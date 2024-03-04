神经根疾病由突发或长期压迫脊神经根引起。
神经根疾病通常由椎间盘突出或脊柱骨关节炎引起。
这些疾病可导致疼痛、感觉异常和/或身体供应区域肌肉无力。
医生根据影像学检查、电诊断检查以及确定病因的检查的结果来诊断神经根疾病。
如果可能，医生会治疗病因，并给予药物缓解疼痛，包括非处方止痛药（如非甾体类抗炎药或对乙酰氨基酚）和皮质类固醇。
（另请参阅周围神经系统疾病概述）
神经根是脊神经的短分支。脊髓全长都有脊神经。每根脊神经包含两个神经根：一个运动根和一个感觉根。（运动神经根包含将指令从脑部和脊髓传递到肌肉的神经纤维。感觉神经根包含将触觉、位置、疼痛和温度等感觉信息从身体传递到脊髓的神经纤维。） 离开脊髓后，两个神经根汇合形成单根脊神经。然后，每根脊神经在脊柱中的两块背骨（椎骨）之间走行，以连接到身体的特定区域。基于这些称为皮区的特定区域划分皮肤表面。皮区是指一个皮肤区域，其感觉神经全部由单一脊神经根支配。
脊柱
脊柱由椎骨构成。椎骨保护脊髓，脊髓是一个长而脆弱的结构，包含在贯穿椎体中心的脊髓管中。椎骨之间为椎间盘，椎间盘由软骨组成，主要起缓冲作用，同时也使脊柱有一定灵活性。
脊神经：31对始于脊髓的脊神经从椎骨之间穿出。每根神经有两个短分支（根），即运动和感觉，它们汇合形成脊神经。
运动根将来自脑和脊髓的指令传递到身体的其他部位，尤其是骨骼肌。
感觉根将身体其他部位的感觉信息传递至脑部。
马尾：脊髓末端终止于脊柱下3/4处，但有一束神经往下延伸。该束神经类似于马的尾巴，故称为马尾。马尾传递往返下肢、下肠道和膀胱的神经冲动。
皮区
皮肤表面被分成很多特殊区域，称为皮区。皮区是指一个皮肤区域，其感觉神经全部由单一脊神经根支配。感觉神经将触感、疼痛、温度和振动等信息从皮肤传递至脊髓。
脊神经根成对发出，一侧身体各一根。共有31对：
以上诸神经根均支配皮区。
特定皮区的感觉信息通过感觉神经纤维，传入特定脊椎的神经根。比如，大腿后侧带状皮肤区域的感觉信息通过感觉神经纤维传入第二骶椎（S2）的神经根。
神经根疾病的病因
神经根疾病的症状
神经根疾病的症状取决于哪根神经根受累。神经根支配的身体部位出现疼痛、感觉异常和/或肌肉无力。疼痛可能感觉像电击，沿受累部位放射。肌肉可能会萎缩和/或抽搐。受累肌肉可能麻痹。
运动时疼痛可能加重，包括移动背部、咳嗽和打喷嚏。
如果脊髓的最低根（马尾）受累，患者可能出现腿部无力、泌尿系统问题（如尿失禁或尿潴留）、肠道失控以及臀部、生殖器区、膀胱和直肠感觉丧失。男性可能难以勃起。这种疾病称为马尾综合征，是一种医疗急症。椎间盘突出、脓肿、肿瘤或血凝块等对马尾施加压力的问题必须纠正，以防止永久性神经损伤。
神经根疾病的诊断
影像学检查
有时行电诊断检查
医生会询问你的症状并做一次体检。这些发现为诊断提供线索，并帮助医生确定问题所在。
磁共振成像（MRI）或计算机断层扫描（CT）有助于确诊。MRI 可显示脊髓，也可显示脊髓周围软组织内的异常（如脓肿、血肿 [积血]、肿瘤及椎间盘破裂），还可显示骨内异常（如肿瘤、骨折、骨关节炎和颈椎病）。
如果不能进行 MRI，且 CT 结果不明确，则进行脊髓造影。对于脊髓造影，在将不透射线的造影剂(可以在X射线下看到)注射到脊髓周围的空间后，进行X线检查。也可进行CT脊髓造影。CT脊髓造影可提供脊髓和周围骨骼的详细图像。
进行电诊断检查（肌电图和神经传导检查），以确定哪些神经根受损并确认症状是由脊髓压迫而非脊髓或神经丛（神经纤维网络，其中来自不同脊神经的纤维被分选和重组以支配身体的特定区域）的问题而引起。然而，这些检查并不能确定病因。
如果影像学检查不能确定病因，则进行脊椎穿刺，医生分析脑和脊髓周围的液体（脑脊液）以检查感染。医生也会在患者禁食后测定血糖水平以检查有无糖尿病，并可能根据疑似病因进行其他检查。
神经根疾病的治疗
病因治疗
治疗疼痛
手术（通常是最后的手段）
应尽可能治疗神经根疾病的病因。
对于突发的即刻疼痛，使用非阿片类止疼药物（镇痛药），如对乙酰氨基酚和非甾体抗炎药 （NSAID）。如果症状未缓解，医生可给予口服皮质类固醇或将其注射到脊柱和覆盖脊髓的外层组织之间的空腔内（称为硬膜外注射）。然而，使用皮质类固醇时，疼痛缓解往往是轻度和暂时的。
对于长期（慢性）疼痛，治疗可能比较困难。对乙酰氨基酚和NSAID通常仅部分有效，长期服用NSAID有重大风险。阿片类止痛药有成瘾风险。一些抗抑郁药和抗癫痫药物（通常不被认为是止痛药的药物）可以减轻神经损伤引起的疼痛。物理治疗也可能有助于缓解疼痛。如果所有这些治疗都无效，有些人可能希望尝试替代药物（如经皮电神经刺激、脊椎推拿术、针灸或草药）。
如果疼痛持续不停，或如果脊神经受压导致肌肉无力或感觉丧失，可能需要手术缓解压迫。如果马尾或脊髓受压导致尿失禁或大便失禁，通常需要立即手术以避免永久性损伤。