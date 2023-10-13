瘙痒的一些原因和特征
病因
临床特征*
检查
皮肤原因
特应性皮炎（有时称为湿疹）
干燥、发红、有时增厚和脱屑，往往出现在肘部的褶皱或膝盖后面
通常会询问过敏或皮疹家族史
医生的检查
对应于导致反应的物质的形状或位置发红以及有时出现水疱（例如由染发剂引起时会沿着发际线出现，由手表导致时会出现在腕部，或由毒葛引起时会出现在裸露的皮肤上）
医生的检查
干燥、瘙痒、鳞屑性皮肤，通常位于腿部，干热时加重，会在冬季、洗热水澡后或长时间接触水后出现或恶化
医生的检查
环形皮疹，伴有凸起且有鳞屑的边缘
成年人通常会出现在脚部或生殖器区
儿童通常会出现在头皮或身体
有时会使用显微镜检查皮肤鳞片
风团（荨麻疹）
红色凸起肿物，边界尖锐，中心通常苍白色
风团会在数小时（通常不到 24 小时）内消失，但会继续出现新的风团，有时会持续数天到数月
通常只进行医生检查
突然出现一个或几个通常较小的红色凸起状凸块
医生的检查
虱侵染（虱病）
划伤、受刺激皮肤的区域，有时很小的咬伤
卵（虱卵），有时虱子
通常出现在头皮、腋下和阴部区域或在腰间或睫毛
医生的检查
已经增厚的反复划伤的皮肤区域
红色、有鳞、升起、粗糙并与周围皮肤分离的区域
医生的检查
具有银色鳞屑的升高的红色斑块
通常出现在肘或膝盖的外暴露表面上或头皮或躯干上
医生的检查
坑洞，是较小的红色或暗色的肿块，旁边是细小、呈波浪状的少许鳞屑短线
通常出现在手指或脚趾之间的指底间隙，沿着皮带（腰部）线，肘部的内表面上，膝盖后面，乳头周围（女性），或生殖器附近（男性）
有时在显微镜下检查皮肤鳞片或碎片
系统性原因（仅除了皮肤之外，还影响多个身体部位的条件）
具有皮肤和内部影响的过敏反应
广泛的瘙痒
通常是凸起的红色皮疹，有时是荨麻疹
查看原因时避免的事情
有时进行皮肤试验
有时瘙痒会是癌症的首发症状
霍奇金淋巴瘤，伴有瘙痒的灼烧感，尤其是在腿部
蕈样肉芽肿，各种凸起或扁平的皮肤斑块或皮肤发红
真性红细胞增多症，洗澡后瘙痒但无皮疹
全血细胞计数
胸部 X 线检查
淋巴结活检（针对霍奇金淋巴瘤）、皮肤活检（针对蕈样肉芽肿）或骨髓活检（针对真性红细胞增多症）
广泛的瘙痒和无皮疹
有时在透析期间恶化
肾功能检查
尿频、口渴、体重减轻
瘙痒一般只在出现其他症状后发生
进行血液和尿液检查来检查含糖量（葡萄糖）和糖化血红蛋白（指示一段时间的血糖水平）
药物和治疗性药物，如阿司匹林、巴比妥类药物、可卡因、一些阿片类药物、青霉素以及一些抗真菌和化疗药物
有时没有皮疹
医生的检查
胆囊或肝脏疾病
胆囊或肝脏疾病的其他症状，如黄疸、疲倦、油性大便、腹痛
通常通过验血来测量肝酶，并进行腹部超声检查
反复发作的剧烈瘙痒
多发性硬化症的其他症状，如麻木刺痛和无力，视力丧失，眩晕和笨拙
脑、脊髓或两者的磁共振成像 (MRI)
有时脊椎抽液
有时拍摄脑电图或肌电图
妊娠
通常广泛瘙痒，无皮疹，有时会在妊娠后期出现（称为妊娠胆汁淤积症）
有时源自轻度肝脏问题
有时进行血液测试以检测肝脏疾病
心理因素（心因性瘙痒）
不同愈合阶段出现的线性皮肤划痕和/或结痂，以及心理疾病（如抑郁或焦虑）
测试，以根据患者的症状排除瘙痒的其他原因
甲状腺疾病
甲状腺功能亢进（甲状腺过度活跃）：难以忍受高温、多汗、体重减轻、眼睛肿胀，颤抖（震颤），躁动和甲状腺肿大（甲状腺肿）
甲状腺功能减退（甲状腺不够活跃）：难以耐受寒冷、体重增加、皮肤和头发干燥以及抑郁
血液检查评估甲状腺功能
*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。