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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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其他疾病的康复

作者：Zacharia Isaac, MD, Brigham and Women's Hospital
已审核/已修订 12月 2023
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    正常功能丧失的患者需要康复服务。（也可见康复概述。）

    慢性疼痛

    腰背痛等疾病引起的慢性疼痛是慢性残疾最常见的原因之一。理疗师或疼痛管理专家通常负责监督慢性疼痛的管理。由于慢性疼痛是一种复杂的病况，因此治疗经常需要结合以下训练：

    • 在监督下的锻炼（加强核心肌肉并改善姿态）

    • 一般性锻炼（个人或团体健身课程）

    • 手动治疗脊椎按摩

    • 按摩治疗

    • 针灸

    • 疼痛神经科学宣教（讨论疼痛的生物-心理-社会原因）

    • 认知疗法（例如，认知行为疗法、疼痛再处理疗法）

    • 冥想

    • 药物

    • 注射程序

    • 转诊到外科（如果合适）

    关节炎

    关节炎患者可从活动和锻炼中受益，以增加关节活动范围和力量，也可受益于保护关节的策略。例如，建议患者

    • 在将装有面条的沸水从炉子上移至水槽时，尽量滑移而不是端举（避免过度疼痛和关节劳损）

    • 按照特定步骤安全进出浴缸

    • 使用可升高马桶座、浴缸长凳或两者兼有（以减轻下肢关节疼痛和压力）

    • 将泡沫、布或胶带缠绕在物体握把（例如刀具、烹饪壶和锅）上，以垫衬握把

    • 使用夹板保护发炎、不稳定或疼痛的关节

    • 使用具有更大且符合人体工程学设计的手柄的工具

    足下垂

    由于受累肌肉无力或麻痹，足下垂者无法弯曲脚踝以抬起脚前部。迈出脚步时，人的脚趾会拖拉向下。为避免脚趾拖行，足下垂患者可能会在走路过程中将腿抬的比平时高。足下垂可由神经损伤或神经损害（多发性神经病）引起，这在糖尿病患者中很常见。它也可能由影响大脑或脊髓的疾病或损伤引起，例如多发性硬化肿瘤中风

    治疗足下垂包括治疗潜在病因。佩戴称为踝足矫形器 （AFO）的支具可帮助足下垂患者行走。物理治疗职业治疗可以增强和伸展受累肌肉，并学习如何正确佩戴和使用 AFO。多发性硬化引起足下垂的患者可能受益于神经刺激疗法，以刺激抬起足的神经。职业咨询可帮助患者维持职业技能，即使本病仍在进展。

    严重疾病后神经损伤的康复

    危重病性多发性神经病是一种神经疾病，可导致全身无力。它最常见于 ICU（重症监护病房）接受机械通气的患者。它会导致膈肌、四肢及面部和背部肌肉无力。患者需要 3 周至 6 个月时间才能恢复。物理治疗职业治疗可帮助患者恢复力量。起初，治疗有助于患者预防压疮、挛缩（手臂和腿部肌肉以永久性弯曲姿势收紧时）和神经受压引起的神经损伤。

    随着康复进展，物理和职业治疗帮助患者恢复正常活动，包括力量训练、移动或步态训练以帮助患者正常行走，以及使用合适的矫形器和辅助设备，如拐杖的课程。

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    版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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