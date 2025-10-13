孕早期盆腔疼痛的原因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法*
产科疾病
妊娠期间的正常变化，包括由于子宫和周围结缔组织的拉伸和生长而引起的
下腹部、骨盆、下背部或其组合出现痉挛感或压迫感
有时，随着运动，突然剧烈疼痛（圆韧带疼痛）
常规产前评估，包括产妇生命体征、腹部检查，有时还有骨盆检查和胎儿心率听诊（取决于胎龄）
有时，盆腔超声检查
评估异位妊娠或其他情况（如果怀疑）
腹部或骨盆疼痛，通常是突然的、局部的、持续的（非痉挛），通常伴有阴道出血
宫颈口闭合
无胎心音
若异位妊娠破裂，可能造成血流动力学不稳定
有时，可触及的附件肿块
定量β-hCG测量，如果诊断不确定，每2天重复一次
全血细胞计数
盆腔超声检查
有时，子宫内膜取样
腹腔镜检查，如果患者血流动力学不稳定，则进行剖腹手术
自然流产（先兆，难免，不全，完全，稽留流产）
痉挛性、弥漫性下腹疼痛，常伴有阴道出血
宫颈口的开闭取决于流产类型（见表阴道出血的一些原因）
胎心率听诊
定量β-hCG测量，如果诊断不确定，每2天重复一次
全血细胞计数
盆腔超声检查
通常，近期有人工流产或自然流产史（如果在没有经过适当培训的临床医生和设备的情况下进行人工流产或自行流产，风险更高）
发烧、发冷、持续腹部或盆腔疼痛
阴道出血和/或脓性阴道分泌物
子宫压痛
宫颈口开
妇科疾病
子宫肌瘤变性
突然发作的盆腔疼痛，呈钝痛或剧烈疼痛，通常很严重，常伴有恶心、呕吐和发烧
有时出现阴道流血
子宫压痛
超声检查
MRI（仅在诊断不确定时使用）
局部盆腔疼痛突然发作，可能是严重的间歇性疼痛（如果扭转自行缓解）
常伴恶心呕吐
多普勒超声
黄体囊肿破裂
局部腹部或骨盆疼痛
有时出现阴道流血
常常突然起病
超声检查
全血细胞计数
盆腔炎性疾病（孕期不常见）
脓性宫颈阴道分泌物
明显的宫颈举痛、子宫和/或附件压痛
经常发烧和/或阴道异常出血
性传播感染和阴道炎的评估
白细胞计数
良性或恶性卵巢肿瘤
腹部钝痛或压迫感
有时，体重减轻
有时，腹胀和腹水
有时，卵巢癌的危险因素
超声检查
肿瘤标志物
有时，诊断性腹腔镜检查
卵巢过度刺激综合征
妊娠期使用生育药物
腹部钝痛或压迫感
如果是中度或重度，体重增加、腹胀和腹水、急性肾脏疾病、胸腔积液或弥散性血管内凝血
超声检查
全血细胞计数
综合代谢检查
非妇科疾病
通常，持续弥漫性或局部腹痛、压痛
与未怀孕患者相比，可能不典型的位置（如右上象限）或性质（较轻，痉挛，无腹膜征象）；由于子宫增大，阑尾可能处于不同的位置
有时，腹膜征象
有时，恶心、呕吐或食欲不振
盆腔/腹部超声检查，如果超声检查无法得出结论，则进行MRI；如果MRI不易获得，则考虑CT
白细胞计数或C反应蛋白
耻骨上方不适，膀胱症状（例如：灼烧感，尿频，尿急）
有时，发烧、发冷和/或腰痛（妊娠期肾盂肾炎的风险增加）
尿常规和尿培养
疼痛各异（痉挛性或持续性），疼痛部位不固定，常伴腹泻，有时带黏液或血液
有时伴有发热
通常，有明确的IBD病史
有时粪便钙卫蛋白
有时行内镜检查
急性恶心和呕吐，通常发生在接受过腹部手术、患有腹内恶性肿瘤或有时在检查时发现嵌顿疝的患者中
绞痛，呕吐，无排便或排气
腹胀，腹部鼓音
常有腹部手术史（引起粘连），患有腹腔内恶性肿瘤，或有时在检查中发现嵌顿疝
可能由阑尾炎引起或发生于阑尾炎患者
评估同异位妊娠
立卧位腹部平片，超声检查，必要时行CT检查（若平片和超声检查不能明确）
常呕吐，腹泻
无腹膜刺激征
有时，粪便检查（如果怀疑细菌或寄生虫感染）
Beta-hCG = beta subunit of human chorionic gonadotropin; STIs = sexually transmitted infections.
*对所有孕妇相关症状的评估应包括对产妇生命体征的评估、身体检查以及通过胎儿心率监测或超声检查对胎儿状态的评估。