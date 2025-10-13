一些荨麻疹的原因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法
急性荨麻疹
接触或吸入过敏原（如乳胶、动物唾液、灰尘、花粉、霉菌、皮屑）
接触过敏物质后，数分钟或小时内发病
仅临床检查
有时做过敏原检测
药物/物质效应
用药后48小时内发病
血管紧张素转化酶抑制剂产生血管性水肿常见
仅临床检查
有时做过敏原检测
情绪或物理刺激
接触刺激后，数秒至数分钟内发病
临床评估，包括对可疑刺激物的可重复性反应
感染
系统感染相关症状*
检测可疑感染
感染消除后，荨麻疹症状消失
食物性过敏原（如花生、坚果、鱼、贝类、小麦、鸡蛋、牛奶、大豆）
摄入致病物质后数分钟或数小时内出现荨麻疹
临床检查
有时做过敏原检测
昆虫叮咬或刺伤（膜翅目毒液）
昆虫叮咬后，数秒至数分钟内发病
仅临床检查
肠道外给药，接触生物制剂7～10天内，出现荨麻疹，伴或不伴有发热、多关节疼痛、多关节炎、淋巴结肿大、蛋白尿、水肿及腹痛。
仅临床检查
输血反应
开始输入血液制品（或换用新的一单位血液制品）后，通常数分钟内出现荨麻疹
仅临床检查
慢性荨麻疹
系统性自身免疫性疾病的证据，包括甲减或甲亢（自身免疫性甲状腺炎）；肝炎、肾衰竭和多关节炎（冷球蛋白血症）；颧部皮疹、浆膜炎和多关节炎（SLE）；眼干、口干（干燥综合征）；荨麻疹消退后遗留皮肤溃疡或色素减退病变（荨麻疹性血管炎）
特定于所考虑的自身免疫性疾病类型
TSH测定
甲状腺自身抗体（甲状腺过氧化物酶抗体、甲状腺抗微粒体抗体）
冷球蛋白滴度
血清补体水平（C3、C4、C1q）
风湿血清学检查（如ANA、RF、抗CCP、抗SS-A、抗SS-B、抗Sm、抗RNP、抗Jo-1）
皮肤活检（冷球蛋白血症、荨麻疹性血管炎）
潜在肿瘤相关体征（如体重减轻、盗汗、腹痛、咳嗽、咯血、黄疸、淋巴结肿大、黑便）
针对可疑肿瘤，进行特异性检查
慢性特发性荨麻疹
每天或几乎每天发作风团伴瘙痒，持续6周以上，无明显诱因
排除性诊断
药物/物质（与引起急性荨麻疹的药物/物质相同）
长期服用处方、非处方药或草药，不能解释的荨麻疹
临床检查
有时做过敏原检测
停用致病药物或物质后症状消退
内分泌异常（甲状腺功能失调、高孕酮血症）
冷或热不耐受，心动过缓或心动过速，反射迟缓或反射亢进
服用含孕激素的口服避孕药或接受激素替代疗法的患者，或出现周期性荨麻疹（在月经周期后半期出现，并随月经消退）的患者
临床检查
通常TSH测量
物理刺激（与引起急性荨麻疹的刺激相同），有时情绪波动会加重荨麻疹
接触刺激后，数秒至数分钟内发病
临床评估，包括对可疑刺激物的可重复性反应
系统性肥大细胞增多症 （色素性荨麻疹）
存在小色素丘疹，在轻微创伤（如轻轻抚摸）后变成风团
可能伴发贫血，腹痛，容易潮红，反复头痛
皮肤活检
血清类胰蛋白酶水平
* 应询问患者近期是否有前往发展中国家的旅行史。
ANA=抗核抗体；CCP=抗环瓜氨酸肽；CMV=巨细胞病毒；EBV=Epstein-Barr病毒；RF=类风湿因子；SLE=系统性红斑狼疮；TSH=促甲状腺激素。