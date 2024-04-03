老年患者的评估通常不同于标准的医学评估。对于老年患者，特别是非常高龄或虚弱的患者，病史采集和体格检查可能不得不在不同的时间完成，体格检查也可能因为患者的疲劳分两部分完成。（有关老年人的筛查建议，请参阅 老年人疾病预防.)

老年人可能也有不同的通常更复杂的健康问题，比如患有多种疾病而需要同时使用许多药物（有时叫做多重用药），处方高危药物的可能性更大(参见表老年人潜在的不适当药物)。

早期发现问题可以进行早期干预，往往可以通过相对较小、较低廉的干预手段（如改变生活方式）防止恶化，提高生活质量。因此，一些老年患者，特别是体弱或慢性病患者，最好使用综合老年评估进行评估，其中包括对功能和生活质量的评估，最好由跨学科团队进行管理。

多种疾病 平均而言，老年患者有6种可诊断的疾病。一个器官系统中的失调会损害另一个系统的功能，加剧两个系统的恶化，导致残疾、依赖。如果不加以干预，可能导致死亡。 多种疾病复杂的诊断与治疗及疾病的影响还会被一些问题而放大，比如社会的不利因素（如孤立）、贫穷（如患者活得比他们所能承受的及供养者所能负担的时间长）以及功能和经济问题。 临床医生还应特别注意某些常见的老年症状（如谵妄、头晕、晕厥、跌倒、行动不便、体重或食欲下降、尿失禁），因为这些症状可能由多器官系统疾病引起。 如果患者有多种疾病，必须很好地统筹安排相应的治疗（如卧床休息、手术、药物）；治疗一种疾病而不处理相关疾病可能加速功能的衰退。此外，也需要小心监测避免医源性不良后果。比如，完全卧床的老龄患者每天损失1％～3％的肌肉量和体力（导致肌肉减少和活动能力急剧下降），因此单纯卧床休息最终会导致死亡。

漏诊或误诊 老年人的疾病经常容易被漏诊或误诊。临床医生应该通过询问病史、体格检查和简单的实验室检查，积极筛查仅在老年患者中发生或更常见的疾病（见表《一些在老年人中更常见的疾病》）；如果能早期诊断，这些疾病往往更容易治疗。早期诊断通常取决于医生对患者行为、病史，包括精神状态的熟悉程度。一般来说，疾病的首发症状是行为，精神或情绪方面的。如果医生没有意识到这种可能性，将这些症状归咎于痴呆，诊断与治疗就会延误。 表格 老年人中更常见的疾病 表格

多重用药 应经常审查患者的处方药、非处方药和违禁药物（包括大麻），特别是审查药物之间的相互作用和使用被认为不适合老年患者的药物 。当需要对药物进行协调以消除重复、漏服和剂量错误并确定可能不再需要的药物时，该审查在护理过渡期间尤为重要。