引起麻木的病因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法*
单侧上下肢麻木†
病灶对侧的面部和躯体感觉丧失，加上皮质感觉缺失（例如，皮肤书写觉缺失、实体觉缺失、消退现象）
通常为非感觉性神经功能缺损（如无力、反射亢进、共济失调）
MRI或CT
高位脑干或丘脑功能障碍（如卒中、肿瘤、脓肿）
病灶对侧面部和身体感觉丧失
通常伴颅神经受损（如高位脑干卒中时，麻木对侧出现动眼神经麻痹）
MRI（脑干功能障碍优先考虑）或CT
低位脑干功能障碍（如卒中、肿瘤、脑变性疾病）
病灶同侧面部感觉丧失，病灶对侧身体感觉丧失（交叉面-体分布）
通常伴颅神经受损
MRI
双侧肢体或躯干麻木
特定脊髓节段以下的感觉、运动和反射功能缺失
自主神经功能障碍（如肠道、膀胱和勃起功能障碍，无汗）
MRI
振动觉和位置觉的不成比例缺失
多发性硬化或其他影响脊髓后索的疾病（如维生素B12缺乏）中，患者对麻木的描述常不同（如肢体有厚重感、像戴手套或穿袜子样的包裹感）
维生素 B12 缺乏时，出现双侧和对称性表现（通常是由于脊髓功能障碍，但常伴有周围神经病变）
MRI
维生素B12水平，脑脊液细胞计数和蛋白质含量，梅毒脑脊液及血液检查，HIV感染血液检查
肌电图和神经传导测试（电诊断测试）
麻木主要影响会阴（鞍区）
通常有尿或粪便潴留或失禁、和/或括约肌反射消失（如肛门反射、球海绵体反射）
MRI
中央脊髓综合征（例如，由于外伤、肿瘤或空洞）
双侧上肢不成比例的麻木与无力
MRI
双侧、大致对称、多为远端（袜套-手套样分布）的感觉异常和感觉缺失
有时伴无力和反射减退（如脱髓鞘性多发性神经病）
电生理检测
可疑异常的实验室检查
多发性单神经病—也称为多发性单神经炎（例如，与糖尿病、系统性风湿性疾病、感染或代谢性疾病相关）
麻木伴或不伴疼痛
通常在≥2条周围神经的分布区内出现运动和反射缺陷，有时依次影响特定神经（但在临床上可能与袜套-手套样分布难以区分）。
基于怀疑的疾病，采用电诊断测试和实验室检查
单一肢体局部麻木
神经根病§（如椎间盘突出、骨关节炎或类风湿性关节炎引起的骨压迫、癌性脑膜炎、感染性神经根病）
神经根分布区域的疼痛（有时呈电击样）、感觉缺失，常伴有运动和/或反射缺陷（参见表）。
移动脊柱或Valsalva动作时疼痛可能加重
MRI或CT
有时需行电诊断测试
肢体某一部分的感觉缺失、疼痛和运动障碍（有时为肢体的绝大部分），比神经根病或单神经病的分布区域大
电生理检测
除非病因为外伤或疑似臂丛神经炎，否则应进行MRI检查。
单一神经病变（例如，腕管、肘管、桡管和跗管综合征；尺神经、桡神经和腓总神经麻痹）
单条周围神经分布区的麻木（伴或不伴疼痛），以及运动和反射减退
有时仅考虑病史和体格检查
有时需行电诊断测试
* 临床检查总是进行，但仅在可以作为唯一诊断手段的情况下才会在本栏中提及。
†仅单一肢体受累；躯干也可能受影响。
‡ 脊髓圆锥综合征是约在L1水平的横贯性脊髓病。表现与马尾综合征类似。
§检查结果也许是双侧的。
CSF=脑脊液。