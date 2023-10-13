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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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用于治疗抑郁症的药物

药物

一些副作用

注释

选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂 (SSRI)

Citalopram

依他普仑

氟西汀

氟伏沙明

帕罗西汀

舍曲林

维拉佐酮

性功能障碍（主要导致性高潮延迟，在某些人中也可导致性欲减退和勃起障碍）、恶心、腹泻、头痛、体重减轻（短期使用）、体重增加（长期使用）、停药综合征*、健忘、情感迟钝和容易瘀伤

SSRI 是最常用的一类抗抑郁药物。它们对广泛性焦虑障碍强迫症惊恐发作恐惧症创伤后应激障碍经前紧张综合征以及贪食症也有效。

药物过量使用较少引起不良作用。

去甲肾上腺素-多巴胺再摄取抑制剂

安非他酮

头痛、激越、停药综合征*，少数患者出现高血压，极少数出现癫痫发作

苯丙胺对伴有注意力缺陷/多动症可卡因使用障碍和试图戒烟的抑郁患者有效。安非他酮不导致性功能障碍。

5-羟色胺调节剂（5-HT2 阻滞剂）

米尔塔扎平

睡眠增加和体重增加

米氮平不会引起恶心或性功能障碍。

曲唑酮

长时间困倦、疼痛性的阴茎持久勃起（阴茎持续勃起症）以及站立时血压过度下降

曲唑酮最常在睡前服用，以治疗抑郁合并失眠的患者。

5-羟色胺-去甲肾上腺素再摄取抑制剂

去甲文拉法辛

度洛西汀

左旋米那普仑

文拉法辛

恶心、口干、停药综合征*，过量使用可导致血压升高

小剂量服用和缓慢加量可以避免或减少药物副反应。

杂环类（包括三环类）抗抑郁药

  1. 阿米替林

  2. Amoxapine

  3. 氯米帕明

  4. 地昔帕明

  5. 多塞平

  6. 丙咪嗪

  7. 马普替林

  8. 去甲替林

  9. 普鲁替林

  10. Trimipramine

困倦、体重增加、心率加快、站立时血压下降（直立性低血压）、口干、意识模糊、视物模糊、便秘、排尿困难、性高潮延迟，以及停药综合征*

氯丙咪嗪和马普替林还可引起癫痫发作

这些药物通常不适用于老年人，因为它们在老年人中的副作用更显著。

药物过量可引起严重的、威胁生命的毒性作用。

单胺氧化酶抑制剂(MAOI)

  1. 异卡波肼

  2. Phenelzine

  3. 司来吉兰

  4. 反苯环丙胺

失眠、恶心、体重增加、性功能障碍（性欲减退、性高潮延迟和勃起障碍）、麻刺感、头晕、血压下降（尤其是站立时）和停药综合征*

服用这类药物的患者必须严格遵循饮食限制并避免使用某些药物，以免导致血压突然急剧升高并伴重度搏动性头痛（高血压危象）。

司来吉兰也有贴剂形式。丙炔苯丙胺常可用作辅助药物，从而可使患者避免饮食限制，但大剂量服用时则无此作用。

精神兴奋剂

  1. 右旋安非他命

  2. 哌甲酯

神经过敏、震颤、失眠、口干

这些药物通常与抗抑郁药联合使用。作为抗抑郁药单独使用时无效。

褪黑素抗抑郁药

阿戈美拉汀

头痛，恶心和腹泻

阿戈美拉汀的副作用比多数抗抑郁药少。它不会导致白天困倦，失眠，体重增加或性功能障碍。

阿戈美拉汀可能会导致肝酶水平升高。应在治疗开始前和治疗后定期测量肝酶水平。

氯胺酮和艾司氯胺酮

氯胺酮

头晕、血压升高、解离感

氯胺酮是一种麻醉药。

对于治疗难治性抑郁，将氯胺酮以低剂量（亚麻醉剂量）与其他口服抗抑郁药合用。

氯胺酮可以静脉、口服或鼻喷雾剂给药。

艾氯胺酮

头晕、血压升高、解离感

艾司氯胺酮与麻醉剂氯胺酮有关。

艾司氯胺酮可与其他口服抗抑郁药合用治疗难治性抑郁。

艾司氯胺酮可用作鼻喷雾剂

* 停药综合征是指突然停药后出现头晕、焦虑、易怒、疲劳、恶心、寒战和肌肉酸痛等症状。

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