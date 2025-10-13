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血小板减少症的分类

血小板减少症的分类

病因

临床疾病

骨髓巨核细胞减少或缺乏

再生障碍性贫血

白血病

骨髓抑制性药物（如，羟基脲、干扰素α-2b、化疗药物）

阵发性睡眠性血红蛋白尿（部分患者）

尽管存在骨髓巨核细胞但血小板生成减少

酒精诱发的血小板减少

应用硼替佐米

HIV相关的血小板减少

骨髓增生异常综合征（部分）

维生素B12缺乏叶酸缺乏

脾大时血小板阻留

伴充血性脾大的肝硬化

戈谢病

原发性骨髓纤维化

结节病

免疫性血小板破坏

抗磷脂综合征

系统性风湿性疾病

药物诱发的血小板减少

乙型肝炎相关的血小板减少症（不常见）

丙型肝炎相关的血小板减少症

HIV相关的血小板减少

免疫性血小板减少

淋巴细胞增殖性疾病（例如，慢性淋巴细胞白血病

新生儿同种免疫性血小板减少

输血后紫癜

结节病

非免疫性血小板破坏

某些全身性感染（如，肝炎[所有类型]、传染性单核细胞增多症巨细胞病毒感染登革热

弥散性血管内凝血

溶血尿毒综合征

败血症

急性呼吸窘迫综合征伴血小板减少

血栓性血小板减少性紫癜

稀释

大量红细胞替代或置换（大多数红细胞输注使用的是存储的红细胞，它不包含许多可利用的血小板）

原因不明

妊娠（如妊娠期血小板减少症、HELLP综合征 [溶血肝酶升高，以及血小板减少]）* †

* 可能的机制可能包括破坏增加、生成减少和胎盘扣押。

† 更多信息见Fogerty AE, Kuter DJ。How I Treat Thrombocytopenia in Pregnancy. Blood Published online November 22, 2023.doi:10.1182/blood.2023020726

* 可能的机制可能包括破坏增加、生成减少和胎盘扣押。

† 更多信息见Fogerty AE, Kuter DJ。How I Treat Thrombocytopenia in Pregnancy. Blood Published online November 22, 2023.doi:10.1182/blood.2023020726

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