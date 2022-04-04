健康人在他们的整体人格、情绪和行为方面有显著的差别。根据情形不同，每个人也在一天天发生着变化。然而，在人格和／或行为上突然发生重大变化，特别是一个与明显事件不相关的事件（如服用某种药物或失去亲人）往往说明存在问题。

（另请参见精神疾病概述。）

人格与行为的突然改变大致可以归类为包含下列症状类型之一：

精神恍惚或谵妄状态

妄想

杂乱异常的言词或行为

幻觉

极端情绪（如抑郁或躁狂）

这些类别不是疾病。它们只是医生整理不同类型的异常思想、言论和行为的一种方式。人格与行为的变化，可以由躯体健康问题或精神健康问题引发。

患者可能有多于一种类型的改变。例如，因毒品作用而意识模糊的患者有时会出现幻觉，处于极端情绪的患者可能有妄想。

精神恍惚和谵妄状态 意识错乱和谵妄是一种意识障碍。也就是说，患者没有意识到他们所处的环境，根据病因，可能是过于激动、争强好胜或昏昏欲睡和呆滞。有些患者在缺少警觉和过度警觉之间交替变化。他们的思想呈现出低沉和迟缓或不恰当。他们集中注意力于简单的问题有困难，以及反应迟钝。还会出现语言含糊。通常，患者不知道现在是哪一天，而且他们可能不能说出他们在哪里。有些人不能给出他们的名字。 谵妄常由严重、新发的躯体问题或对药物的反应引起，尤其是老年人。谵妄患者需要立即就医。如果病因能够得到迅速判断和纠正，谵妄常可消退。

妄想 妄想是患者拥有的固执的错误信念，即使存在与之相反的证据也是如此。某些妄想是基于对实际感知和经验的误解。例如，人们可能会觉得受到迫害，以为街上在他们身后的人在跟踪他们或一个普通事故是蓄意破坏。另一些人认为某首歌的歌词或报纸文章中包含的消息是特指他们的（称为关系妄想）。 有些信念似乎更合理，可能难以辨认为妄想，因为它们能够在或已经在现实生活中发生。例如，患者偶尔会被政府调查人员跟踪，或其工作被同事蓄意破坏。在这种病例中，一种信念是否被认为是妄想，取决于患者坚持该信念有多么强烈，即使有与之相反的证据。 其他妄想很容易被辨认。例如，在宗教或自大型妄想中，患者可能会认为他们是耶稣或该国总统。有些妄想相当离奇。例如，人们可能会认为他们的器官都被替换为机器零件或他们的头包含一个无线电接收来自政府的消息。

言语瓦解 言语瓦解是指言语中缺乏思维之间或问答之间应有的逻辑联系。例如，患者可能会从一个话题跳到另一个话题，却永远不会结束某个想法。这个话题可以是轻度相关或完全不相关。在其他情况下，患者以冗长、漫无边际的答案回答简单的问题，充满了无关紧要的细节。答案可能缺乏逻辑或完全不合逻辑。这种言语状态不同于由脑部疾病（如卒中）引起的表达或理解语言（失语）或形成词语（构音障碍）方面的困难。 偶尔讲错或故意回避、无礼的、或滑稽的言语不被视为言语瓦解。

行为瓦解 行为瓦解是指作出异常举动（如在公共场所脱衣或自慰，或无明显原因的呼喊和说脏话）。行为瓦解的人通常都无法完成正常的日常活动（如保持良好的个人卫生或获取食物）。

幻觉 幻觉是指听到、看到、闻到、尝到或感觉到实际不存在的事物。也就是说，人们似乎通过他们的感觉感知事物，而不是由外界的刺激引起的。幻觉可以涉及任何感觉。最常见的幻觉涉及听到东西（幻听），通常是声音。该声音通常是对患者带有侮辱性的言论或命令患者去做某些事情。 并非所有的幻觉均由精神疾病引起。麦角乙二胺 (LSD)、麦司卡林、裸头草碱等迷幻药可引起视幻觉，因此被称为致幻剂。某些类型的幻觉更可能是由神经系统疾病引起。例如，癫痫发作之前，患者可能会闻到某种气味，而实际上没有气味（嗅幻觉）。

极端心境 极端情绪包括对愤怒的发泄，极端兴高采烈（躁狂）或抑郁的时期，以及相反地，总是很少表达或无情感（出现反应迟钝或漠不关心）。

评估 在最初的评估时，医生试图确定症状是由精神还是身体疾病引起。 下面的信息可以帮助人们决定是否需要医生的评估，并帮助他们知道在评估过程中需获取什么信息。 警示体征 在有人格或行为改变的患者中，某些症状和特征需要引起注意。警示征象包括 突然出现的症状

试图伤害自己或他人或威胁要这样做

精神恍惚或谵妄状态

发热

严重的头痛。

提示大脑出现损害的疾病，如行走、平衡或说话困难，或是视力问题

最近有脑部外伤（几个星期内） 何时就医 有警示征象的患者需要马上就医。如果患者存在暴力，可能需要调用法律强制执行。 医生会怎么做 医生首先询问有关患者症状和病史的问题。然后医生进行体格检查，包括神经系统检查和精神状态检查（评估注意力、记忆力、情绪，以及抽象思考、遵循指令、使用语言等能力）。他们在病史和体格检查时的发现通常会提示改变的可能原因和可能需要进行的检查（见表格人格和行为变化的一些原因和特征）。 问题包括症状何时开始。很多精神疾病开始于青少年时期或 20 多岁时。如果精神疾病在中年或更老时开始，特别当没有明显的触发因素（如失去所爱的人）时，病因更可能是躯体疾病。当精神症状在有慢性精神疾病的中年或更老的患者中发生显著改变时，躯体疾病也更可能是起因。如果改变最近突然出现于任何年龄的患者，医生会问诊是否有能够引起这种改变的情况。例如，他们询问患者是否刚刚开始或停止使用某种处方药物或娱乐性药物。 医生问诊可能提示病因的其他症状，如 心悸：可能是甲状腺功能过于活跃或使用或停止使用某种药物

震颤：帕金森病或停药

行走或讲话困难：多发性硬化症、帕金森病、卒中或阿片类药物或镇静药中毒

头痛：脑部感染、脑肿瘤，或脑部出血（脑出血）

麻木或刺痛：卒中、多发性硬化症，或维生素缺乏 患者还被问及他们是否曾经被诊断为精神疾病或癫痫症，并进行治疗。如果他们有过治疗，医生询问他们是否停止用药或减少药物剂量。然而，因为有精神疾病的患者可能也有躯体疾病，医生不会不经思考就认为任何新出现的异常行为是由精神疾病引起。 医生询问人们身体上的疾病（如糖尿病）和他们的生活方式（如他们的婚姻状况，工作情况，教育背景，酒精、烟草和消遣性毒品的使用，以及生活安排）。医生也会询问家庭成员是否有过任何可引起精神症状的身体疾病（如多发硬化）。 在体格检查期间，医生寻找可能导致精神状态变化的躯体疾病体征，尤其是以下方面： 发热和/或心率加快（提示感染、酒精戒断，或使用高剂量安非他明或可卡因）

意识模糊或谵妄（提示药物中毒或戒断）

神经系统检查发现异常，如形成词语或理解语言困难（可能提示脑部疾病） 意识错乱或谵妄更可能是由躯体疾病引起。有精神疾病的患者很少出现意识错乱或谵妄。然而，很多引起行为改变的躯体疾病不会引起意识错乱或谵妄，但是它们经常引起可能像是精神疾病的其他症状。 医生将患者的脖子向前弯曲。如果这样做有困难或痛苦，原因可能是脑膜炎。医生检查腿部和腹部是否肿胀，如果肿胀可能起因于肾或心功能衰竭。如果皮肤或白眼球看起来是黄色，其原因可能是肝功能衰竭。 医生可能会用一个像小型手电筒一样的手持装置来检查眼睛内部（这个装置叫眼底镜）。如果医生看到部分视神经肿胀（视乳头水肿），头骨内的压力可能增加，并且脑中的肿瘤或出血可能是精神症状的原因。 表格 人格和行为改变的某些病因和特征 表格 检查 通常，测试包括以下内容： 在指尖上夹一个传感器测量血氧水平（脉搏血氧仪）

测量血糖（葡萄糖）水平的检查

他们也测量血酒精水平和患者服用的任何抗癫痫药物的血浓度。

尿液化验检查药物

一次全血细胞计数（CBC）

有时也做血液化验，以测量电解质水平并评估肾功能 对于大多数已知的有心理障碍的患者，如果他们的症状只是他们特有症状的加重，如果他们是清醒的和警觉的，以及如果他们体格检查和上述化验等的结果是正常的，没有进一步检查的必要。 对于大多数其他人来说，通常会进行血液检查以检查HIV感染。 是否进行其他检查主要根据症状和检查结果而定（见表格人格和行为变化的一些原因和特征）。测试可能包括 脑部计算机断层扫描 (CT) 或磁共振成像 (MRI)：如果精神功能障碍的症状刚刚出现或如果患者有谵妄、头痛、最近头部外伤、或在神经系统检查时发现的任何异常

脊椎穿刺（腰穿）：如果患者有脑膜炎的症状或发热、头痛或谵妄患者的 CT 结果是正常的

血液化验评估甲状腺功能：如果患者服用锂，有甲状腺疾病的症状，或者是 40 岁以上和刚刚开始出现有人格或行为改变（特别是有甲状腺疾病家族史的患者和女性）

胸部 X 线检查：如果患者发烧或咳嗽或咳血

血液培养（检查血液中的细菌）：如果患者病情很重，并且发烧

血液化验评估肝功能：如果患者有肝脏疾病的症状（例如黄疸 [皮肤和眼白黄染]），或有酒精或药物使用障碍病史，或无法获得关于患者的具体信息

治疗 当可能时，需纠正和治疗基础疾病。不管原因是什么，对自己或他人构成危险的患者通常需要住院和治疗，无论他们是否愿意。很多州规定，做这种决定需要被指定的某人，该人为精神疾病患者的健康护理做决定（称为代理决策者）。如果患者没有委任一个决策者，医生可能联系其最近的亲属，或法院可能任命一个应急监护人。 不会给自己或其他人造成危险的人可以拒绝评估和治疗，尽管他们的拒绝可能会对他们自己或他们的家人造成困难。