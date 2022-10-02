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丝虫感染是由某些线形虫引起的感染，根据线虫种类的不同，可累及不同部位。
丝虫有很多种属，但仅有少数几种会感染人。感染人的丝虫种属可能寄居在人的以下部位
大多数丝虫感染发生于热带和亚热带地区。
犬心丝虫（犬恶丝虫）感染在世界范围内发生，包括北美。这种感染很少引起症状，因为犬心丝虫在人体中不能发育成熟。但有时不成熟的犬心虫到达肺部，并可能引起胸痛和咳嗽。在极少数情况下，幼虫会在眼睛、脑部和／或睾丸中形成结节。
（也请参见寄生虫感染概述。）
传播方式
丝虫感染的传播方式如下：
带虫的蝇类（如马蝇或鹿虻）或蚊子在叮咬人时将丝虫的幼虫留在皮肤内。
幼虫在皮下或淋巴组织内发育成熟成为成虫。
成虫产下称作微丝蚴的后代，其在血流中循环或驻留在皮肤中。
当蝇类或蚊子叮咬感染者，将感染者体内的微丝蚴吸入体内时，即会导致感染传播。
微丝蚴在昆虫体内发育成可以感染人的幼虫。
这些昆虫在叮咬其他人时即可将幼虫传染给人。
这些感染不在人与人之间直接传播。
丝虫感染的症状
在体内，取决于引起感染的丝虫的类型，成年的丝虫可以在淋巴管中或皮肤下迁移并形成团块。成年雌性蠕虫产生不成熟形式的蠕虫，称为微丝蚴。由丝虫感染引起的大部分的损伤和许多症状是人体对成虫或微丝蚴的炎症反应所致。
当涉及到淋巴组织（组成淋巴系统的细胞和器官）时，成年的吴策线虫或布鲁格氏丝虫及其伴随的炎症会阻塞淋巴管，导致腿、臂或生殖器区域发炎和肿胀。多年后，腿、臂和生殖器可能会变得大面积增大和毁容。
吴策线虫或布鲁格氏丝虫的循环微丝蚴可诱发肺部过敏反应，导致咳嗽、呼吸短促和哮喘样症状。成年罗阿丝虫在皮肤下迁移，导致暂时性结节，偶尔会在透明的外膜（结膜）下方穿过眼睛。成年盘尾丝虫存活于皮下结节中并产生微丝蚴，导致皮肤瘙痒和损伤。它们还会进入眼睛并引起发炎和瘢痕形成，多年后可能导致失明。