格林巴利综合征（GBS）

格林巴利综合征的症状通常从双腿开始，然后向上发展到手臂。偶尔症状也可能起于双手或面部，并向下进展。

症状包括肌无力和针刺感或感觉消失。相比于感觉异常症状，肌无力症状更为突出。反射减少或缺乏。在 90%的格林巴利综合征患者中，无力症状在症状开始后3至4周内最为严重。5%-10%的患者呼吸肌无力，需要呼吸机支持。

如果病情严重，一半以上的患者面部和吞咽肌肉无力。当这些肌肉无力时，患者可能会在吃饭时窒息，或者脱水和营养不良。

如果病情非常严重，自主神经系统控制的内部功能可能会受损。例如，血压可能大幅波动，心律可能出现异常，患者可能出现尿潴留以及严重便秘。

有一种特殊亚型被称为Miller-Fisher综合征，只出现少数症状：眼球运动能力丧失，行走不稳定和正常反射消失。