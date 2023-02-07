HIV 相关性痴呆是由于人类免疫缺陷病毒 （HIV） 感染大脑而导致的精神功能逐渐恶化。

与几乎所有其他形式的痴呆症不同，HIV相关性痴呆症往往发生在年轻人身上。

通常，痴呆症开始时很微妙，但几个月或几年后会稳步发展，通常是在其他HIV感染症状出现后。

医生根据症状、精神状态测试、HIV血检和影像检查来诊断HIV相关性痴呆症。

用抗逆转录病毒疗法治疗HIV感染有时会显着改善精神功能，但不能治愈痴呆症。

（另请参见谵妄和痴呆症概述以及痴呆症概述。）

在HIV感染的后期，病毒可能直接感染脑组织。HIV病毒损伤神经细胞，导致痴呆症。痴呆症是一种包括记忆、思维、判断和学习能力在内的精神功能缓慢而渐进的衰退。

在HIV感染者中，痴呆症也可能由其他疾病引起，包括影响脑部的淋巴瘤和HIV感染者由于免疫系统减弱而容易感染的疾病。这些感染被称为机会性感染，包括进行性多灶性白质脑病、弓形体病（寄生虫感染）和真菌引起的脑膜炎（参见表常见的艾滋病[AIDS]相关机会性感染）。其中一些疾病可以治疗，从而可以获得一些改善。

与几乎所有其他形式的痴呆症不同，HIV相关性痴呆症往往发生在年轻人身上。

7%～27%的晚期HIV感染者可发生痴呆症，但是30%～40%的患者可能有较轻形式的HIV相关性痴呆症。

痴呆症不同于谵妄，后者的特征是不能集中注意力、定向障碍、无法清晰地思考和意识水平的波动。

痴呆症主要影响记忆力，而谵妄主要影响注意力。

痴呆症通常逐渐开始，没有明确的起点。谵妄会突然开始，常有明确的起点。

HIV 相关性痴呆症的症状 HIV相关性痴呆症通常会隐匿地开始，但会在几个月或几年内稳步进展。这通常发生在HIV感染的其他症状之后。 HIV相关性痴呆症的早期症状包括 思维和表达迟缓

难以集中精力

淡漠 但洞察力不受影响。运动缓慢，肌肉无力，协调能力也可能发生损害。 一些患者会出现精神病症状，如幻觉、妄想或偏执。一些患者表现为躁狂，即，非常不安和过度活跃。他们可能语速加快，行为判断错误。 如果不进行治疗，HIV相关性痴呆症通常会恶化，最终会变得严重。

HIV相关性痴呆症的诊断 医生对痴呆症，HIV感染或两者的评估

血液化验以确定 HIV感染的严重程度

磁共振成像和腰椎抽液 一般来说，HIV感染者的痴呆症诊断与其他痴呆症相似。 医生必须确定患者是否患有痴呆症，如果是，痴呆症是否与HIV相关。 痴呆症的诊断 医生诊断痴呆症的依据如下： 通过询问患者和其家庭成员或其他照料人员相关问题，了解症状

体检结果，包括神经检查

精神状态测试的结果

其他测试结果，例如计算机断层扫描(CT)或磁共振成像(MRI) 精神状态测试，由简单的问题和任务组成，帮助医生确定患者是否患有痴呆症。 有时需要进行更详细的神经心理学测试。这项检查涵盖了情绪等所有主要的精神功能，通常需耗时1～3小时。这项测试有助于医生区分痴呆症和其他可能导致类似症状的疾病，例如与年龄相关的记忆障碍、轻度认知障碍和抑郁症。 来自上述来源的信息通常可以帮助医生排除谵妄作为症状的原因（参见表‭‬谵妄和痴呆症的比较）。这样做非常必要，因为谵妄不同于痴呆症，如果及时治疗，通常可以逆转。 HIV相关性痴呆症的诊断 如果不知道感染了HIV的患者出现痴呆症状，并且有感染HIV的风险因素，医生可能会怀疑HIV相关性痴呆症并进行检测以检查HIV以及痴呆症。 当诊断为HIV感染或HIV感染患者精神功能改变时，可通过磁共振成像(MRI)检查脑功能障碍的其他原因，如弓形体病或淋巴瘤。当突然发生精神功能改变时，必须快速确定病因，因为早期治疗可延长生命。未进行治疗的HIV相关性痴呆症可能导致患者在6个月内死亡。 除非CT或MRI结果表明颅内压增加，否则，医生通常会进行脊椎抽液（腰椎穿刺）以获取脑脊液样本，并对其进行分析。结果可支持HIV相关性痴呆症诊断，但不能确诊。 如果患者感染HIV，或怀疑为HIV相关性痴呆症，医生还会进行血液检查以测量： 称为CD4淋巴细胞的白细胞数量（CD4计数)

HIV数量（病毒载量) 这些测试有助于确定HIV感染的严重程度。CD4计数非常低，病毒载量非常高，可增加脑部感染、淋巴瘤和 HIV相关性痴呆症的发病风险。

HIV 相关性痴呆症的治疗 抗逆转录病毒治疗 如果不治疗，HIV相关性痴呆症可能会致命。然而，当用抗逆转录病毒疗法 (ART) 治疗HIV感染时，精神功能有时会显著改善。ART由用于治疗HIV感染的药物组合而成。但由于感染不能治愈，因此痴呆症状可以再现。 治疗还包括提供支持的一般措施，与针对其他痴呆症采取的措施一样。

安全和支持措施 创造安全和可提供支持的环境会非常有帮助。 一般来说，环境应该是明亮、愉悦、安全、稳定的，并且有助于改善定向力。一些刺激，如收音机或电视机，会有帮助，但是应该避免过度刺激。 有组织的安排和日常流程可帮助 HIV相关性痴呆症患者保持定向力，并使他们有安全感和稳定感。环境、日常流程或照护人员的任何改变，都应对患者做出清晰简单的解释。 遵循每天例行的任务，例如洗澡、吃饭和睡觉，有助于HIV相关性痴呆症患者的记忆。遵循一个规律的作息时间，可以帮助患者改善睡眠。 定期安排的活动可以通过将注意力集中在愉快或有用的任务上，帮助患者感到独立和需要。这些活动应该包括身体和精神活动。随着痴呆症的加重，活动应分成几个小部分或进行简化。

照护者的照护 照料痴呆症患者压力较大而且要求苛刻，护理人员可能会出现抑郁和精疲力竭，通常忽略了自己的身心健康。以下措施可帮助看护者（参见表照顾看护者）： 了解如何有效地满足痴呆症患者的需求以及对患者的要求： 照护者可以从护士、社会工作者、组织以及出版和在线材料中获得这些信息。

必要时寻求帮助： 照护者可以与社会工作者(包括当地社区医院的那些人)谈论适当的帮助来源，例如日托计划、家庭护士的探访、兼职或全职家务助理以及住宿助理。咨询和支持团体也能有所帮助。

自我照料： 照护者应记住照料自己，他们不应该放弃他们的朋友、爱好和活动。