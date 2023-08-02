早期症状包括

食欲不振（不常见）

患病般的感觉（不舒服）

眼睑浮肿和水钠潴留引起的组织肿胀（水肿）

腹痛

泡沫尿

由于腹腔液体大量聚集，腹部可发生肿大（腹水）。肺周围的腔隙液体积聚（胸腔积液）可致气短。其他症状包括阴唇或阴囊肿胀。引起组织肿胀的液体受到重力作用，向下垂部位移动。在夜间，液体积聚在身体的上半部分，如眼睑。在白天，当患者坐位或站立时，液体积聚在身体的下半部分，如踝部。水肿可能掩盖同时发生的进行性肌肉萎缩。

在儿童中，血压通常较低；当患儿站立时，血压会进一步降低（直立性低血压或体位性低血压）。少数病例可出现休克。成年患者的血压可以偏低、正常或升高。

尿液生成减少，如果从血管漏出至组织间隙的水抵消了补充至血液中的水并伴有肾血流减少时，就会发生肾衰竭（失去大部分肾功能）。少数情况下，会突然发生少尿型肾衰竭。

尿液中营养物质丢失会造成营养不良。影响儿童的生长发育。钙可能从骨骼中丢失，患者可能会出现维生素 D 缺乏，导致骨质疏松症。头发和指甲变脆，部分头发脱落。甲床会出现不明原因的水平白线。

腹腔壁膜以及腹部器官（腹膜）可能会发炎及受到感染。容易发生机会性感染（由正常无害的细菌所引起的感染）。感染高发是由于正常防御感染的抗体从尿液中丢失或者机体产生的抗体不足。患者出现易凝血（血栓形成）倾向，尤其好发于主肾静脉。少数情况下，会出现凝血功能下降，从而导致大出血。患有糖尿病或系统性红斑狼疮的患者常有高血压，并引起心、脑并发症。