视力模糊的一些病因和特征
病因
临床特征*
诊断方法
正常透明眼睛结构的浑浊
逐渐开始症状
区别光明和黑暗的能力丧失（对比度丧失）和眩光（光周围看到光晕和眼冒金星）
经常在有危险因素者中（如年龄大或使用皮质类固醇）
医生的检查
外伤或感染后角膜瘢痕
通常在之前有外伤或感染的人中
医生的检查
影响视网膜的疾病
通常症状会逐渐开始出现，但发作可能是突然性的
中心视觉（人直接看内容）比周边视觉（眼角外看到的内容）丧失更多
医生的检查
有时会进行眼睛成像检查，例如光学相干断层扫描（眼睛后部的专门成像检查）或荧光素血管造影术（使用荧光染料拍摄眼睛后部的图像）
通常在有 HIV 感染或其他削弱免疫系统疾病的人中
经常眼睛发红或疼痛
检查疑似造成感染的有机体
视网膜色素病变（遗传性视网膜逐步退化）
逐渐开始症状
主要是夜盲症
专门检查（如在不同条件下测量视网膜对光的反应），由眼科医生进行
和高血压（见高血压性视网膜病变）、系统性红斑狼疮（狼疮）、糖尿病（见糖尿病视网膜病变）、瓦尔登斯特伦巨球蛋白血症、多发性骨髓瘤或能导致血液变稠（高粘滞综合征）的其他疾病等系统性疾病相关的视网膜病变（视网膜损伤）
通常在已知有这些疾病的人中
除了视力丧失通常有其他症状
医生的检查
检查导致视网膜病变的疑似疾病
风险因素（如糖尿病性视网膜病变、葡萄膜炎、视网膜脱离或眼外伤）
视物模糊或变形（如直线呈波浪状）
医生的检查
黄斑裂孔
起初直视时视力模糊
光学相干断层扫描
风险因素（例如高血压、年龄、青光眼）
无痛性视力丧失（通常突然发生）
有时出现视力模糊
医生的检查
有时行荧光素血管造影术
有时进行光学相干断层扫描（眼睛后部的专门成像）
影响视神经或大脑内联接的疾病
踩错楼梯，看不到部分手写或打印的字
眼睛内部压力测量（眼压测量法），检查角膜和虹膜等眼部结构之间的角度（前房角镜检查），和视神经检查，由眼科医生进行
视神经炎（视神经发炎），可能与多发性硬化相关
当单眼（经常）或双眼运动时通常轻微的疼痛加剧
视力部分或全部丧失
症状可能在几小时或几天内加剧
对眼睑和角膜无影响
通常行脑部和眼眶 MRI（使用造影剂）
影响聚焦的疾病
屈光不正（如近视眼、远视眼和散光）
视觉锐度（视敏度）随物体距离变化
锐度降低可使用眼镜或针孔装置矫正
验光师或眼科医生进行屈光检查
* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
HIV=人免疫缺陷病毒；MRI=磁共振成像。