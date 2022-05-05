氟喹诺酮类对以下细菌具有抗菌活性

院内感染甲氧西林耐药的葡萄球菌（MRSA）通常对氟喹诺酮类也耐药。老组氟喹诺酮类对链球菌和厌氧菌的抗菌活性差，新组氟喹诺酮类对链球菌（对青霉素敏感性减低的Streptococcus pneumoniae）和一些厌氧菌抗菌活性确切。尤其莫西沙星对专性厌氧菌抗菌活性最有临床意义。

德拉沙星是最近被批准的最具抗菌活性的广谱氟喹诺酮类药物。

革兰氏阴性细菌包括铜绿假单胞菌Pseudomonas aeruginosa

包括MRSA在内的革兰氏阳性细菌以及非典型呼吸道病原体

厌氧菌

随着氟喹诺酮类药物的使用增加，导致肠杆菌、铜绿假单胞菌、肺炎链球菌和奈瑟菌对氟喹诺酮类药物的耐药性，尤其是对较老的氟喹诺啉类药物的耐药。虽然如此，氟喹诺酮类有许多临床应用（见表氟喹诺酮类药物的一些临床应用）。

因为全球范围内的耐药性不断增加，氟喹诺酮类药物不再被推荐用于淋病的经验性治疗。然而，单剂量的环丙沙星对治疗药物敏感的人淋球菌 引起的淋病奈瑟病感染非常有效。