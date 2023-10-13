用于治疗抑郁症的药物
药物
一些副作用
注释
选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂 (SSRI)
Citalopram
依他普仑
氟西汀
氟伏沙明
帕罗西汀
舍曲林
维拉佐酮
性功能障碍（主要导致性高潮延迟，在某些人中也可导致性欲减退和勃起障碍）、恶心、腹泻、头痛、体重减轻（短期使用）、体重增加（长期使用）、停药综合征*、健忘、情感迟钝和容易瘀伤
SSRI 是最常用的一类抗抑郁药物。它们对广泛性焦虑障碍、强迫症、惊恐发作、恐惧症、创伤后应激障碍、经前紧张综合征以及贪食症也有效。
药物过量使用较少引起不良作用。
去甲肾上腺素-多巴胺再摄取抑制剂
安非他酮
头痛、激越、停药综合征*，少数患者出现高血压，极少数出现癫痫发作
5-羟色胺调节剂（5-HT2 阻滞剂）
米尔塔扎平
睡眠增加和体重增加
米氮平不会引起恶心或性功能障碍。
曲唑酮
长时间困倦、疼痛性的阴茎持久勃起（阴茎持续勃起症）以及站立时血压过度下降
曲唑酮最常在睡前服用，以治疗抑郁合并失眠的患者。
5-羟色胺-去甲肾上腺素再摄取抑制剂
去甲文拉法辛
度洛西汀
左旋米那普仑
文拉法辛
恶心、口干、停药综合征*，过量使用可导致血压升高
小剂量服用和缓慢加量可以避免或减少药物副反应。
杂环类（包括三环类）抗抑郁药
困倦、体重增加、心率加快、站立时血压下降（直立性低血压）、口干、意识模糊、视物模糊、便秘、排尿困难、性高潮延迟，以及停药综合征*
氯丙咪嗪和马普替林还可引起癫痫发作
这些药物通常不适用于老年人，因为它们在老年人中的副作用更显著。
药物过量可引起严重的、威胁生命的毒性作用。
单胺氧化酶抑制剂(MAOI)
失眠、恶心、体重增加、性功能障碍（性欲减退、性高潮延迟和勃起障碍）、麻刺感、头晕、血压下降（尤其是站立时）和停药综合征*
服用这类药物的患者必须严格遵循饮食限制并避免使用某些药物，以免导致血压突然急剧升高并伴重度搏动性头痛（高血压危象）。
司来吉兰也有贴剂形式。丙炔苯丙胺常可用作辅助药物，从而可使患者避免饮食限制，但大剂量服用时则无此作用。
精神兴奋剂
神经过敏、震颤、失眠、口干
这些药物通常与抗抑郁药联合使用。作为抗抑郁药单独使用时无效。
褪黑素抗抑郁药
阿戈美拉汀
头痛，恶心和腹泻
阿戈美拉汀的副作用比多数抗抑郁药少。它不会导致白天困倦，失眠，体重增加或性功能障碍。
阿戈美拉汀可能会导致肝酶水平升高。应在治疗开始前和治疗后定期测量肝酶水平。
氯胺酮和艾司氯胺酮
氯胺酮
头晕、血压升高、解离感
氯胺酮是一种麻醉药。
对于治疗难治性抑郁，将氯胺酮以低剂量（亚麻醉剂量）与其他口服抗抑郁药合用。
氯胺酮可以静脉、口服或鼻喷雾剂给药。
艾氯胺酮
头晕、血压升高、解离感
艾司氯胺酮与麻醉剂氯胺酮有关。
艾司氯胺酮可与其他口服抗抑郁药合用治疗难治性抑郁。
艾司氯胺酮可用作鼻喷雾剂
* 停药综合征是指突然停药后出现头晕、焦虑、易怒、疲劳、恶心、寒战和肌肉酸痛等症状。