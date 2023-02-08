川崎病会导致全身血管发炎。

川崎病的病因不明，但可能与感染有关。

儿童通常会发热、出疹和舌头呈草莓红色，有些会出现心脏并发症，罕见情况下会致死。

诊断基于既定标准。

若经及时治疗，几乎所有儿童均可恢复。

给予儿童高剂量的免疫球蛋白和阿司匹林。

川崎病会导致全身血管壁发炎（血管炎）。心脏血管炎症会导致最严重的问题。该炎症也可扩散到身体的其他部位，如胰腺和肾。

大多数川崎病患儿的年龄在 1 至 5 岁之间，但婴儿和大龄儿童和青少年可能会患病。患病男孩大约是女孩的 1.5 倍。该病在有日本血统的儿童中较为常见。

每年估计有几千例川崎病发生于美国。川崎病终年均可发生，但最常见于春季或冬季。

川崎病的病因不明，但有证据表明，在有遗传倾向的儿童中，病毒或其他传染性微生物可引发异常免疫系统反应。

川崎病的症状 川崎病皮疹 图片 © Springer Science+Business Media 该疾病始于发热，通常高于 102.2°F (39°C)，并在 1 至 3 周内体温会上升和下降。除非给予降低体温的药物（如对乙酰氨基酚和布洛芬），否则孩子的体温不会恢复正常。在一两天内，眼睛变红色，但没有任何分泌物。 5 天内，一种红色的常为斑状的皮疹遍布于躯干、尿布区域和黏膜（如口腔或阴道黏膜）上。皮疹看起来像荨麻疹，或者看起来像是由麻疹或猩红热引起的皮疹。孩子喉咙发红；嘴唇发红、干燥、龟裂；舌头发红，有点像草莓。而且，手掌和脚掌变红或紫红，手和脚经常肿胀。 在该病开始后约 10 天时手指和脚趾上的皮肤开始脱皮。颈部淋巴结经常肿胀并有轻微触痛。该病可能持续 2 至 12 周或更长时间。 草莓舌 隐藏详情 草莓舌指舌头发红并伴有小“种子”。舌上的微小丝状突起（乳突）脱落或掉落，蘑菇状突起仍然存在，从而形成“草莓的种子”。草莓舌也可能是猩红热的首发症状。 科学图片库 川崎病的并发症 如果不对儿童进行治疗，患儿可能会出现心脏问题，通常在疾病开始后的 1 至 4 周起病。有一些孩子会发展为最严重的心脏问题，即冠状动脉壁隆起（冠状动脉瘤）。这些动脉瘤可能会破裂或产生血栓，从而导致心脏病发作和猝死。治疗可大大降低心脏并发症风险。 其他问题可能包括脑（脑膜炎）、耳、眼、肝、关节、尿道和胆囊等组织出现疼痛的炎症。这些症状最终会消退而不造成永久性损伤。

川崎病的诊断 已确立的标准

心电图和心脏超声检查

实验室检查 当孩子有 5 种明确症状中的至少 4 种时，医生可诊断为川崎病（参见侧栏医生如何诊断川崎病？）。 医生如何诊断川崎病？ 另外，要进行血检及血液和咽喉分泌物培养，以排除可引起类似症状的其他疾病（如麻疹、猩红热、幼年特发性关节炎和儿童多系统炎症综合征 [MIS-C]）。 通常可咨询专门治疗儿童心脏疾病（儿科心脏病学家）或传染性疾病的医生。 一旦诊断出川崎病，孩子将进行心电图 (ECG) 和心脏超声检查（超声心动图），以检查冠状动脉瘤、心脏瓣膜渗漏、心脏周围的囊（心包炎）或心肌的炎症（心肌炎）。有时异常不会立即显示，所以在症状开始后的 2 至 3 周、6 至 8 周以及可能在 6 至 12 周重复进行这些检查。如果心电图或超声心动图检查结果异常，医生可能会进行运动负荷试验。如果在超声心动图检查中发现动脉瘤，则孩子可能会进行心脏导管插入术。

川崎病的治疗 大剂量免疫球蛋白和阿司匹林 尽快开始治疗川崎病。在症状出现后的最初 10 天内给予治疗可显著降低冠状动脉损伤风险，并加快发热、皮疹和不适的消退。 通过静脉给予高剂量的免疫球蛋白，并经口给予高剂量的阿司匹林，持续 1 至 4 天。一旦孩子在 4 至 5 天内不发热，阿司匹林剂量就可降低，但从生病开始至少要持续治疗 8 周。如果无冠状动脉瘤且炎症消失，则可停用阿司匹林。但是，患有冠状动脉异常的儿童需要长期服用阿司匹林。 由于使用阿司匹林会略微增加患流感或水痘的儿童患上雷耶综合征的风险，因此，医生必须确保对长期服用阿司匹林的儿童进行推荐的年度流感疫苗接种。所有儿童也应在适当年龄接种水痘（水痘）疫苗。如果儿童暴露于或感染流感或水痘，有时可暂时使用双嘧达莫代替阿司匹林，以降低雷耶综合征风险。 患有大冠状动脉瘤的儿童可以使用防止血液凝固的药物（抗凝剂）治疗。