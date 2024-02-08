浏览专业版
食管是从喉咙（咽）至胃的中空管道。食物不是从食管直接掉落进入胃内的。食管壁通过肌肉有节律的波动式收缩（称为蠕动）来推动食物入胃。
食道如何工作
吞咽时，食物从口腔到达喉，又叫咽部（1）。上食管括约肌开放（2）食物进入食管，食管肌肉的收缩称为蠕动，推动食物向下运动，然后食物通过下食管括约肌（3）并进入胃。然后，食物经过膈肌 (4) 和食管下括约肌 (5) 进入胃。
在咽和食管交界处有一束肌肉称为食管上括约肌。在食管和胃交界处稍上方部位有另一束肌肉称为食管下括约肌。在未进食时，这些括约肌闭合，以防食物和胃酸从胃向上经食管反流至口腔。吞咽时，这些括约肌开放，使食物经食管进入胃内。
随着年龄的增长，食管收缩力和括约肌内的压力减弱。这种状况使老年人更易发生胃酸反流（胃食管反流，即 GERD），尤其饭后躺下时。
食管疾病的两个最常见症状是吞咽困难（感觉难以下咽）和胸痛或背痛。吞咽困难和胸痛或背痛可见于任何食管疾病，其中最严重的是食管癌。
食道如何工作
食管和吞咽疾病包括如下：
吞咽困难可能归因于许多这类食管疾病，但也可能由于神经系统问题而引起。
另一种食管疾病称为食管静脉曲张，表现为食管下段的静脉扩张并易出血。