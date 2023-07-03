新生儿持续性肺动脉高压

补充吸氧

有时使用呼吸机

有时给予一氧化氮气体

有时进行体外膜肺氧合

新生儿持续性肺动脉高压的治疗包括将新生儿置于含 100% 氧气的环境中。在重度情况下，可能需要使用呼吸机（帮助空气进出肺部的机器）提供 100% 氧气。血中氧浓度高有助于扩张肺内的动脉。

可以向新生儿呼吸的氧气中添加极少量的一氧化氮气体。吸入一氧化氮能扩张新生儿肺内的动脉，降低肺动脉高压。这种治疗需要持续几天。

罕见情况下，如果所有的其他治疗都无效，还可使用体外膜肺氧合法 (ECMO)。这种治疗是让新生儿的血液通过一个机器循环，加入氧气并清除二氧化碳后，又重新输入新生儿体内。该机器充当新生儿的人工肺。当机器将氧气输送到新生儿体内时，新生儿肺部有时间休息，血管可慢慢打开。ECMO 可以挽救生命，使一些对其他治疗无反应的患肺动脉高压的新生儿能够存活，直到肺动脉高压消失。

如有需要，可提供液体和其他治疗，例如用于治疗感染的抗生素。