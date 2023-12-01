正常功能丧失的患者需要康复服务。（也可见康复概述。）
腰背痛等疾病引起的慢性疼痛是慢性残疾最常见的原因之一。理疗师或疼痛管理专家通常负责监督慢性疼痛的管理。由于慢性疼痛是一种复杂的病况，因此治疗经常需要结合以下训练：
关节炎患者可从活动和锻炼中受益，以增加关节活动范围和力量，也可受益于保护关节的策略。例如，建议患者
在将装有面条的沸水从炉子上移至水槽时，尽量滑移而不是端举（避免过度疼痛和关节劳损）
按照特定步骤安全进出浴缸
使用可升高马桶座、浴缸长凳或两者兼有（以减轻下肢关节疼痛和压力）
将泡沫、布或胶带缠绕在物体握把（例如刀具、烹饪壶和锅）上，以垫衬握把
使用夹板保护发炎、不稳定或疼痛的关节
使用具有更大且符合人体工程学设计的手柄的工具
由于受累肌肉无力或麻痹，足下垂者无法弯曲脚踝以抬起脚前部。迈出脚步时，人的脚趾会拖拉向下。为避免脚趾拖行，足下垂患者可能会在走路过程中将腿抬的比平时高。足下垂可由神经损伤或神经损害（多发性神经病）引起，这在糖尿病患者中很常见。它也可能由影响大脑或脊髓的疾病或损伤引起，例如多发性硬化、肿瘤或中风。
治疗足下垂包括治疗潜在病因。佩戴称为踝足矫形器 （AFO）的支具可帮助足下垂患者行走。物理治疗和职业治疗可以增强和伸展受累肌肉，并学习如何正确佩戴和使用 AFO。多发性硬化引起足下垂的患者可能受益于神经刺激疗法，以刺激抬起足的神经。职业咨询可帮助患者维持职业技能，即使本病仍在进展。
危重病性多发性神经病是一种神经疾病，可导致全身无力。它最常见于 ICU（重症监护病房）接受机械通气的患者。它会导致膈肌、四肢及面部和背部肌肉无力。患者需要 3 周至 6 个月时间才能恢复。物理治疗和职业治疗可帮助患者恢复力量。起初，治疗有助于患者预防压疮、挛缩（手臂和腿部肌肉以永久性弯曲姿势收紧时）和神经受压引起的神经损伤。
随着康复进展，物理和职业治疗帮助患者恢复正常活动，包括力量训练、移动或步态训练以帮助患者正常行走，以及使用合适的矫形器和辅助设备，如拐杖的课程。