氟喹诺酮类的一些临床应用
氟喹诺酮
用途
注释
除莫西沙星以外的氟喹诺酮类
当Escherichia coli（大肠埃希菌）对甲氧苄啶/磺胺甲噁唑的耐药性>15%时，用于治疗尿路感染。
一些社区中大肠杆菌的耐药性不断增加
氟喹诺酮类
细菌性前列腺炎
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通常有效
感染性腹泻
对大多数细菌病原体引起的腹泻均有效 (Campylobacter（弯曲杆菌）属、salmonellae（沙门菌）、shigellae（志贺菌）、vibrios（弧菌）、Yersinia enterocolitica（小肠结肠炎耶尔森氏菌））；然而，在一些地区对Campylobacter jejuni（弯曲杆菌）的耐药性正在增高。
不用于E. coli（大肠埃希菌）O157:H7或其他肠出血性E. coli（大肠埃希菌）。
对难辨梭状芽胞杆菌（旧称艰难梭菌）无效
氧氟沙星
疗程7天
较新的氟喹诺酮类药物（德拉沙星、吉米沙星、左氧氟沙星、莫西沙星）
由于其他药物更受青睐，因此不是一线疗法
首选药物（或阿奇霉素）
环丙沙星
可以根据当地抗生素敏感性图谱经验性使用（除抗葡萄球菌覆盖外），因为它对铜绿假单胞菌有效
如果担心多重耐药性，可与其他抗假单胞菌抗生素一起使用
由易感细菌引起的骨髓炎的长期口服治疗
由于氟喹诺酮类药物具有较高的口服生物利用度和良好的骨渗透性，因此对骨髓炎有较好的治疗作用
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2001年在美国生物恐怖事件中曾广泛用于炭疽预防