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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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间质性肺疾病的病因

类型

举例

自身免疫性疾病

自身免疫性肌炎/抗合成酶综合征、Goodpasture 综合征混合性结缔组织病类风湿性关节炎系统性硬化症干燥综合征系统性红斑狼疮（狼疮）

有机粉尘

鸟粪和霉菌

与药物有关

胺碘酮、博莱霉素、白消安、卡马西平、检查点抑制剂、苯丁酸氮芥、可卡因、环磷酰胺、黄金、甲氨蝶呤、呋喃妥因、柳氮磺胺吡啶和磺胺类药

与化学品有关

铝粉、石棉、铍、金属、二氧化硫、滑石

基因疾病

法布里病、家族性肺纤维化、戈谢病、赫曼斯基-普德拉克综合征、神经纤维瘤病尼曼-匹克病（罕见）、肺泡微结石症、肺泡蛋白沉积症结节性硬化

特发性*间质性肺炎

急性间质性肺炎隐源性机化性肺炎脱屑性间质性肺炎特发性胸膜肺实质弹力纤维增生症特发性肺纤维化淋巴细胞性间质性肺炎非特异性间质性肺炎呼吸性细支气管炎相关性间质性肺疾病

与医源性或工业性射线有关

癌症放疗

其他疾病

淀粉样变性慢性抽吸嗜酸性粒细胞肺炎淋巴管平滑肌瘤病肺朗格汉斯细胞组织细胞增生症结节病和血管炎疾病（引起血管炎症），如嗜酸性肉芽肿性多血管炎肉芽肿性多血管炎

*特发性意味着没有已知的原因。

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