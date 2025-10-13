血小板减少症的分类
病因
临床疾病
骨髓巨核细胞减少或缺乏
骨髓抑制性药物（如，羟基脲、干扰素α-2b、化疗药物）
阵发性睡眠性血红蛋白尿（部分患者）
尽管存在骨髓巨核细胞但血小板生成减少
酒精诱发的血小板减少
应用硼替佐米
骨髓增生异常综合征（部分）
脾大时血小板阻留
伴充血性脾大的肝硬化
免疫性血小板破坏
系统性风湿性疾病
乙型肝炎相关的血小板减少症（不常见）
丙型肝炎相关的血小板减少症
HIV相关的血小板减少
淋巴细胞增殖性疾病（例如，慢性淋巴细胞白血病）
新生儿同种免疫性血小板减少
输血后紫癜
非免疫性血小板破坏
某些全身性感染（如，肝炎[所有类型]、传染性单核细胞增多症、巨细胞病毒感染或登革热）
急性呼吸窘迫综合征伴血小板减少
稀释
大量红细胞替代或置换（大多数红细胞输注使用的是存储的红细胞，它不包含许多可利用的血小板）
原因不明
妊娠（如妊娠期血小板减少症、HELLP综合征 [溶血、肝酶升高，以及血小板减少]）* †
* 可能的机制可能包括破坏增加、生成减少和胎盘扣押。
† 更多信息见Fogerty AE, Kuter DJ。How I Treat Thrombocytopenia in Pregnancy. Blood Published online November 22, 2023.doi:10.1182/blood.2023020726