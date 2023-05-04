肝脏影像学检查

患者如果体重下降且肝脏肿大，或者罹患易向肝脏转移的癌症，医生会疑诊为转移性肝癌。不过，在这种癌症发展到晚期前，医生往往难以确诊。

若疑诊为肝癌，将进行肝脏检测（单纯的血液检查），以评估肝功能情况。由于患者患有多种疾病，检查结果可能异常，因此无法据此做出确诊。超声检查通常会有帮助，但对肝脏进行计算机断层扫描 (CT) 和磁共振成像 (MRI) 通常能更准确地检出癌症。在做 CT 或 MRI 之前，向静脉中注射造影剂。造影剂会让存在的异常病灶更易被观察到（参见肝脏及胆囊影像学检查）。不过，影像学检查并非总能检查出小肿瘤或鉴别出癌症与肝硬化或其他异常病灶的区别。

实验室检测 肝功检查

转移性肝癌 图片 图片来源：Patrick O’Kane，医学博士

肝活检（使用穿刺针抽取肝组织样本在显微镜下检查）可用于影像学检查依然不能确诊，或者需要更多的信息来帮助做出治疗决策的情况。为了提高肝活检的准确性，医生常常会在超声或 CT 的引导下穿刺。医生也选择腹腔镜更好地确定诊断及获得肿瘤组织标本。