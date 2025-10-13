skip to main content
MSD Manual Logo默沙东 诊疗手册医学专业人士版
Search icon

一些荨麻疹的原因

一些荨麻疹的原因

病因

有提示意义的临床表现

诊断方法

急性荨麻疹

接触或吸入过敏原（如乳胶、动物唾液、灰尘、花粉、霉菌、皮屑）

接触过敏物质后，数分钟或小时内发病

仅临床检查

有时做过敏原检测

药物/物质效应

  • 环加氧酶抑制（如阿司匹林、非甾体类抗炎药）

  • 直接引起肥大细胞释放（如阿片类药物、万古霉素、琥珀胆碱、箭毒、放射性造影剂）

  • IgE介导（任何处方药、非处方药、草药）

  • 缓激肽水平升高（血管紧张素转化酶抑制剂）

用药后48小时内发病

血管紧张素转化酶抑制剂产生血管性水肿常见

仅临床检查

有时做过敏原检测

情绪或物理刺激

  • 肾上腺素反应（应激、焦虑）

  • 胆碱能反应（多汗，如洗热水澡、运动、发热时）

  • 寒冷

  • 延迟性压力

  • 运动

  • 局部压力（皮肤划痕症）

  • 热刺激

  • 日光（日光性荨麻疹）

  • 震动

接触刺激后，数秒至数分钟内发病

临床评估，包括对可疑刺激物的可重复性反应

感染

  • 细菌（如：A组链球菌， 幽门螺旋杆菌

  • 寄生虫（如Toxocara canis(犬弓首蛔虫)Giardia lamblia(蓝氏贾第鞭毛虫)Strongyloides stercoralis(粪类圆线虫)Trichuris trichiura(毛首鞭形线虫)Blastocystis hominis(人芽囊原虫)Schistosoma mansoni(曼氏血吸虫)

  • 病毒（如肝炎：甲型乙型丙型HIV巨细胞病毒EB病毒肠道病毒

系统感染相关症状*

检测可疑感染

感染消除后，荨麻疹症状消失

食物性过敏原（如花生、坚果、鱼、贝类、小麦、鸡蛋、牛奶、大豆）

摄入致病物质后数分钟或数小时内出现荨麻疹

临床检查

有时做过敏原检测

昆虫叮咬或刺伤膜翅目毒液）

昆虫叮咬后，数秒至数分钟内发病

仅临床检查

血清病

肠道外给药，接触生物制剂7～10天内，出现荨麻疹，伴或不伴有发热、多关节疼痛、多关节炎、淋巴结肿大、蛋白尿、水肿及腹痛。

仅临床检查

输血反应

开始输入血液制品（或换用新的一单位血液制品）后，通常数分钟内出现荨麻疹

仅临床检查

慢性荨麻疹

自身免疫性疾病（如，SLE干燥综合征、自身免疫甲状腺疾病、冷球蛋白血症荨麻疹性血管炎

系统性自身免疫性疾病的证据，包括甲减甲亢（自身免疫性甲状腺炎）；肝炎、肾衰竭和多关节炎（冷球蛋白血症）；颧部皮疹、浆膜炎和多关节炎（SLE）；眼干、口干（干燥综合征）；荨麻疹消退后遗留皮肤溃疡或色素减退病变（荨麻疹性血管炎

特定于所考虑的自身免疫性疾病类型

TSH测定

甲状腺自身抗体（甲状腺过氧化物酶抗体、甲状腺抗微粒体抗体）

冷球蛋白滴度

血清补体水平（C3、C4、C1q）

风湿血清学检查（如ANA、RF、抗CCP、抗SS-A、抗SS-B、抗Sm、抗RNP、抗Jo-1）

皮肤活检（冷球蛋白血症、荨麻疹性血管炎）

肿瘤（典型的有胃肠道、淋巴瘤

潜在肿瘤相关体征（如体重减轻、盗汗、腹痛、咳嗽、咯血、黄疸、淋巴结肿大、黑便）

针对可疑肿瘤，进行特异性检查

慢性特发性荨麻疹

每天或几乎每天发作风团伴瘙痒，持续6周以上，无明显诱因

排除性诊断

药物/物质（与引起急性荨麻疹的药物/物质相同）

长期服用处方、非处方药或草药，不能解释的荨麻疹

临床检查

有时做过敏原检测

停用致病药物或物质后症状消退

内分泌异常（甲状腺功能失调、高孕酮血症）

冷或热不耐受，心动过缓或心动过速，反射迟缓或反射亢进

服用含孕激素的口服避孕药或接受激素替代疗法的患者，或出现周期性荨麻疹（在月经周期后半期出现，并随月经消退）的患者

临床检查

通常TSH测量

物理刺激（与引起急性荨麻疹的刺激相同），有时情绪波动会加重荨麻疹

接触刺激后，数秒至数分钟内发病

临床评估，包括对可疑刺激物的可重复性反应

系统性肥大细胞增多症 （色素性荨麻疹）

存在小色素丘疹，在轻微创伤（如轻轻抚摸）后变成风团

可能伴发贫血，腹痛，容易潮红，反复头痛

皮肤活检

血清类胰蛋白酶水平

* 应询问患者近期是否有前往发展中国家的旅行史。

ANA=抗核抗体；CCP=抗环瓜氨酸肽；CMV=巨细胞病毒；EBV=Epstein-Barr病毒；RF=类风湿因子；SLE=系统性红斑狼疮；TSH=促甲状腺激素。

* 应询问患者近期是否有前往发展中国家的旅行史。

ANA=抗核抗体；CCP=抗环瓜氨酸肽；CMV=巨细胞病毒；EBV=Epstein-Barr病毒；RF=类风湿因子；SLE=系统性红斑狼疮；TSH=促甲状腺激素。

在这些主题中