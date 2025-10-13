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引起麻木的病因

引起麻木的病因

病因

有提示意义的临床表现

诊断方法*

单侧上下肢麻木†

皮质功能障碍（例如，卒中肿瘤多发性硬化、退行性脑部疾病）

病灶对侧的面部和躯体感觉丧失，加上皮质感觉缺失（例如，皮肤书写觉缺失、实体觉缺失、消退现象）

通常为非感觉性神经功能缺损（如无力、反射亢进、共济失调）

MRI或CT

高位脑干或丘脑功能障碍（如卒中、肿瘤、脓肿

病灶对侧面部和身体感觉丧失

通常伴颅神经受损（如高位脑干卒中时，麻木对侧出现动眼神经麻痹）

MRI（脑干功能障碍优先考虑）或CT

低位脑干功能障碍（如卒中、肿瘤、脑变性疾病）

病灶同侧面部感觉丧失，病灶对侧身体感觉丧失（交叉面-体分布）

通常伴颅神经受损

MRI

双侧肢体或躯干麻木

横贯性脊髓病‡ （如脊髓受压横贯性脊髓炎

特定脊髓节段以下的感觉、运动和反射功能缺失

自主神经功能障碍（如肠道、膀胱和勃起功能障碍，无汗）

MRI

脊髓背柱功能障碍（如多发性硬化维生素B12缺乏脊髓痨, HIV 感染)

振动觉和位置觉的不成比例缺失

多发性硬化或其他影响脊髓后索的疾病（如维生素B12缺乏）中，患者对麻木的描述常不同（如肢体有厚重感、像戴手套或穿袜子样的包裹感）

维生素 B12 缺乏时，出现双侧和对称性表现（通常是由于脊髓功能障碍，但常伴有周围神经病变）

MRI

维生素B12水平，脑脊液细胞计数和蛋白质含量，梅毒脑脊液及血液检查，HIV感染血液检查

肌电图和神经传导测试（电诊断测试）

马尾神经压迫—又名马尾综合征†（如椎间盘突出、脊髓或脊柱转移瘤）

麻木主要影响会阴（鞍区）

通常有尿或粪便潴留或失禁、和/或括约肌反射消失（如肛门反射、球海绵体反射）

MRI

中央脊髓综合征（例如，由于外伤、肿瘤或空洞）

双侧上肢不成比例的麻木与无力

MRI

多发性神经病

双侧、大致对称、多为远端（袜套-手套样分布）的感觉异常和感觉缺失

有时伴无力和反射减退（如脱髓鞘性多发性神经病）

电生理检测

可疑异常的实验室检查

多发性单神经病—也称为多发性单神经炎（例如，与糖尿病、系统性风湿性疾病、感染或代谢性疾病相关）

麻木伴或不伴疼痛

通常在≥2条周围神经的分布区内出现运动和反射缺陷，有时依次影响特定神经（但在临床上可能与袜套-手套样分布难以区分）。

基于怀疑的疾病，采用电诊断测试和实验室检查

单一肢体局部麻木

神经根病§（如椎间盘突出、骨关节炎或类风湿性关节炎引起的骨压迫、癌性脑膜炎、感染性神经根病）

神经根分布区域的疼痛（有时呈电击样）、感觉缺失，常伴有运动和/或反射缺陷（参见表）。

移动脊柱或Valsalva动作时疼痛可能加重

MRI或CT

有时需行电诊断测试

神经丛病（例如，臂丛或腰丛神经病、臂丛神经炎、胸廓出口压迫综合征

肢体某一部分的感觉缺失、疼痛和运动障碍（有时为肢体的绝大部分），比神经根病或单神经病的分布区域大

电生理检测

除非病因为外伤或疑似臂丛神经炎，否则应进行MRI检查。

单一神经病变（例如，腕管、肘管、桡管和跗管综合征；尺神经、桡神经和腓总神经麻痹）

单条周围神经分布区的麻木（伴或不伴疼痛），以及运动和反射减退

有时仅考虑病史和体格检查

有时需行电诊断测试

* 临床检查总是进行，但仅在可以作为唯一诊断手段的情况下才会在本栏中提及。

†仅单一肢体受累；躯干也可能受影响。

‡ 脊髓圆锥综合征是约在L1水平的横贯性脊髓病。表现与马尾综合征类似。

§检查结果也许是双侧的。

CSF=脑脊液。

* 临床检查总是进行，但仅在可以作为唯一诊断手段的情况下才会在本栏中提及。

†仅单一肢体受累；躯干也可能受影响。

‡ 脊髓圆锥综合征是约在L1水平的横贯性脊髓病。表现与马尾综合征类似。

§检查结果也许是双侧的。

CSF=脑脊液。

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