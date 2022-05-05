食物不干扰阿莫西林的吸收，但青霉素G需在餐前1小时或餐后2小时给药。阿莫西林口服用药已逐渐替代氨苄西林，因为阿莫西林吸收更好，胃肠道反应轻微，给药次数更少。

青霉素在大多数组织外液快速分布，尤其在有炎症时。

所有的青霉素至少部分经尿液排泄，而且大多数在尿中的含量很高。胃肠外给药的青霉素G快速排泄（血半衰期0.5小时），而储存的形式青霉素（苄星青霉素或普鲁卡因青霉素G）除外，它们通过深部肌内注射，在组织中的储存吸收超过数小时到数天。苄星青霉素达到浓度峰值较慢，通常作用时间比普鲁卡因青霉素G更长。普鲁卡因盐提高了生物利用度，从而加快了药物的清除速度；例如，青霉素 G 普鲁卡因只能在血液中检测 1 周，而青霉素 G 苄星青霉素可以检测 30 天（1)。