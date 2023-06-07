艰难梭菌（以前称为艰难梭状芽胞杆菌）诱发性结肠炎

在艰难梭状芽胞杆菌诱发性结肠炎中，通常在服用抗生素治疗某种感染后，细菌会产生导致结肠发炎（结肠炎）的毒素。许多抗生素可改变肠道内生存的细菌的类型和数量平衡。因此，某些致病细菌，如艰难梭状芽胞杆菌可过度生长并替代正常生活在肠道内的无害细菌。艰难梭状芽胞杆菌是抗生素治疗后发生结肠炎的最常见原因。

当艰难梭状芽胞杆菌细菌过度生长，它们会释放毒素，引起腹泻、结肠炎，并在大肠中形成异常膜（假膜）。

在某些医院疫情爆发中发现了更加致命的艰难梭状芽胞杆菌菌株。该菌株产生更多的毒素，导致更严重的疾病和更大的复发机会，更易于传播，并且对抗生素治疗的反应也不佳。

几乎任何抗生素都可以引起这种疾病，但是最常涉及克林霉素、青霉素（例如氨苄青霉素和阿莫西林）、头孢菌素（例如头孢曲松）和氟喹诺酮（例如左氧氟沙星和环丙沙星）。艰难梭状芽胞杆菌诱发性结肠炎可能发生在极短的抗生素疗程后。某些癌症化疗药物的使用也可能引起艰难梭状芽胞杆菌诱发性结肠炎。

艰难梭状芽胞杆菌感染最常见于口服抗生素以后，但也常发生于肌肉注射或静脉（静脉内）使用抗生素后。

发生艰难梭状芽胞杆菌诱发性结肠炎的风险和其严重性的风险随年龄增长而增加。其他的危险因素包括

患有一种或多种其他严重疾病

长期住院

在疗养院

进行胃肠道手术

患有疾病或服用降低胃酸的药物

用于治疗胃食管反流和消化性溃疡病的降低胃液酸度的药物包括质子泵抑制剂和组胺-2 (H2) 阻滞剂。

有时感染细菌源来自患者自己肠道。艰难梭状芽胞杆菌常见于新生儿、健康成人和住院成人的肠道。在这些人中，艰难梭状芽胞杆菌通常不引起疾病，除非其过度生长。然而，这些人可以将梭状芽胞杆菌传播给高危人群。仔细洗手可预防人与人间的传播。

人们也可能会从宠物或环境中感染细菌。

艰难梭状芽胞杆菌感染导致的结肠炎很少发生，除非患者最近使用过抗生素。然而，身体应激事件，如手术（通常是胃或肠道手术），可能导致同样类型的肠道内菌群种类和数量不平衡或干扰肠内固有抵御机制而造成艰难梭状芽胞杆菌感染，导致结肠炎。