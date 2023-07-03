新生儿持续性肺动脉高压

新生儿持续性肺动脉高压是一种严重疾病，其中分娩后肺动脉保持狭窄（缩窄），从而限制了流向肺的血流量，从而限制血液中的氧气含量。
这种疾病在足月或过期产新生儿中引起重度呼吸困难（呼吸窘迫）。
呼吸加快，皮肤和/或嘴唇青紫或发白或发灰。
诊断依据是超声心动图。
治疗包括通过给高浓度氧打开（扩张）肺动脉，通常同时用呼吸机支持新生儿的呼吸。
为了扩张肺动脉，有时候需要在给新生儿供氧的同时加入一氧化氮吸入。
在病情最重的情况下，有时需要体外膜肺氧合。
（另请参见新生儿一般问题概述。）
通常，胎儿肺部血管在出生前会紧缩。出生前肺不需要太多血流，因为是胎盘而不是肺清除二氧化碳并供给胎儿氧气。但是，刚一出生，脐带就被结扎，新生儿的肺必须承担起氧合以及排出二氧化碳的功能。为实现这一目的，婴儿不仅要将肺部气囊（肺泡）里的液体换成气体，而且将血液带入肺部的肺动脉必须增宽（扩张），让足够的血流进肺里进行氧合。
病因
症状
诊断
即使新生儿正在接受吸氧，也会出现皮肤青紫或发灰
超声心动图
胸部 X 线检查
如果母亲在妊娠期间服用大剂量阿司匹林或布洛芬或分娩时应激反应过大，医生可能怀疑持续性肺动脉高压。如果新生儿患有重度呼吸困难，接受高浓度吸氧的情况下持续不消失的皮肤青紫或发灰以及血液中的氧含量预期外过低，则他们会怀疑持续性肺动脉高压。医生还可能怀疑患有胎粪吸入综合征、可能感染或比预期需要更多氧气或呼吸支持的新生儿患持续性肺动脉高压。
为确定新生儿持续性肺动脉高压的诊断，医生进行超声心动图检查以了解血液流过心脏和肺的情况。
胸部 X 线检查结果可能正常，或可能显示潜在疾病（例如膈疝或胎粪吸入综合征）引起的变化。
可以进行血液培养以寻找某些细菌。
治疗
补充吸氧
有时使用呼吸机
有时给予一氧化氮气体
有时进行体外膜肺氧合
新生儿持续性肺动脉高压的治疗包括将新生儿置于含 100% 氧气的环境中。在重度情况下，可能需要使用呼吸机（帮助空气进出肺部的机器）提供 100% 氧气。血中氧浓度高有助于扩张肺内的动脉。
可以向新生儿呼吸的氧气中添加极少量的一氧化氮气体。吸入一氧化氮能扩张新生儿肺内的动脉，降低肺动脉高压。这种治疗需要持续几天。
罕见情况下，如果所有的其他治疗都无效，还可使用体外膜肺氧合法 (ECMO)。这种治疗是让新生儿的血液通过一个机器循环，加入氧气并清除二氧化碳后，又重新输入新生儿体内。该机器充当新生儿的人工肺。当机器将氧气输送到新生儿体内时，新生儿肺部有时间休息，血管可慢慢打开。ECMO 可以挽救生命，使一些对其他治疗无反应的患肺动脉高压的新生儿能够存活，直到肺动脉高压消失。
如有需要，可提供液体和其他治疗，例如用于治疗感染的抗生素。
预后
根据持续性肺动脉高压的原因，约 10 至 60% 的患病新生儿死亡。
大约 25% 的幸存者有发育迟缓、听力障碍、功能障碍（意味着进行体育活动的能力下降）或上述情况的组合。