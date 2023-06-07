艰难梭菌（以前称为艰难梭状芽胞杆菌）诱发性结肠炎

艰难梭菌（艰难梭状芽胞杆菌）诱发性结肠炎是导致腹泻的大肠（结肠）炎症。炎症是由艰难梭状芽胞杆菌产生的毒素引起，通常在人们服用可使这些细菌在肠道中生长的抗生素后发生。
艰难梭状芽胞杆菌诱发性结肠炎通常在服用抗生素后发生。
典型症状由稍微稀便至血性腹泻、腹痛、发热而程度不一。
医生进行粪便检查，有时使用可视导管对有艰难梭状芽胞杆菌诱发性结肠炎症状的患者进行大肠检查。
多数患有轻度艰难梭状芽胞杆菌诱发性结肠炎的患者在停用致病性抗生素并使用其它抗生素后症状好转。
艰难梭菌（艰难梭状芽胞杆菌）的生存不需要氧气。也就是说，它们是厌氧菌。
你知道吗……
（也请参见梭状芽胞杆菌感染概述。）
艰难梭状芽胞杆菌结肠炎的病因
在艰难梭状芽胞杆菌诱发性结肠炎中，通常在服用抗生素治疗某种感染后，细菌会产生导致结肠发炎（结肠炎）的毒素。许多抗生素可改变肠道内生存的细菌的类型和数量平衡。因此，某些致病细菌，如艰难梭状芽胞杆菌可过度生长并替代正常生活在肠道内的无害细菌。艰难梭状芽胞杆菌是抗生素治疗后发生结肠炎的最常见原因。
当艰难梭状芽胞杆菌细菌过度生长，它们会释放毒素，引起腹泻、结肠炎，并在大肠中形成异常膜（假膜）。
在某些医院疫情爆发中发现了更加致命的艰难梭状芽胞杆菌菌株。该菌株产生更多的毒素，导致更严重的疾病和更大的复发机会，更易于传播，并且对抗生素治疗的反应也不佳。
几乎任何抗生素都可以引起这种疾病，但是最常涉及克林霉素、青霉素（例如氨苄青霉素和阿莫西林）、头孢菌素（例如头孢曲松）和氟喹诺酮（例如左氧氟沙星和环丙沙星）。艰难梭状芽胞杆菌诱发性结肠炎可能发生在极短的抗生素疗程后。某些癌症化疗药物的使用也可能引起艰难梭状芽胞杆菌诱发性结肠炎。
艰难梭状芽胞杆菌感染最常见于口服抗生素以后，但也常发生于肌肉注射或静脉（静脉内）使用抗生素后。
发生艰难梭状芽胞杆菌诱发性结肠炎的风险和其严重性的风险随年龄增长而增加。其他的危险因素包括
患有一种或多种其他严重疾病
长期住院
在疗养院
进行胃肠道手术
患有疾病或服用降低胃酸的药物
用于治疗胃食管反流和消化性溃疡病的降低胃液酸度的药物包括质子泵抑制剂和组胺-2 (H2) 阻滞剂。
有时感染细菌源来自患者自己肠道。艰难梭状芽胞杆菌常见于新生儿、健康成人和住院成人的肠道。在这些人中，艰难梭状芽胞杆菌通常不引起疾病，除非其过度生长。然而，这些人可以将梭状芽胞杆菌传播给高危人群。仔细洗手可预防人与人间的传播。
人们也可能会从宠物或环境中感染细菌。
艰难梭状芽胞杆菌感染导致的结肠炎很少发生，除非患者最近使用过抗生素。然而，身体应激事件，如手术（通常是胃或肠道手术），可能导致同样类型的肠道内菌群种类和数量不平衡或干扰肠内固有抵御机制而造成艰难梭状芽胞杆菌感染，导致结肠炎。
艰难梭状芽胞杆菌结肠炎的症状
艰难梭状芽胞杆菌结肠炎的诊断
粪便研究
有时进行乙状结肠镜或结肠镜检查
服用抗生素的 2 个月以内或入院 72 小时以内发生腹泻的患者应怀疑艰难梭状芽胞杆菌诱发性结肠炎。
通过粪便检查确诊。医生检测由艰难梭状芽胞杆菌产生的毒素以及细菌释放的某种酶。医生也会进行检测，例如通过聚合酶链反应(PCR)技术 检测细菌的遗传物质（脱氧核糖核酸[DNA]）。
通常通过乙状结肠镜（一根柔性观察管）检查发生炎症的大肠下段（乙状结肠）也可以诊断艰难梭状芽胞杆菌诱发性结肠炎。如果观察到一种称为假膜性结肠炎的特定类型的炎症，可以诊断艰难梭状芽胞杆菌诱发性结肠炎。如果病变肠段高于乙状结肠镜的覆盖范围，使用结肠镜（延长的可弯曲可视导管）检查整个大肠。但是，通常不需要进行这些手术。
如果医生怀疑有严重并发症，如大肠穿孔、暴发性结肠炎或巨结肠，可进行影像学检查，如腹部 X 线检查或计算机断层扫描 (CT)。
艰难梭状芽胞杆菌结肠炎的治疗
停用导致结肠炎的抗生素
对艰难梭状芽胞杆菌有效的抗生素
复发时使用抗生素
对于频繁复发，有时进行粪便移植（大便移植）
如艰难梭状芽胞杆菌诱发性结肠炎患者在抗生素治疗过程中出现腹泻，应立即停用抗生素，除非该抗生素的使用绝对必要。停用抗生素后，症状通常在 10 至 12 天内停止。如果症状严重或持续，通常会给予患者对艰难梭状芽胞杆菌有效的抗生素。
大多数艰难梭状芽胞杆菌诱发性结肠炎病例可用抗生素万古霉素或非达霉素口服治疗。非达霉素可减少复发症状。
应避免使用有时可以减缓肠道运动和治疗腹泻的药物（如洛哌丁胺）。这类药物可以保持致病毒素与大肠的接触而延长或加重疾病。
偶尔，极重艰难梭状芽胞杆菌诱发性结肠炎患者需住院治疗，以便静脉输液，补充电解质（例如钠、镁、钙，和钾）和输血治疗。
在极少数情况下需要手术。例如，严重时可能需要手术切除大肠（结肠切除术），作为挽救生命的措施。
复发的治疗
15%～20% 的患者通常在停止治疗的几周内症状复发。首次腹泻复发时，患者再接受相同抗生素一个疗程。如果腹泻继续复发，给予万古霉素或非达霉素（选取其中尚未服用的一种药物），持续数周。
对于频繁复发的一些患者，可以选择粪便移植（大便移植）。在此过程中，将大约一杯（约 200 至 300 毫升）来自健康供者的粪便放入患者的结肠中。首先检查供体粪便中是否存在可致病的微生物。粪便移植可通过灌肠完成，可通过一根由鼻腔插入消化道的管子，或通过结肠镜灌入肠道内。医生认为，供体的粪便物质可使艰难梭状芽胞杆菌诱发性结肠炎患者的结肠细菌恢复正常平衡。在使用这种治疗后，症状不太可能复发。含有健康供体粪便的药丸也是有效的治疗方法。
Bezlotoxumab 是一种通过静脉给药的单克隆抗体。它与由艰难梭状芽胞杆菌产生的毒素之一结合。Bezlotoxumab 加标准抗生素治疗可降低腹泻复发的几率。