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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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震颤的某些原因和特点

病因

特点*

诊断方法†

姿势性震颤（由肢体保持伸出姿势引起的震颤）

酒精或其他镇静物质（如苯二氮卓类药物）停用时

酒精或其他物质停用后 24-72 小时，开始震颤及焦虑不安

有时高血压、快速心率或发烧，尤其是住院患者

医生的检查

药物或其他物质，如

药物或物质使用史

停用药物或物质，以观察震颤是否消失

累及脑部的激素性、代谢性和毒性异常：

震颤并伴有以下一个或多个症状：

  • 昏迷或嗜睡（提示脑功能障碍）

  • 快速、闪电般的肌肉收缩（称为肌阵挛）

  • 潜在疾病的症状，例如甲状腺功能亢进

甲状腺机能亢进症：不耐热，大量出汗，食欲增加，体重降低，突眼以及大便频繁

有助于确定病因的检查，如血液检测

  • 评估肝脏的健康状况，确定甲状腺、肾脏和甲状旁腺功能正常

  • 检测血糖

  • 检查毒物

特发性震颤

一种持续性震颤，有以下特点

  • 多年来缓慢加重

  • 通常累及双臂，有时累及头部和声音

  • 通常见于有震颤家族史的患者

  • 通常在患者少量饮酒或服用低剂量镇静剂时减轻

无其他神经系统障碍症状

医生的检查

生理性震颤

小幅、快速震颤，

  • 常见于原本健康的人

  • 当服用或停止服用某些药物或感到压力或焦虑时，可能会变得更加明显

  • 通常在患者少量饮酒或服用低剂量镇静剂时减轻

医生的检查

静止性震颤

因药物诱发的帕金森综合征，例如某些抗精神病药物和常用于缓解恶心的药物

药物或物质使用史

停用药物或物质，以观察震颤是否消失

帕金森病

缓慢交替震颤

  • 通常有拇指和食指搓动，好像搓小物件（称为“搓丸样”动作）

  • 有时也累及颏部或下肢

  • 通常首发于一侧

  • 伴有其他症状，如肌强直、震动和写字过小、运动迟缓和步态拖曳

通常没有震颤的家族史，饮酒后震颤也没有减轻

医生的检查

服用左旋多巴并观察是否改善

进行性核上性麻痹

有时粗糙或剧烈的震颤，通常不明显

在俯视困难且最终仰视也困难的老年人中，出现肌肉僵硬、行动困难、早发跌倒迹象和痴呆

医生的检查

意向性震颤

小脑疾病

缓慢震颤

  • 常见于身体一侧

  • 伴有不协调（共济失调），尤其在尝试触摸或抓住目标物或进行快速交替运动时

  • 累及语言肌，导致声音震颤

某些患者有疾病家族史（例如弗里德赖希共济失调或脊髓小脑性共济失调）

脑的磁共振成像

药物或其他物质，例如

  • 饮酒

  • 抗惊厥药物（例如苯妥英和丙戊酸钠）

  • β 肾上腺素受体激动药（用于治疗哮喘）

  • 环孢素（用于抑制免疫系统——例如，预防器官移植后排斥反应）

  • 他克莫司

药物或其他物质的使用史

停用药物或物质，以观察震颤是否消失

复合震颤

累及脑和脊髓以外许多神经的疾病（多发性神经病）：

震颤

  • 速度和幅度各不相同

  • 常见于患者伸手取一个物体时，并在靠近物体时加重

  • 常在患者肢体保持伸出姿势时加重

  • 伴有其他神经损伤症状，如肌无力、针刺感和感觉缺失

肌电图检查（刺激肌肉和记录其电活动）

用于确定原因的其他测试

功能性（心因性）震颤（由心理方面因素引起）

震颤

  • 突发或许也突然停止

  • 速度和幅度各不相同

  • 当患者分散注意力时减轻

医生的检查

*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。

† 尽管医生总会进行检查，但只有诊断可以仅靠医生检查而不需做任何检验确定时，才在此列中提及

MRI = 磁共振成像；SSRI = 选择性5-羟色胺再摄取抑制剂（一种抗抑郁药物）。

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