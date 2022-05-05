青霉素类 是beta-内酰胺抗生素，杀菌机制不明确，可能在一些细菌中通过激活自溶酶来破坏细菌的细胞壁。
(参见抗菌药物概述。）
青霉素类
青霉素
途径
天然 青霉素
苄青霉素（胃肠外/水状）
胃肠外的
青霉素G苄星青霉素
肠外（仅限 IM）
普鲁卡因青霉素G
胃肠外的
青霉素V钾
口服
氨基青霉素
氨苄西林
口服或胃肠外
氨苄西林-舒巴坦
胃肠外的
阿莫西林
口服
阿莫西林/克拉维酸
口服
耐青霉素酶（抗葡萄球菌）青霉素类
双氯青霉素
口服
萘夫西林
口服或胃肠外
苯唑西林
口服或胃肠外
广谱（抗假单孢菌）青霉素类
哌拉西林/他唑巴坦
胃肠外的
耐药性
一些细菌产生beta-内酰胺酶，这些酶使抗生素失去活性。通过加入beta-内酰胺酶抑制剂，可以阻断该抗药作用。
但是，传统的beta-内酰胺酶抑制剂（例如，克拉维酸盐，舒巴坦，他唑巴坦）不能可靠地抑制以下物质：
AmpCbeta-内酰胺酶，通常由 Enterobacter, Serratia, Citrobacter, Providencia, 和 Morganella spp或 Pseudomonas aeruginosa产生
一些肺炎克雷伯菌、大肠杆菌和其他肠杆菌（以前的肠杆菌科）产生的超广谱β-内酰胺酶（ESBLs）
碳青霉烯酶
新型非β-内酰胺β-内酰胺酶抑制剂，例如阿维巴坦、雷巴坦和瓦博巴坦，确实对AmpC、ESBLs，甚至一些碳青霉烯酶有活性，如肺炎克雷伯菌碳青霉烯酶（KPC），这些酶在克雷伯菌属和其他肠杆菌科越来越常见。但是，目前尚无针对金属beta-内酰胺酶（MBL）的beta-内酰胺酶抑制剂，例如NDM-1（新德里MBL-1），VIM（Verona整合子编码的MBL）和IMP（亚胺培南）-可以灭活除氨曲南外所有beta-内酰胺类抗生素的类型。但是，许多产生MBL的菌株还产生其他可以水解氨曲南的beta-内酰胺酶。
药动学
食物不干扰阿莫西林的吸收，但青霉素G需在餐前1小时或餐后2小时给药。阿莫西林口服用药已逐渐替代氨苄西林，因为阿莫西林吸收更好，胃肠道反应轻微，给药次数更少。
青霉素在大多数组织外液快速分布，尤其在有炎症时。
所有的青霉素至少部分经尿液排泄，而且大多数在尿中的含量很高。胃肠外给药的青霉素G快速排泄（血半衰期0.5小时），而储存的形式青霉素（苄星青霉素或普鲁卡因青霉素G）除外，它们通过深部肌内注射，在组织中的储存吸收超过数小时到数天。苄星青霉素达到浓度峰值较慢，通常作用时间比普鲁卡因青霉素G更长。普鲁卡因盐提高了生物利用度，从而加快了药物的清除速度；例如，青霉素 G 普鲁卡因只能在血液中检测 1 周，而青霉素 G 苄星青霉素可以检测 30 天（1)。
药代动力学参考
1.Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Inadvertent use of Bicillin C-R to treat syphilis infection—Los Angeles, California, 1999-2004.MMWR Morb Mortal Wkly Rep 54(9):217–219, 2005.PMID: 15758893
青霉素的适应症
青霉素G类药物
青霉素G类药物（包括青霉素Ⅴ）主要用于
革兰阳性菌
革兰阴性球菌（如脑膜炎球菌）
少数革兰阴性杆菌也对大剂量胃肠外给药的青霉素G敏感。大多数金黄色葡萄球菌、大多数Neisseria gonorrhoeae、多种厌氧革兰阴性杆菌和大约30%Haemophilus influenzae 对青霉素G耐药。
青霉素G可用于治疗梅毒和某些梭菌感染，也可以与庆大霉素联合治疗由敏感的肠球菌引起的心内膜炎。
苄星青霉素G是一种长效制剂，可作为
纯苄星青霉素
由等量苄星青霉素和普鲁卡因青霉素G组成的混合制剂
90万单位的苄星青霉素和30万单位的普鲁卡因青霉素G的3：1混合制剂
三种产品中，仅纯苄星青霉素治疗梅毒和预防风湿热。纯苄星青霉素和其等量的混合物适用于治疗敏感链球菌菌引起的上呼吸道、皮肤和软组织的感染等。
阿莫西林和氨苄西林
耐青霉素酶的青霉素
这些药物（双氯西林、萘夫西林、氯唑西林、氟氯西林和苯唑西林）主要用于
产青霉素酶的甲氧西林敏感的金黄色葡萄球菌感染Staphylococcus aureus
这些药物也治疗 Streptococcus pneumoniae、A组链球菌、凝固酶阴性甲氧西林敏感的葡萄球菌感染。
广谱（抗假单孢菌）青霉素类
哌拉西林和哌拉西林/他唑巴坦对
对氨苄西林敏感细菌
Enterobacter 和 Serratia属的一些菌株
铜绿假单孢菌的许多菌株 铜绿假单胞菌
增加β-内酰胺酶抑制剂，可增强对产β-内酰胺酶甲氧西林敏感的金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯菌、流感嗜血菌和革兰氏阴性厌氧杆菌的抗菌活性，但对产AmpCβ-内酰胺酶或KPC的革兰阴性杆菌无抗菌活性，可能只部分地抑制肺炎克雷伯菌、大肠杆菌和其他肠杆菌科产生的ESBL。广谱青霉素和氨基糖甙类同时给药，通常用来治疗 P. aeruginosa 感染。
青霉素的禁忌症
青霉素类禁用于既往有严重过敏反应患者。
在妊娠和哺乳期间使用
青霉素是怀孕期间最安全的抗生素之一。用青霉素进行的动物繁殖研究尚未显示对胎儿有风险。与人类怀孕有关的数据有限。如果有医学上的需要，可以在怀孕期间使用青霉素。青霉素G对预防母体梅毒向胎儿传播以及治疗胎儿和母体感染有效。
青霉素类少量进入乳汁。青霉素使用中通常被认为同时可以母乳喂养。
青霉素的不良反应
青霉素的不良反应包括
过敏反应，以皮疹最常见
胃肠道不适，包括恶心、呕吐和腹泻
其他不良反应发生较少。
口服青霉素可能会导致舌头发黑，这是由于舌面刺激和表层角化而发生的。这是一种罕见且无害的疾病，停药后会消失。
超敏反应
最大的不良反应是超敏反应
快速反应：过敏性反应（这可能会导致在几分钟内死亡），荨麻疹和血管神经性水肿（在1-5/10,000注射），和死亡（在约0.3/10,000注射）
迟发反应，包括血清病，各种皮疹（如斑疹、丘疹、麻疹样皮疹）和剥脱性皮炎（通常于治疗后7~10天出现）。
大多数对青霉素过敏反应的报道，不是青霉素治疗后的反应。虽然少数，但是既往有过敏反应史患者再发生过敏反应的风险概率要增高10倍。 许多对青霉素不良反应的报告不是真正的过敏（如胃肠道不良反应，无特殊的症状）。
患者对青霉素有不明确或前后不一致的过敏史，而更换抗生素无效或不方便时，仍可进行皮肤试验。如果除了青霉素药物外无其他药物选择，对皮试阳性者可以脱敏治疗。 然而，对青霉素有过敏史的患者不应给予其他青霉素或任何具有相似侧链的 β-内酰胺（包括用于皮肤试验），除非在极少数情况下找不到替代品并且药物可以在在受控环境中进行监督。 在这样的情况下，必需应用特别的预防措施和脱敏方案。
皮疹
用氨苄青霉素和阿莫西林治疗，出现皮疹比用其他青霉素更常见。传染性单核细胞增多症的患者经常会出现非过敏性皮疹，典型的斑丘疹通常在治疗后4～7天出现。
其他不良反应
青霉素还可引起
大剂量青霉素可能会引起中枢神经系统中毒（如癫痫）
肾炎
难辨梭状芽胞杆菌引起的腹泻（假膜性肠炎）
Coombs试验阳性溶血性贫血
白细胞减少
血小板减少症
最易引起白细胞减少的是萘夫西林。虽然任何一种青霉素大剂量静脉使用时都会影响血小板功能而导致出血。
其他反应包括肌肉注射部位疼痛，反复静脉注射部位的血栓性静脉炎和口服用药引起的胃肠功能紊乱等。
大剂量的替卡西林和羧苄青霉素可能会引起钠超载，特别是在患有心或肾衰竭的患者中，因为两者都是二钠盐。替卡西林和羧苄青霉素也会引起低钾代谢性碱中毒，原因在肾小管远端有大量的未吸收的阴离子，改变H+离子的分泌，继发性导致钾的丢失。
剂量调整 青霉素类
由于除抗葡萄球菌青霉素（如萘夫西林、苯唑西林、氯唑西林、双氯西林）外，青霉素在尿液中的浓度很高，因此严重肾功能不全患者必须减少剂量。丙磺舒抑制肾小管分泌多种青霉素类，增加血液浓度。有时候同时给予丙磺酸来保持较高血药浓度。
更多信息
以下英语资源可能会有用。 请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
Zagursky RJ, Pichichero ME: Cross-reactivity in β-lactam allergy.J Allergy Clin Immunol Pract 6(1):72–81.e1, 2018.doi: 10.1016/j.jaip.2017.08.027