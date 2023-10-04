患者通常用“麻木”来形容各种症状，包括感觉缺失、感觉异常和无力或麻痹。然而，临床上的麻木是指感觉丧失，无论是部分（感觉减退）还是完全（麻醉）。临床医生必须确定患者所说的“无力”一词的含义。

麻木可在相同或不同程度上涉及三种主要感觉方式的部分或全部:

轻触

痛觉和温觉

位置觉和振动觉

另一种形式是精细触摸（鉴别触摸），它通常受到中枢神经系统 (CNS) 皮质ceng(CNS) 紊乱的影响，例如，仅通过触摸或触摸来识别钥匙或硬币等物体的能力。感知并识别写在手掌上的数字。

麻木通常伴有与感官刺激（感觉异常）无关的麻刺（针刺感）异常感觉。 根据病因，可能存在其他表现（如疼痛、肢体无力、非感觉颅神经功能障碍）。

慢性麻木的不良影响包括：

行走或驾驶困难

跌倒的风险增加

睡眠困难

另外，患者通常不能意识到感染、糖尿病足部溃疡和外伤，导致治疗延误。

麻痹的病理生理学 解剖 大脑感觉区与颅神经或脊髓感觉通路相连。感觉神经纤维出脊髓后形成脊神经背根（C1除外—见图脊神经）。这30条感觉神经背根加入相应的腹侧运动神经根，形成脊神经。颈神经和腰骶神经的分支在远端形成神经丛，再分出神经干。肋间神经不形成神经丛，这些神经从脊髓发出，分布到相应节段。周围神经是指神经根和神经丛的远端部分。 脊神经 来自脊髓最远端节段的神经根，沿脊柱下行，在脊髓末端以下形成马尾。马尾支配下肢、耻骨、会阴和骶区（鞍区）的感觉。 可大致按31对脊髓神经根的附着处来划分脊髓的功能性节段（层面）。特定的脊髓节段对应相应脊神经支配的皮肤区域(见图皮肤感觉的节段性分布)。 皮肤感觉的节段性分布 机制 感受器及其通路（包括皮层在内）的任何部位异常，均可引起麻木。常见的作用机制包括以下方面： 缺血（如脑梗塞、脊髓梗塞、血管炎）

脱髓鞘疾病（如多发性硬化、格林-巴利综合征）

机械性神经受压（如肿瘤或椎间盘突出[髓核]、腕管综合征）

感染（如HIV、麻风）

中毒或药物（如重金属、化疗药物）

代谢性疾病（如糖尿病、慢性肾病、硫胺素缺乏或维生素B12缺乏）

免疫介导性疾病（如感染后炎症—横贯性脊髓炎）

变性疾病（如遗传性神经病）

酒精利用障碍

麻痹的病因 引起麻木的原因有很多。尽管存在重叠，根据下图对其病因进行分类会有帮助(见表造成麻木的原因)。 表格 引起麻木的病因 表格

麻木的评估 由于许多疾病都可以引起麻木，所以应按顺序评估。 首先，麻木的分布范围用来神经系统定位。

然后，其他临床特征——特别是发病率、症状的规律性(间歇性或持续性)、相关神经系统症状和体征以及对称性——进一步缩小了鉴别诊断的范围，从而指导进一步的问题和测试来诊断特定的病因性疾病。 虽然在实践中，常依据典型症状有选择地询问病史（如典型卒中症状的患者，通常不会详细询问多发性神经病的危险因素，反之亦然），为收集信息，很多潜在相关的病史信息如下所述。 病史 现病史询问，应当使用开放式问题，让患者自己描述麻木。明确症状发作、持续时间和时程。最重要的是 麻木的定位

相关神经系统症状（如轻瘫、感觉迟钝、括约肌功能障碍如失禁或潴留、言语困难、视力丧失、复视、吞咽困难、认知功能下降）。 寻找可能的诱发因素（如肢体压迫、外伤、近期中毒、睡姿不当、感染症状）。 系统性回顾病史应寻找致病症状，包括一些示例 背部和/或颈部疼痛：骨关节炎相关的椎间盘突出或脊髓受压

发热和/或皮疹:感染性神经病变、感染性神经根病、脑感染或全身风湿病

头痛：脑肿瘤、卒中或脑病

关节疼痛：系统性风湿性疾病

营养不良：维生素B12缺乏

高汞海产品摄入过量：中毒性多发性神经病

饮酒史 既往史应明确有无引起麻木的情况，尤其包括： 糖尿病、慢性肾病、肝病或甲状腺疾病：多发性神经病

感染，如HIV、梅毒或莱姆病：传染性周围神经病或脑部感染

冠状动脉疾病、心房颤动、动脉粥样硬化或吸烟：中风

癌症（尤其是肺癌）：副肿瘤抗-Hu 亚急性感觉性或运动性神经病

骨关节炎或类风湿性关节炎：神经根病 家族史应当包括任何家族性神经系统疾病的信息。药物与社会史，应当包括所有的用药史和职业性毒物接触史。例如，B6（吡哆醇）补充剂，如果过量服用，会导致身体感觉严重丧失。 体格检查 应进行全套神经系统体格检查，关注反射、运动和感觉功能减退的部位和神经支配范围。一般而言，反射是最客观的检查，而感觉是最主观的检查；通常，感觉缺失范围并不精确。最主观但临床上重要的发现是受影响的感觉水平，它可能指向脊髓的特定区域。 危险信号 对于麻木的患者，以下发现值得特别关注: 麻木突然发作（如数分钟或数小时内）

突然或快速发作（例如，数小时或数天内）并伴有无力

呼吸困难

马尾或脊髓圆锥综合征（如鞍区麻木、失禁、肛门括约肌反射消失）

某个脊髓节段以下的双侧神经功能缺损

面部和身体都失去知觉(在身体的同一侧或另一侧)

整个肢体麻木 临床表现解析 症状的解剖模式提示病灶位置，但通常没有特异性。一般而言， 单个肢体的部分麻木：周围神经系统损伤

半身麻木（有或没有躯干）：脑损伤

某特定节段水平以下双侧麻木：横贯性脊髓病（脊髓损伤）

与特定节段水平不对应的双侧麻木：多发性神经病、多数单神经病、局灶性脊髓或脑部疾病 更具体的定位模式包括以下方面： 袜套-手套样分布：若缺少运动体征，通常是轴索性多发性神经病；若伴随无力和痉挛（如反射亢进、肌张力增高、跖反射背屈），有时是颈椎关节强直、脱髓鞘性多发性神经病或脊髓脱髓鞘病灶

单节段性分布：神经根损害（神经根病）

单个肢体多于一条神经或神经根受累：神经丛损害（神经丛病）

多个相关或不相关的周围神经：多数单神经病

不相称地影响位置觉和震动觉：脊髓背柱功能障碍或脱髓鞘性周围神经病

鞍区分布：脊髓圆锥综合征或马尾神经受压（马尾综合征）

面部-躯体交叉分布（如影响不同侧的面部和躯体）：低位脑干损害

面部和躯体同侧分布：高位脑干、丘脑或皮层损害。

颈部和肩部呈斗篷状分布的双侧麻木：中央颈脊髓异常，通常为空洞 包括多个解剖区域（如脑和脊髓均损害）的检查结果提示不止一个病灶（如多发性硬化、转移性肿瘤、脑或脊髓多灶性变性病）或有多种疾病并存。 起病速度提示可能的病理生理学： 瞬时（通常为几秒，偶尔为几分钟）：缺血性或创伤性

几小时到几天：传染性或毒性代谢或自身免疫性（例如多发性硬化症）

数天到数周：感染、中毒-代谢性或免疫介导

数周至数月：由于慢性中枢神经系统 (CNS) 感染（例如真菌感染）导致的肿瘤性、退行性或偶尔感染性 对称度同样提供线索。 高度对称受累:全身性原因(如代谢、毒性、药物或物质相关、感染或感染后原因);维生素缺乏)

明显不对称受累：结构性病因（如肿瘤、外伤、卒中、周围神经丛或神经受压、局灶或多灶性变性病）。 确定损伤部位、起病速度和对称度后，潜在特定诊断的范围大大缩小，所以根据临床特征区分这些疾病是具有实践性的（见表造成麻木的原因）。例如，若初步评估提示为轴索性多发性神经病，后续评估则关注可能导致多发性神经病的药物、毒物和疾病的临床特征。 检查 除非有明显的临床诊断或选择保守治疗（如一些腕管综合征、椎间盘突出或外伤性神经失用症），否则需行进一步检查。检查的选择，应基于可疑病因的解剖部位： 周围神经或神经根：神经传导研究和肌电图（电诊断测试）

神经丛：神经传导研究和肌电图，有时还有对比 MRI

脑或脊髓：MRI 电诊断测试能帮助鉴别神经病、神经丛病（病灶远离神经根）和更近端病灶（如神经根病），以及介于两者间的多发性神经病（如轴索性和脱髓鞘性，遗传性和获得性）。 如果临床表现提示脑脊髓或神经根结构性损害，MRI通常会有提示。 CT通常为第二选择，但是在不能尽快行MRI检查的情况下会特别有帮助（如紧急情况下）。 在明确病灶位置后，随后的检查可关注特定的疾病（如代谢性、感染性、中毒性、自身免疫性或其他系统性疾病）。 例如，如果检查结果提示多发性神经病，后续检查应包括CBC、电解质、肾功能、快速血浆反应素试验和检测空腹血糖、糖化血红蛋白A1C、维生素B12、叶酸、促甲状腺激素水平，通常还有血清免疫电泳和血清蛋白电泳(尤其是神经病患者很痛苦的情况下)。 血清免疫电泳和血清蛋白电泳有助于诊断多发性骨髓瘤。

麻木的治疗 治疗引起麻木的疾病。其他方法和药物（例如， 用于治疗神经性疼痛的药物）可能有助于缓解症状。 脚部感觉减退的患者，尤其是循环障碍者，应当警惕预防和识别损伤。走路时应穿短袜和合适的鞋子，在穿鞋之前一定要检查鞋内是否有异物。应经常检查脚部以发现溃疡或感染迹象。手部或手指感觉减退的患者，必须警惕可能烫的或锋利的物品。 弥漫性感觉丧失或位置觉缺失的患者，应当进行步态训练。应采取预防跌倒的措施。 需监测驾驶技能。