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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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视力模糊的一些病因和特征

病因

临床特征*

诊断方法

正常透明眼睛结构的浑浊

白内障

逐渐开始症状

区别光明和黑暗的能力丧失（对比度丧失）和眩光（光周围看到光晕和眼冒金星）

经常在有危险因素者中（如年龄大或使用皮质类固醇）

医生的检查

外伤或感染后角膜瘢痕

通常在之前有外伤或感染的人中

医生的检查

影响视网膜的疾病

年龄相关性黄斑变性

通常症状会逐渐开始出现，但发作可能是突然性的

中心视觉（人直接看内容）比周边视觉（眼角外看到的内容）丧失更多

医生的检查

有时会进行眼睛成像检查，例如光学相干断层扫描（眼睛后部的专门成像检查）或荧光素血管造影术（使用荧光染料拍摄眼睛后部的图像）

视网膜感染（可能由巨细胞病毒弓形虫寄生虫导致）

通常在有 HIV 感染或其他削弱免疫系统疾病的人中

经常眼睛发红或疼痛

检查疑似造成感染的有机体

视网膜色素病变（遗传性视网膜逐步退化）

逐渐开始症状

主要是夜盲症

专门检查（如在不同条件下测量视网膜对光的反应），由眼科医生进行

高血压（见高血压性视网膜病变）、系统性红斑狼疮（狼疮）、糖尿病（见糖尿病视网膜病变）、瓦尔登斯特伦巨球蛋白血症多发性骨髓瘤或能导致血液变稠（高粘滞综合征）的其他疾病等系统性疾病相关的视网膜病变（视网膜损伤）

通常在已知有这些疾病的人中

除了视力丧失通常有其他症状

医生的检查

检查导致视网膜病变的疑似疾病

黄斑前膜

风险因素（如糖尿病性视网膜病变、葡萄膜炎、视网膜脱离或眼外伤）

视物模糊或变形（如直线呈波浪状）

医生的检查

黄斑裂孔

起初直视时视力模糊

光学相干断层扫描

视网膜静脉阻塞

风险因素（例如高血压、年龄、青光眼）

无痛性视力丧失（通常突然发生）

有时出现视力模糊

医生的检查

有时行荧光素血管造影术

有时进行光学相干断层扫描（眼睛后部的专门成像）

影响视神经或大脑内联接的疾病

开角型青光眼

踩错楼梯，看不到部分手写或打印的字

眼睛内部压力测量（眼压测量法），检查角膜和虹膜等眼部结构之间的角度（前房角镜检查），和视神经检查，由眼科医生进行

视神经炎（视神经发炎），可能与多发性硬化相关

当单眼（经常）或双眼运动时通常轻微的疼痛加剧

视力部分或全部丧失

症状可能在几小时或几天内加剧

对眼睑和角膜无影响

通常行脑部和眼眶 MRI（使用造影剂）

影响聚焦的疾病

屈光不正（如近视眼、远视眼和散光）

视觉锐度（视敏度）随物体距离变化

锐度降低可使用眼镜或针孔装置矫正

验光师或眼科医生进行屈光检查

* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。

HIV=人免疫缺陷病毒；MRI=磁共振成像。

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