转移性肝癌是由身体其他部位扩散至肝脏的癌症。
体重减轻和食欲减退可能是首发症状。
医生的诊断基于血液检查和活检。
化疗和放疗可以缓解症状但不能治愈。
（也请参见肝脏肿瘤概述。）
转移性肝癌最常见来自于肺、乳腺、大肠、胰腺或胃的癌症。白血病（白细胞的癌症）和淋巴瘤（淋巴系统的癌症），也可累及肝脏，特别是霍奇金淋巴瘤。
癌细胞可以转移到肝脏是因为肝脏需要滤过机体的大部分血液，癌细胞会进入并运行在血流中。有时转移性肝癌先于原发性癌被发现。
转移性肝癌的症状
转移性肝癌的诊断
肝脏影像学检查
患者如果体重下降且肝脏肿大，或者罹患易向肝脏转移的癌症，医生会疑诊为转移性肝癌。不过，在这种癌症发展到晚期前，医生往往难以确诊。
若疑诊为肝癌，将进行肝脏检测（单纯的血液检查），以评估肝功能情况。由于患者患有多种疾病，检查结果可能异常，因此无法据此做出确诊。超声检查通常会有帮助，但对肝脏进行计算机断层扫描 (CT) 和磁共振成像 (MRI) 通常能更准确地检出癌症。在做 CT 或 MRI 之前，向静脉中注射造影剂。造影剂会让存在的异常病灶更易被观察到（参见肝脏及胆囊影像学检查）。不过，影像学检查并非总能检查出小肿瘤或鉴别出癌症与肝硬化或其他异常病灶的区别。
图片来源：Patrick O’Kane，医学博士
肝活检（使用穿刺针抽取肝组织样本在显微镜下检查）可用于影像学检查依然不能确诊，或者需要更多的信息来帮助做出治疗决策的情况。为了提高肝活检的准确性，医生常常会在超声或 CT 的引导下穿刺。医生也选择腹腔镜更好地确定诊断及获得肿瘤组织标本。
转移性肝癌的治疗
化疗
辐射
手术
治疗取决于肿瘤的扩散范围及原发灶。有以下一些选择：
化学药物： 这些药物可以用来暂时的缩小肿瘤，延长生命，但是不能治愈癌症。化学治疗药物可注射入肝的主要动脉（肝动脉），将高浓度药物直接作用于肝内癌细胞。这种方法可让身体其他部位更少地暴露于药物，以减轻药物副作用。
肝脏放疗： 有时这种方法可以减轻严重的疼痛，但它几乎没有其他益处。
外科手术： 如果在肝内只发现一个或少数几个小的癌肿，它们可被手术切除，特别是肿瘤来自肠道时。但是，并不是所有的专家都认为这种做法值得。
如果癌症已经广泛转移，医生通常能做的也仅仅是缓解症状（参见致死疾病的症状）。患者可以准备一份预先指示，以说明在他们无法做出治疗决定时，他们想获得的治疗类型。