影像学检查在神经系统疾病诊断中的作用
检查
临床应用
脑血管造影（使用导管）
可显示脑血管的详细影像，例如从心脏往脑部输送血液的动脉（颈动脉和椎动脉）
识别脑部出血或脑中风证据
识别脊柱骨折
监测脑肿瘤放疗后或脑脓肿抗菌治疗的疗效
获得脑血管的详细图像，并识别中风患者动脉中的凝块(CTA已经在很大程度上取代了脑血管造影)
颈动脉和脑底部动脉的多普勒超声检查(经颅)
识别并评估头、颈部动脉狭窄或阻塞程度，进而评估脑中风风险
最常做的是评估那些在发作后和随时间推移发生短暂缺血发作的患者
磁共振成像 (MRI)
识别脑中的结构异常（例如脓肿、肿瘤和脑积水）（脑组织的图像比 CT 提供的图像更清晰、更详细）
有或没有不透射线造影剂的磁共振血管造影 (MRA)
评估中风或短暂性脑缺血发作患者或动脉瘤或动静脉畸形（动脉和静脉之间的异常连接）患者的动脉
磁共振静脉造影（MRV）
可显示脑静脉内的血栓（脑静脉血栓形成），并监测治疗的疗效
功能磁共振成像（fMRI）
确定完成某项任务（如阅读、书写、记忆、计算或活动肢体）时，脑部哪些区域处于活动状态
磁共振灌注加权成像（PWI）
评估脑内特定区域血液灌注量
磁共振弥散加权成像（DWI）
识别早期中风并帮助诊断Creutzfeld-Jacob病
区分脓肿、肿瘤和中风
正电子发射断层扫描 (PET)
评估脑部的血流量和代谢活动
提供癫痫疾病的信息
最常在调查研究中完成