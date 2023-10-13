skip to main content
skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册大众版
Search icon

瘙痒的一些原因和特征

病因

临床特征*

检查

皮肤原因

特应性皮炎（有时称为湿疹）

干燥、发红、有时增厚和脱屑，往往出现在肘部的褶皱或膝盖后面

通常会询问过敏或皮疹家族史

医生的检查

接触性皮炎

对应于导致反应的物质的形状或位置发红以及有时出现水疱（例如由染发剂引起时会沿着发际线出现，由手表导致时会出现在腕部，或由毒葛引起时会出现在裸露的皮肤上）

医生的检查

皮肤干燥

干燥、瘙痒、鳞屑性皮肤，通常位于腿部，干热时加重，会在冬季、洗热水澡后或长时间接触水后出现或恶化

医生的检查

皮肤真菌感染，如环癣股癣香港脚

环形皮疹，伴有凸起且有鳞屑的边缘

成年人通常会出现在脚部或生殖器区

儿童通常会出现在头皮或身体

有时会使用显微镜检查皮肤鳞片

风团（荨麻疹）

红色凸起肿物，边界尖锐，中心通常苍白色

风团会在数小时（通常不到 24 小时）内消失，但会继续出现新的风团，有时会持续数天到数月

通常只进行医生检查

昆虫叮咬

突然出现一个或几个通常较小的红色凸起状凸块

医生的检查

虱侵染（虱病）

划伤、受刺激皮肤的区域，有时很小的咬伤

卵（虱卵），有时虱子

通常出现在头皮、腋下和阴部区域或在腰间或睫毛

医生的检查

慢性单纯性苔藓

已经增厚的反复划伤的皮肤区域

红色、有鳞、升起、粗糙并与周围皮肤分离的区域

医生的检查

银屑病

具有银色鳞屑的升高的红色斑块

通常出现在肘或膝盖的外暴露表面上或头皮或躯干上

医生的检查

疥疮

坑洞，是较小的红色或暗色的肿块，旁边是细小、呈波浪状的少许鳞屑短线

通常出现在手指或脚趾之间的指底间隙，沿着皮带（腰部）线，肘部的内表面上，膝盖后面，乳头周围（女性），或生殖器附近（男性）

有时在显微镜下检查皮肤鳞片或碎片

系统性原因（仅除了皮肤之外，还影响多个身体部位的条件）

具有皮肤和内部影响的过敏反应

广泛的瘙痒

通常是凸起的红色皮疹，有时是荨麻疹

查看原因时避免的事情

有时进行皮肤试验

癌症，如霍奇金氏淋巴瘤、某些其他淋巴瘤（如蕈样真菌病）真性红细胞增多症

有时瘙痒会是癌症的首发症状

霍奇金淋巴瘤，伴有瘙痒的灼烧感，尤其是在腿部

蕈样肉芽肿，各种凸起或扁平的皮肤斑块或皮肤发红

真性红细胞增多症，洗澡后瘙痒但无皮疹

全血细胞计数

胸部 X 线检查

淋巴结活检（针对霍奇金淋巴瘤）、皮肤活检（针对蕈样肉芽肿）或骨髓活检（针对真性红细胞增多症）

慢性肾病

广泛的瘙痒和无皮疹

有时在透析期间恶化

肾功能检查

糖尿病

尿频、口渴、体重减轻

瘙痒一般只在出现其他症状后发生

进行血液和尿液检查来检查含糖量（葡萄糖）和糖化血红蛋白（指示一段时间的血糖水平）

药物和治疗性药物，如阿司匹林、巴比妥类药物、可卡因、一些阿片类药物、青霉素以及一些抗真菌和化疗药物

有时没有皮疹

医生的检查

胆囊或肝脏疾病

胆囊或肝脏疾病的其他症状，如黄疸、疲倦、油性大便、腹痛

通常通过验血来测量肝酶，并进行腹部超声检查

多发性硬化症

反复发作的剧烈瘙痒

多发性硬化症的其他症状，如麻木刺痛和无力，视力丧失，眩晕和笨拙

脑、脊髓或两者的磁共振成像 (MRI)

有时脊椎抽液

有时拍摄脑电图或肌电图

妊娠

通常广泛瘙痒，无皮疹，有时会在妊娠后期出现（称为妊娠胆汁淤积症

有时源自轻度肝脏问题

有时进行血液测试以检测肝脏疾病

心理因素（心因性瘙痒）

不同愈合阶段出现的线性皮肤划痕和/或结痂，以及心理疾病（如抑郁或焦虑）

测试，以根据患者的症状排除瘙痒的其他原因

甲状腺疾病

甲状腺功能亢进（甲状腺过度活跃）：难以忍受高温、多汗、体重减轻、眼睛肿胀，颤抖（震颤），躁动和甲状腺肿大（甲状腺肿）

甲状腺功能减退（甲状腺不够活跃）：难以耐受寒冷、体重增加、皮肤和头发干燥以及抑郁

血液检查评估甲状腺功能

*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。

在这些主题中