食管是从喉咙（咽）至胃的中空管道。食物不是从食管直接掉落进入胃内的。食管壁通过肌肉有节律的波动式收缩（称为蠕动）来推动食物入胃。

食道如何工作

在咽和食管交界处有一束肌肉称为食管上括约肌。在食管和胃交界处稍上方部位有另一束肌肉称为食管下括约肌。在未进食时，这些括约肌闭合，以防食物和胃酸从胃向上经食管反流至口腔。吞咽时，这些括约肌开放，使食物经食管进入胃内。

随着年龄的增长，食管收缩力和括约肌内的压力减弱。这种状况使老年人更易发生胃酸反流（胃食管反流，即 GERD），尤其饭后躺下时。

食管疾病的两个最常见症状是吞咽困难（感觉难以下咽）和胸痛或背痛。吞咽困难和胸痛或背痛可见于任何食管疾病，其中最严重的是食管癌。

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食管和吞咽疾病包括如下：

吞咽困难可能归因于许多这类食管疾病，但也可能由于神经系统问题而引起。

另一种食管疾病称为食管静脉曲张，表现为食管下段的静脉扩张并易出血。