健康人在他们的整体人格、情绪和行为方面有显著的差别。根据情形不同，每个人也在一天天发生着变化。然而，在人格和／或行为上突然发生重大变化，特别是一个与明显事件不相关的事件（如服用某种药物或失去亲人）往往说明存在问题。
（另请参见精神疾病概述。）
人格与行为的突然改变大致可以归类为包含下列症状类型之一：
精神恍惚或谵妄状态
妄想
杂乱异常的言词或行为
幻觉
极端情绪（如抑郁或躁狂）
这些类别不是疾病。它们只是医生整理不同类型的异常思想、言论和行为的一种方式。人格与行为的变化，可以由躯体健康问题或精神健康问题引发。
患者可能有多于一种类型的改变。例如，因毒品作用而意识模糊的患者有时会出现幻觉，处于极端情绪的患者可能有妄想。
精神恍惚和谵妄状态
意识错乱和谵妄是一种意识障碍。也就是说，患者没有意识到他们所处的环境，根据病因，可能是过于激动、争强好胜或昏昏欲睡和呆滞。有些患者在缺少警觉和过度警觉之间交替变化。他们的思想呈现出低沉和迟缓或不恰当。他们集中注意力于简单的问题有困难，以及反应迟钝。还会出现语言含糊。通常，患者不知道现在是哪一天，而且他们可能不能说出他们在哪里。有些人不能给出他们的名字。
谵妄常由严重、新发的躯体问题或对药物的反应引起，尤其是老年人。谵妄患者需要立即就医。如果病因能够得到迅速判断和纠正，谵妄常可消退。
妄想
妄想是患者拥有的固执的错误信念，即使存在与之相反的证据也是如此。某些妄想是基于对实际感知和经验的误解。例如，人们可能会觉得受到迫害，以为街上在他们身后的人在跟踪他们或一个普通事故是蓄意破坏。另一些人认为某首歌的歌词或报纸文章中包含的消息是特指他们的（称为关系妄想）。
有些信念似乎更合理，可能难以辨认为妄想，因为它们能够在或已经在现实生活中发生。例如，患者偶尔会被政府调查人员跟踪，或其工作被同事蓄意破坏。在这种病例中，一种信念是否被认为是妄想，取决于患者坚持该信念有多么强烈，即使有与之相反的证据。
其他妄想很容易被辨认。例如，在宗教或自大型妄想中，患者可能会认为他们是耶稣或该国总统。有些妄想相当离奇。例如，人们可能会认为他们的器官都被替换为机器零件或他们的头包含一个无线电接收来自政府的消息。
言语瓦解
行为瓦解
行为瓦解是指作出异常举动（如在公共场所脱衣或自慰，或无明显原因的呼喊和说脏话）。行为瓦解的人通常都无法完成正常的日常活动（如保持良好的个人卫生或获取食物）。
幻觉
极端心境
病因
虽然人们有时认为人格、思维或行为的改变都是由一种精神疾病引起的，其实可能的病因有很多。所有病因最终都会涉及大脑，但将其分为四类可能会有所帮助：
精神疾病
药物（包括药物中毒、撤药和副作用）
主要影响大脑的疾病
影响大脑的全身（系统）疾病
精神疾病
药品
主要影响大脑的疾病
影响大脑的全身性疾病
评估
在最初的评估时，医生试图确定症状是由精神还是身体疾病引起。
下面的信息可以帮助人们决定是否需要医生的评估，并帮助他们知道在评估过程中需获取什么信息。
警示体征
在有人格或行为改变的患者中，某些症状和特征需要引起注意。警示征象包括
突然出现的症状
试图伤害自己或他人或威胁要这样做
精神恍惚或谵妄状态
发热
严重的头痛。
提示大脑出现损害的疾病，如行走、平衡或说话困难，或是视力问题
最近有脑部外伤（几个星期内）
何时就医
有警示征象的患者需要马上就医。如果患者存在暴力，可能需要调用法律强制执行。
医生会怎么做
医生首先询问有关患者症状和病史的问题。然后医生进行体格检查，包括神经系统检查和精神状态检查（评估注意力、记忆力、情绪，以及抽象思考、遵循指令、使用语言等能力）。他们在病史和体格检查时的发现通常会提示改变的可能原因和可能需要进行的检查（见表格人格和行为变化的一些原因和特征）。
问题包括症状何时开始。很多精神疾病开始于青少年时期或 20 多岁时。如果精神疾病在中年或更老时开始，特别当没有明显的触发因素（如失去所爱的人）时，病因更可能是躯体疾病。当精神症状在有慢性精神疾病的中年或更老的患者中发生显著改变时，躯体疾病也更可能是起因。如果改变最近突然出现于任何年龄的患者，医生会问诊是否有能够引起这种改变的情况。例如，他们询问患者是否刚刚开始或停止使用某种处方药物或娱乐性药物。
医生问诊可能提示病因的其他症状，如
心悸：可能是甲状腺功能过于活跃或使用或停止使用某种药物
震颤：帕金森病或停药
行走或讲话困难：多发性硬化症、帕金森病、卒中或阿片类药物或镇静药中毒
头痛：脑部感染、脑肿瘤，或脑部出血（脑出血）
麻木或刺痛：卒中、多发性硬化症，或维生素缺乏
患者还被问及他们是否曾经被诊断为精神疾病或癫痫症，并进行治疗。如果他们有过治疗，医生询问他们是否停止用药或减少药物剂量。然而，因为有精神疾病的患者可能也有躯体疾病，医生不会不经思考就认为任何新出现的异常行为是由精神疾病引起。
医生询问人们身体上的疾病（如糖尿病）和他们的生活方式（如他们的婚姻状况，工作情况，教育背景，酒精、烟草和消遣性毒品的使用，以及生活安排）。医生也会询问家庭成员是否有过任何可引起精神症状的身体疾病（如多发硬化）。
在体格检查期间，医生寻找可能导致精神状态变化的躯体疾病体征，尤其是以下方面：
发热和/或心率加快（提示感染、酒精戒断，或使用高剂量安非他明或可卡因）
意识模糊或谵妄（提示药物中毒或戒断）
神经系统检查发现异常，如形成词语或理解语言困难（可能提示脑部疾病）
意识错乱或谵妄更可能是由躯体疾病引起。有精神疾病的患者很少出现意识错乱或谵妄。然而，很多引起行为改变的躯体疾病不会引起意识错乱或谵妄，但是它们经常引起可能像是精神疾病的其他症状。
医生将患者的脖子向前弯曲。如果这样做有困难或痛苦，原因可能是脑膜炎。医生检查腿部和腹部是否肿胀，如果肿胀可能起因于肾或心功能衰竭。如果皮肤或白眼球看起来是黄色，其原因可能是肝功能衰竭。
医生可能会用一个像小型手电筒一样的手持装置来检查眼睛内部（这个装置叫眼底镜）。如果医生看到部分视神经肿胀（视乳头水肿），头骨内的压力可能增加，并且脑中的肿瘤或出血可能是精神症状的原因。
人格和行为改变的某些病因和特征
病因
临床特征*
检查
精神疾病
症状时而发作持续几周到几个月，包括躁狂、抑郁，或两者兼而有之
躁狂发作：
抑郁症的发作：
医生的检查
如双相障碍中描述的抑郁症发作（见上文），但没有躁狂史
医生的检查
通常症状发展缓慢，最初表现为轻度思维混乱和难以应付日常事务
随后出现的症状：
医生的检查
药品
使用某个药物，特别是
躁动，有时惊慌或有攻击性
有时有幻觉
长期使用酒精：
长期使用安非他明：
短期过度使用安非他明或可卡因：
医生的检查
有时血液或尿液化验来发现药物
有时 EEG（记录脑电活动）
停用某个药物，尤其是
通常有显著的意识错乱或谵妄
颤抖（震颤）、头痛、出汗、发热、快速心率或心悸
有时癫痫发作、幻觉和睡眠障碍
削减或停用药物后发病
医生的检查
有时会进行血液或尿液化验来检测药物
药物副作用
多样化，取决于使用的药物
有抗胆碱能作用的药物，例如
医生的检查
有时停用药物去观察症状是否消失
脑部病变
症状进展缓慢
丧失短期记忆，很难找到合适的词语，判断力差
完成日常活动困难（如结算支票簿或在他们的邻居周围找到自己的路）
通常发生于高于 60 岁的人群
医生的检查
精神功能的详细测试，涉及一系列简单的问题和任务（神经心理测试）
脑部感染，如
头痛
通常意识混乱和发热
当医生将颈部向前弯曲时出现疼痛和／或僵硬（更多见于脑膜炎）
单纯疱疹病毒性脑炎，不良气味的幻觉以及有时癫痫发作
脊椎穿刺（腰穿）
通常行脑部 CT 或 MRI
以血、尿和喉咙中的物质为样本进行培养
健忘和头痛
严重头部受伤后的几周情绪不稳定
脑部 CT 或 MRI
智商和行政职能测试，如计划和解决问题的能力（神经认知测试）
对于脑肿瘤，头痛逐渐进展，往往是在夜间或清晨以及平躺时加重
对于脑出血，头痛突然开始（称为雷击样头痛）
通常有意识错乱和嗜睡
有时癫痫发作
脑部 CT 或 MRI
无力和／或麻木在身体不同的部位退而复现
有时视力部分丧失或复视
有时高温时症状可恶化（如温水浴或炎热的天气）
脑和脊髓的 MRI
有时脊椎抽液
神经传导检查（测量神经传输信号速度）和肌电图（刺激肌肉和记录其电活动）
当他们在静止状态时出现手和手指震颤
僵硬和移动及保持平衡困难
言论迟缓和面部表情受限
医生的检查
癫痫（通常是复杂部分性发作）
异常行为的发作
通常意识混乱和凝视
有时不自主的咀嚼，咂着嘴唇，和无目的的肢体动作
通常情况下没有意识丧失以及身体没有整体摇晃（抽搐）
有时幻觉出现气味或味道
脑的磁共振成像
EEG
突然出现的症状
通常有一侧肢体的无力或偏瘫以及行走不稳
脑部 CT 或 MRI
全身（系统）疾病
低血糖症（血糖水平低）
无力、大汗淋漓和意识混乱
几乎都是发生在服用降糖药物的患者中
测量血糖（葡萄糖）水平的检查
腿部肿胀、食欲减退，以及恶心
通常在几周内出现无力
血液和尿液检查去评估肾脏的功能是否良好
皮肤和／或白眼球发黄（黄疸）
通常有腿部和／或腹部肿胀
小点状的红紫色皮疹（瘀点）
通常发生于已经知道有肝脏疾病的患者
血液检查评估肝脏的功能是否良好（肝功能检查）
系统性红斑狼疮（狼疮）
通常关节疼痛、肿胀
经常有皮疹，尤其在面部或暴露于阳光下的区域
有时有头痛
血液化验检查特定的抗体
甲状腺疾病，包括
甲状腺功能亢进的典型症状： 心悸、出汗过多、难以容忍的热、食欲增加、体重减轻、颤抖（震颤），有时眼球凸出
甲状腺功能减退的典型症状： 疲劳、便秘、难以容忍寒冷、食欲下降、体重增加、讲话缓慢、呆滞、面部浮肿、眼睑下垂、皮肤粗糙且又厚又干、眉毛损失
血液检查评估甲状腺功能是否良好
定向力障碍、记忆力减退、烦躁
手和脚的感觉异常
其他症状取决于哪一种维生素缺乏
血液化验测量维生素水平
*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
CT=计算机断层扫描；EEG=脑电图；IQ=智商；MRI=磁共振成像；PET=正电子发射计算机断层显像。
检查
通常，测试包括以下内容：
在指尖上夹一个传感器测量血氧水平（脉搏血氧仪）
测量血糖（葡萄糖）水平的检查
他们也测量血酒精水平和患者服用的任何抗癫痫药物的血浓度。
尿液化验检查药物
一次全血细胞计数（CBC）
有时也做血液化验，以测量电解质水平并评估肾功能
对于大多数已知的有心理障碍的患者，如果他们的症状只是他们特有症状的加重，如果他们是清醒的和警觉的，以及如果他们体格检查和上述化验等的结果是正常的，没有进一步检查的必要。
对于大多数其他人来说，通常会进行血液检查以检查HIV感染。
是否进行其他检查主要根据症状和检查结果而定（见表格人格和行为变化的一些原因和特征）。测试可能包括
脑部计算机断层扫描 (CT) 或磁共振成像 (MRI)：如果精神功能障碍的症状刚刚出现或如果患者有谵妄、头痛、最近头部外伤、或在神经系统检查时发现的任何异常
脊椎穿刺（腰穿）：如果患者有脑膜炎的症状或发热、头痛或谵妄患者的 CT 结果是正常的
血液化验评估甲状腺功能：如果患者服用锂，有甲状腺疾病的症状，或者是 40 岁以上和刚刚开始出现有人格或行为改变（特别是有甲状腺疾病家族史的患者和女性）
胸部 X 线检查：如果患者发烧或咳嗽或咳血
血液培养（检查血液中的细菌）：如果患者病情很重，并且发烧
血液化验评估肝功能：如果患者有肝脏疾病的症状（例如黄疸 [皮肤和眼白黄染]），或有酒精或药物使用障碍病史，或无法获得关于患者的具体信息
治疗
当可能时，需纠正和治疗基础疾病。不管原因是什么，对自己或他人构成危险的患者通常需要住院和治疗，无论他们是否愿意。很多州规定，做这种决定需要被指定的某人，该人为精神疾病患者的健康护理做决定（称为代理决策者）。如果患者没有委任一个决策者，医生可能联系其最近的亲属，或法院可能任命一个应急监护人。
不会给自己或其他人造成危险的人可以拒绝评估和治疗，尽管他们的拒绝可能会对他们自己或他们的家人造成困难。
关键点
不是所有的人格和行为改变都是由于精神疾病引起的。
其他病因包括药物（包括撤药反应和副作用）、主要影响脑部的疾病和影响大脑的全身性疾病。
医生会特别关注有症状提示脑部功能障碍（例如意识模糊或谵妄、发热、头痛），或者最近有头颅外伤史的患者，以及想要伤害自己或他人的患者。
通常情况下，医生做血液检查测量氧、糖（葡萄糖）和患者服用的某些药物（如抗癫痫药）的浓度，以及他们可能根据症状和检查结果做其他检查。