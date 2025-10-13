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氟喹诺酮类的一些临床应用

氟喹诺酮类的一些临床应用

氟喹诺酮

用途

注释

除莫西沙星以外的氟喹诺酮类

Escherichia coli（大肠埃希菌）对甲氧苄啶/磺胺甲噁唑的耐药性>15%时，用于治疗尿路感染

一些社区中大肠杆菌的耐药性不断增加

氟喹诺酮类

细菌性前列腺炎

沙门菌败血症

伤寒

通常有效

感染性腹泻

对大多数细菌病原体引起的腹泻均有效 (Campylobacter（弯曲杆菌）属、salmonellae（沙门菌）shigellae（志贺菌）vibrios（弧菌）Yersinia enterocolitica（小肠结肠炎耶尔森氏菌））；然而，在一些地区对Campylobacter jejuni（弯曲杆菌）的耐药性正在增高。

不用于E. coli（大肠埃希菌）O157:H7或其他肠出血性E. coli（大肠埃希菌）。

难辨梭状芽胞杆菌（旧称艰难梭菌）无效

氧氟沙星

沙眼衣原体感染

疗程7天

较新的氟喹诺酮类药物（德拉沙星、吉米沙星、左氧氟沙星、莫西沙星）

社区获得性肺炎

由于其他药物更受青睐，因此不是一线疗法

军团菌肺炎

首选药物（或阿奇霉素）

环丙沙星

医院获得性肺炎

可以根据当地抗生素敏感性图谱经验性使用（除抗葡萄球菌覆盖外），因为它对铜绿假单胞菌有效

如果担心多重耐药性，可与其他抗假单胞菌抗生素一起使用

由易感细菌引起的骨髓炎的长期口服治疗

由于氟喹诺酮类药物具有较高的口服生物利用度和良好的骨渗透性，因此对骨髓炎有较好的治疗作用

脑膜炎球菌感染的预防用药

预防炭疽

2001年在美国生物恐怖事件中曾广泛用于炭疽预防

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