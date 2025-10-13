疲劳评估中部分异常发现的解读
症状
可能的病因
需要考虑的检查*
厌食、腹痛、体重减轻或脂肪泻
继发于胃肠道疾病或癌症的营养不良
内镜检查，腹部MRI，MRCP
厌食，腹痛，消瘦，体位性低血压，皮肤色素沉着
肾上腺皮质功能不全
血液电解质、皮质醇和ACTH水平；有时要做ACTH 1-24（Cortrosyn®）合成刺激试验
发热、盗汗、或体重减轻
感染、风湿性疾病（包括血管炎）
胸部x光片、CBC、ESR、血液或其他培养物、类风湿因子和ANA
呼吸困难伴咳嗽或咯血
HIV/艾滋病晚期（伴有Pneumocystis jirovecii（耶氏孢子菌）肺炎）、真菌性肺炎、结核病、COVID-19
X线胸片，胸部CT或PET-CT，HIV检查，痰细胞学检查和/或培养，肺功能检查，PPD试验、新冠病毒分子或抗原检测
呼吸困难，端坐呼吸和/或水肿
X线胸片，肾功能检查，超声心动图（如有端坐呼吸）
呼吸困难，Roth斑，Janeway损害，新出现的或有变化的心脏杂音，静脉吸毒
多次血培养，超声心动图
运动耐量下降伴随活动性呼吸困难，脸色苍白
贫血
血常规
全身淋巴结病
HIV检查，全血细胞计数，EBV病毒血清学检测
合并有关节炎、皮疹，和/或其他器官受累
系统性风湿病（包括血管炎）
全血细胞计数，红细胞沉降率，类风湿因子，抗环瓜氨酸肽抗体，抗中性粒细胞胞浆抗体，抗核抗体
黄疸，腹水，意识模糊
肝功能检查，病毒性肝炎血清学检查
烦渴，多尿，食欲增加，体重增加或下降
空腹血糖水平、HbA1C、糖耐量试验
寒冷耐受不良，体重增加，便秘，皮肤粗糙
甲状腺功能减退症，垂体功能不全
甲状腺功能检查
老年人体重减轻或心房纤颤
甲状腺功能亢进症（淡漠型）
甲状腺功能检查
受热后疲劳加重，既往有神经系统症状（如麻木、共济失调、无力），尤其是发作>1次
头颅和/或脊髓增强磁共振检查
老年人头痛，下颌跛行，颞动脉触痛或增粗，和/或肌肉疼痛
血沉，头颅MRI或CT，颞动脉活检
焦虑，悲伤，食欲不振，不明原因的睡眠障碍
焦虑，抑郁，家庭暴力，躯体化障碍
临床评估
近期咽痛，淋巴结病和脾肿大
EB病毒血清学检测；全血细胞计数、血沉、促甲状腺激素、生化全套（同疑似慢性疲劳综合征筛查方案）
淋巴结肿大，脾肿大
巨细胞病毒感染，淋巴瘤
EBV血清学检测，有时进行CMV抗体检测；流式细胞术，淋巴结切除活检
频繁的或机会性感染、念珠菌病、淋巴结肿大、脾肿大
艾滋病毒检测
慢性广泛性骨关节外软组织疼痛、扳机点、肠易激综合征表现、偏头痛、焦虑状态
纤维肌痛综合征
ESR或C反应蛋白，CK，TSH，丙型肝炎血清学检查
体重下降，脂肪泻，饮食摄入不足
血浆白蛋白、外周血的总淋巴细胞和CD4+细胞计数，血清转铁蛋白的测定, 血清维生素 B12、血清铁、血清叶酸、粪便弹性蛋白酶测量
便秘，嗜睡，骨痛（例如，夜间痛）
血清生化学，包括钙离子测定
运动后不适、睡眠不佳、注意力不集中或短期记忆困难、直立不耐受、喉咙痛、肌痛、头痛
CBC，血沉，TSH，血清电解质，葡萄糖，钙，肾和肝脏检查
*选择何种特异性试验是由临床怀疑的病因决定的。
ACTH=adrenocorticotropic hormone（促肾上腺皮质激素）；ANA=antinuclear antibodies（抗核抗体）；ANCA=antineutrophil cytoplasmic antibodies（抗中性粒细胞胞质抗体）；anti-CCP=anticyclic citrullinated peptide（抗环瓜氨酸肽抗体）；CBC=complete blood count（全血细胞计数）；CK=creatine kinase（肌酸激酶）；CMV=cytomegalovirus（巨细胞病毒）；EBV=Epstein-Barr virus（EB病毒）；ESR=erythrocyte sedimentation rate（红细胞沉降率）；MRCP=magnetic resonance cholangiopancreatography（磁共振胰胆管成像）；PET=positron emission tomograph（正电子发射断层扫描）；PPD=purified protein derivative（纯化蛋白衍生物）；TSH=thyroid-stimulating hormone（促甲状腺激素）。