神经根疾病的病因

神经根疾病的病因

神经根疾病的最常见病因是

椎间盘突出可通过压迫旁边神经根引起神经根疾病。

类风湿性关节炎（RA）或骨关节炎可导致脊柱变化，从而压迫（压迫）神经根，尤其是颈部和下背部。在骨关节炎中，脊柱中的骨头会过度生长，并缩小神经根穿过的椎骨之间的开口。

少数情况下，肿瘤或其他肿块（如脓肿）会压迫神经根。

糖尿病可通过损伤为神经根供血的血管而引起神经根疾病。

感染，如结核病（TB）、莱姆病、梅毒和带状疱疹，有时会影响神经根。