由于受累肌肉无力或麻痹，足下垂者无法弯曲脚踝以抬起脚前部。迈出脚步时，人的脚趾会拖拉向下。为避免脚趾拖行，足下垂患者可能会在走路过程中将腿抬的比平时高。足下垂可由神经损伤或神经损害（多发性神经病）引起，这在糖尿病患者中很常见。它也可能由影响大脑或脊髓的疾病或损伤引起，例如多发性硬化、肿瘤或中风。

治疗足下垂包括治疗潜在病因。佩戴称为踝足矫形器 （AFO）的支具可帮助足下垂患者行走。物理治疗和职业治疗可以增强和伸展受累肌肉，并学习如何正确佩戴和使用 AFO。多发性硬化引起足下垂的患者可能受益于神经刺激疗法，以刺激抬起足的神经。职业咨询可帮助患者维持职业技能，即使本病仍在进展。