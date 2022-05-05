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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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氟喹诺酮

作者：Brian J. Werth, PharmD, University of Washington School of Pharmacy
已审核/已修订 5月 2022
看法 进行患者培训

氟喹诺酮类药物浓度依赖性杀菌活性 通过抑制细菌DNA复制所必需的DNA旋转酶和拓扑异构酶的活性。

根据抗菌谱和药理学，氟喹诺酮类被分成2组

  • 老组包括环丙沙星、诺氟沙星、氧氟沙星

  • 新组包括德拉沙星、吉氟沙星、左氧氟沙星、莫西沙星

许多较新的氟喹酮类药物因全身给药时的毒性已从美国市场退出，这些药物包括曲伐沙星（因为严重肝毒性）、加替沙星（因为低血糖和高血糖；它在美国仍作为眼科制剂）、格帕沙星（因为心脏毒性）、替马沙星（因为急性肾功能衰竭、肝毒性、溶血性贫血、凝血障碍以及低血糖的）、洛美沙星、司帕沙星和依诺沙星。

表格

氟喹诺酮

氟喹诺酮类

途径*

环丙沙星

口服或胃肠外

德拉沙星

口服或胃肠外

吉米沙星

口服

左氟沙星

口服或胃肠外

莫西沙星

口服或胃肠外

诺氟沙星

口服

氧氟沙星

口服或胃肠外

*几种氟喹诺酮类也可做成耳部和眼部治疗制剂规格

药动学

与多价阳离子（铝、镁、钙、锌和铁剂）口服联合用药时，其吸收减弱。口服和胃肠外给药后，氟喹诺酮类广泛分布于细胞外液和细胞内液，在前列腺、肺和胆汁中浓度较高。

大多数在肝内代谢，由尿排泄，在尿中能达到较高的浓度。莫西沙星主要经胆汁排泄。

氟喹诺酮适应症

氟喹诺酮类对以下细菌具有抗菌活性

院内感染甲氧西林耐药的葡萄球菌（MRSA）通常对氟喹诺酮类也耐药。老组氟喹诺酮类对链球菌和厌氧菌的抗菌活性差，新组氟喹诺酮类对链球菌（对青霉素敏感性减低的Streptococcus pneumoniae）和一些厌氧菌抗菌活性确切。尤其莫西沙星对专性厌氧菌抗菌活性最有临床意义。

德拉沙星是最近被批准的最具抗菌活性的广谱氟喹诺酮类药物。

随着氟喹诺酮类药物的使用增加，导致肠杆菌、铜绿假单胞菌肺炎链球菌奈瑟菌对氟喹诺酮类药物的耐药性，尤其是对较老的氟喹诺啉类药物的耐药。虽然如此，氟喹诺酮类有许多临床应用（见表氟喹诺酮类药物的一些临床应用）。

因为全球范围内的耐药性不断增加，氟喹诺酮类药物不再被推荐用于淋病的经验性治疗。然而，单剂量的环丙沙星对治疗药物敏感的人淋球菌 引起的淋病奈瑟病感染非常有效。

表格
表格

喹诺酮类一些临床应用

氟喹诺酮类

用途

注释

除莫西沙星以外氟喹诺酮类

大肠杆菌对甲氧苄啶/磺胺甲恶唑的耐药性>15%时的尿路感染

一些社区中大肠杆菌的耐药性不断增加

氟喹诺酮

细菌性前列腺炎

Salmonella沙门菌败血症

伤寒

通常有效

感染性腹泻

治疗大多数细菌感染引起腹泻均有效 (弯曲杆菌属、沙门菌志贺菌弧菌小肠结肠炎耶尔森氏菌）；然而，在一些地区对弯曲杆菌耐药在增高。

不用于大肠杆菌 O157:H7或其他肠出血性大肠埃希菌大肠杆菌

难辨梭状芽胞杆菌（旧称艰难梭菌）无效

氧氟沙星

沙眼衣原体感染

疗程7天

较新的氟喹诺酮类药物（德拉沙星、吉米沙星、左氧氟沙星、莫西沙星）

治疗社区获得性肺炎

由于其他药物更受青睐，因此不是一线疗法

军团菌肺炎

可作为选择药物（或者阿奇霉素）

环丙沙星

医院获得性肺炎

可以根据当地抗生素图谱经验性使用（除抗葡萄球菌覆盖外），因为它对 铜绿假单胞菌

如果担心多重耐药性，可与其他抗假单胞菌抗生素一起使用

由易感细菌引起的骨髓炎的长期口服治疗

由于氟喹诺酮类药物具有较高的口服生物利用度和良好的骨渗透性，因此对骨髓炎有较好的治疗作用

脑膜炎球菌感染的预防用药

预防炭疽

2001年在美国生物恐怖事件中曾广泛用于炭疽预防

氟喹诺酮的禁忌症

禁忌症包括

  • 以前对药物过敏者禁用

  • 某些可预测心律失常的异常状态（如QT间期延长，未纠正的低钾血症、低镁血症或明显心动过缓者）

  • 应用已知延长QT间期或导致心动过缓药物（胃复安、西沙比利、红霉素、克红霉素、Ⅰa和Ⅲ类抗失常和三环抗抑郁症）

德拉沙星似乎不会引起QT间期明显延长。

氟喹诺酮类已传统认为禁用于儿童，因为如儿童生长板仍开放，可能引起软骨损伤。然而，一些专家对这种观点提出质疑，因为上述不良反应证据不强，并建议氟喹诺酮类作为二线抗生素，限用于一些特殊状况，包括囊性纤维化患者 P. aeruginosa感染，免疫损伤患者的预防和治疗细菌感染，新生儿和婴儿中危及生命的多重耐药细菌感染，以及 Salmonella or Shigella 胃肠道感染。

临床计算器
临床计算器

在妊娠和哺乳期间使用

用氟喹诺酮类药物进行的动物繁殖研究表明存在一定风险。与人类妊娠有关的数据有限。只有在临床获益超过风险且没有更安全的替代方法时，才应在妊娠期使用氟喹诺酮类药物。

氟喹诺酮类进入乳汁，哺乳期不建议使用。

氟喹诺酮类药物的治疗副作用

氟喹诺酮类药物有黑盒警告，因为它们与一起发生的致残和潜在不可逆的严重不良反应有关，包括

  • 跟腱炎，包括阿希莱斯腱断裂，即使短期用氟喹诺酮类也易引起。

  • 可在服药后不久发生周围神经病变，这也可能是永久性的。若出现症状（如疼痛、烧灼、刺痛、麻木、虚弱、感觉改变），应停止使用氟喹诺酮以防止不可逆转的损害。

  • 中枢神经系统 (CNS) 不良反应包括癫痫发作、颅内压升高（包括大脑假瘤）和中毒性精神病。其他中枢神经系统不良反应包括紧张、焦虑、激动、失眠、噩梦、头晕、情绪改变、偏执狂、精神错乱、震颤、幻觉和抑郁。癫痫发作罕见，但患者有中枢神经系统疾病应避免使用。

  • 重症肌无力患者的肌肉无力可能会加剧，因此这些患者应避免使用氟喹诺酮类药物。

其他不利影响包括

  • 由于直接的胃肠道刺激，约 5% 的患者会出现上消化道不良反应。

  • 可能会发生低血糖症，尤其是当氟喹诺酮类药物与抗高血糖药物合用时。

  • QT间期延长，可能导致室性心律失常和心源性猝死。

  • 艰难梭菌（以前称为梭菌）相关性腹泻 （伪膜性结肠炎）与氟喹诺酮类药物的使用密切相关，尤其是由于高毒性艰难梭菌核糖型027。

  • 超敏反应（包括过敏反应）可能在首剂或后续剂量后发生。一旦出现皮疹、黄疸或任何过敏症状，应停止使用氟喹诺酮。

  • 可发生肝毒性。如果发生肝炎，应立即停止使用氟喹诺酮。

  • 可能会发生光敏反应，导致过度晒伤反应。服用氟喹诺酮类药物的患者应避免过度接触紫外线。

腹泻、粒细胞减少、贫血、光敏感不常见。除吉米沙星治疗>1周（尤其<40岁的女性）的情况外，皮疹并不常见。肾中毒罕见。

剂量调整 氟喹诺酮类

除了莫西沙星外，肾功能不全患者剂量均需要减少。老氟喹诺酮类常规给药一天2次，新氟喹诺酮类和环丙沙星缓释片每天1次给药。

环丙沙星提高茶碱类浓度，有时导致茶碱相关性不良反应。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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