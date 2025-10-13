肺动脉高压的分类
类别
类型
特定疾病
1
肺动脉高压
PAH相关疾病
毒品和毒素引起的肺动脉高压
遗传性PAH：
特发性肺动脉高压
对钙通道阻滞剂有长期反应的肺动脉高压
新生儿持续性肺动脉高压 (PPHN)
肺静脉闭塞性疾病 (PVOD) 和/或肺毛细血管瘤病 (PCH)
2
左心疾病相关的肺动脉高压
先天性或获得性左心流入道或流出道梗阻以及先天性心肌病
左心脏舒张期功能障碍，包括射血分数正常性左心脏衰竭
左心室收缩功能障碍
左心瓣膜疾病
3
与呼吸系统疾病和（或）缺氧相关的肺动脉高压
肺泡低通气综合征
慢性高原病
发育异常
睡眠呼吸障碍
引起混合性通气障碍的其他肺部疾病。
4
肺动脉阻塞引起的肺动脉高压
慢性血栓栓塞性肺动脉高压
非血栓性肺栓塞（如，肿瘤、寄生虫、异物）
血栓阻塞远端或近端肺动脉
5
杂项（不清楚或多方面的机制）
血液系统疾病
全身疾病
代谢性障碍
其他障碍
ALK-1 = 激活素样激酶 1 型受体； BMPR2 = 骨形态发生蛋白受体 2 型； CAV1 = 小窝蛋白 1； EIF2AK4 = 真核翻译起始因子 2 α 激酶 4； ENG = 内皮糖蛋白； GDF2 = 生长分化因子 2； KCNK3 = 钾通道亚家族 K 成员 3； SMAD9 = 果蝇母系抗十肢瘫痪蛋白同源物 9； TBX4 = T-box 转录因子 4。
Data from Humbert M, Kovacs G, Hoeper MM, et al.2022 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension [published correction appears in Eur Heart J 2023 Apr 17;44(15):1312. doi: 10.1093/eurheartj/ehad005]. Eur Heart J 2022;43(38):3618-3731.doi:10.1093/eurheartj/ehac237