间质性肺疾病的病因
类型
举例
自身免疫性疾病
自身免疫性肌炎/抗合成酶综合征、Goodpasture 综合征、混合性结缔组织病、类风湿性关节炎、系统性硬化症、干燥综合征和系统性红斑狼疮（狼疮）
有机粉尘
鸟粪和霉菌
与药物有关
胺碘酮、博莱霉素、白消安、卡马西平、检查点抑制剂、苯丁酸氮芥、可卡因、环磷酰胺、黄金、甲氨蝶呤、呋喃妥因、柳氮磺胺吡啶和磺胺类药
与化学品有关
铝粉、石棉、铍、金属、二氧化硫、滑石
基因疾病
法布里病、家族性肺纤维化、戈谢病、赫曼斯基-普德拉克综合征、神经纤维瘤病、尼曼-匹克病（罕见）、肺泡微结石症、肺泡蛋白沉积症和结节性硬化
特发性*间质性肺炎
急性间质性肺炎、隐源性机化性肺炎、脱屑性间质性肺炎、特发性胸膜肺实质弹力纤维增生症、特发性肺纤维化、淋巴细胞性间质性肺炎、非特异性间质性肺炎和呼吸性细支气管炎相关性间质性肺疾病
与医源性或工业性射线有关
癌症放疗
其他疾病
淀粉样变性、慢性抽吸、嗜酸性粒细胞肺炎、淋巴管平滑肌瘤病、肺朗格汉斯细胞组织细胞增生症、结节病和血管炎疾病（引起血管炎症），如嗜酸性肉芽肿性多血管炎和肉芽肿性多血管炎
*特发性意味着没有已知的原因。