突发性视力丧失的一些病因和特征
病因
临床特征*
诊断方法
无眼痛的突发性视力丧失
因短暂性脑缺血发作（称为一时性黑蒙）导致的单眼突发性暂时视力丧失
单眼失明时间持续数分钟至数小时
有时进行正常的眼科检查
医生的检查
脑的磁共振成像或计算机断层扫描
颈动脉超声检查
超声心动图（心脏超声）
ECG
连续监测心率
视网膜中央动脉阻塞（将血液运至视网膜的动脉）
单眼几乎瞬间、完全的视力丧失
在有动脉粥样硬化危险因素的人中（如高血压、血脂异常或吸烟）
医生的检查
测量 ESR（血液化验）、C 反应蛋白和血小板
有时行脑部 MRI 或 CT
颈动脉超声检查
超声心动图（心脏超声）
ECG
连续监测心率（Holter 监测）
视网膜中央静脉阻塞（将血液运离视网膜的静脉）
在有该疾病风险因素的人中（如糖尿病、高血压、血液过度凝结倾向或镰状细胞病）
医生的检查
玻璃体出血（玻璃体——充满眼球后部的胶状物质出血）
在视野中有斑点、线条或蜘蛛网（眼前漂浮物）或有玻璃体出血风险因素（如糖尿病、视网膜裂孔、镰状细胞病或眼外伤）的人中
通常整个视野丧失（不仅一个或更多点）
眼科医生检查
有时行视网膜超声检查
巨细胞（颞部）动脉炎（头、颈和上身大动脉发炎），会阻碍血液流向视神经
有时头痛，梳头时疼痛，或咀嚼时下巴或舌头疼痛
有时手臂或腿的大肌肉疼痛和僵硬（风湿性多肌痛）
测量 ESR、C 反应蛋白和血小板
颞动脉活检
缺血性视神经病变（视神经血液供给阻塞造成的自身损伤）
在有该病风险因素的人中（如糖尿病或高血压）或在曾有极低血压发作的人中，有时导致晕倒
医生的检查
测量 ESR、C 反应蛋白和血小板
有时行颞动脉活检
有时行颈动脉多普勒（颈静脉超声）和超声心动图（心脏超声）检查
年龄相关性黄斑变性导致的黄斑出血（黄斑（视网膜最敏感的部分）出血）
通常在已知有年龄相关性黄斑变性的人中，或在有血管疾病（如高血压、吸烟或血脂异常）风险因素的人中
眼科医生检查
眼性偏头痛（影响视觉的偏头痛）
单眼视野中缓慢飘过 10 至 20 分钟的闪烁、不规则的斑点
有时中央视觉（人直接看到的内容）模糊
有时视觉干扰后头痛
经常在年轻人或已知患偏头痛的人中
医生的检查
突然、自发的闪光，像闪电、斑点或星星（闪光幻觉）重复出现
视力丧失影响一个区域，通常看到的内容超过眼角（周边视觉）
视力丧失在视野中扩散，像幕
有时在已知有视网膜脱离风险因素的人中（如近期眼外伤、近期眼手术或严重近视眼）
眼科医生检查
有时行眼部超声检查
通常双眼丧失相同部分的视野
在有这些疾病（如高血压、动脉粥样硬化、糖尿病、血脂异常和吸烟）风险因素的人中
有时言语不清、眼运动受损、肌无力和/或步行困难
医生的检查
脑的磁共振成像或计算机断层扫描
ECG
颈动脉超声检查
超声心动图（心脏超声）
连续监测心率
突发性视力丧失和眼痛
严重眼痛和发红
头痛、恶心、呕吐和对光敏感
视觉干扰如看见光晕
眼睛内部压力测量（眼压测量）
用特殊透镜检查眼睛排水通道（前房角镜检查），由眼科医生进行
角膜溃疡（通常由细菌或病毒感染引起）
通常角膜上有浅灰色斑点，之后变成开放性的、疼痛的溃疡
眼痛或异物感
眼睛发红和含泪
对光敏感
有时在眼外伤后或戴隐形眼镜睡觉后感染的人中出现
医生的检查
溃疡样本培养，由眼科医生进行
重度眼痛和发红
对光敏感
飞蚊症
眼睑肿胀
有时出现在接受眼部手术、发生近期眼部受伤、眼内有异物（例如锤击金属后）或眼部表面真菌或细菌感染后
由眼科医生立即进行检查
由眼科医生对眼睛流出的液体进行培养
通常轻微疼痛，当眼运动时可能加重
视力部分或全部丧失
眼睑和角膜正常
医生的检查
通常行 MRI
* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
CT=计算机断层扫描；ECG=心电图；ESR=红细胞沉降率；MRI=磁共振成像。