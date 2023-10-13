震颤的某些原因和特点
病因
特点*
诊断方法†
姿势性震颤（由肢体保持伸出姿势引起的震颤）
酒精或其他镇静物质（如苯二氮卓类药物）停用时
酒精或其他物质停用后 24-72 小时，开始震颤及焦虑不安
有时高血压、快速心率或发烧，尤其是住院患者
医生的检查
药物或其他物质，如
药物或物质使用史
停用药物或物质，以观察震颤是否消失
累及脑部的激素性、代谢性和毒性异常：
震颤并伴有以下一个或多个症状：
甲状腺机能亢进症：不耐热，大量出汗，食欲增加，体重降低，突眼以及大便频繁
有助于确定病因的检查，如血液检测
特发性震颤
一种持续性震颤，有以下特点
无其他神经系统障碍症状
医生的检查
生理性震颤
小幅、快速震颤，
医生的检查
静止性震颤
因药物诱发的帕金森综合征，例如某些抗精神病药物和常用于缓解恶心的药物
药物或物质使用史
停用药物或物质，以观察震颤是否消失
缓慢交替震颤
通常没有震颤的家族史，饮酒后震颤也没有减轻
医生的检查
服用左旋多巴并观察是否改善
有时粗糙或剧烈的震颤，通常不明显
在俯视困难且最终仰视也困难的老年人中，出现肌肉僵硬、行动困难、早发跌倒迹象和痴呆
医生的检查
意向性震颤
小脑疾病：
缓慢震颤
某些患者有疾病家族史（例如弗里德赖希共济失调或脊髓小脑性共济失调）
脑的磁共振成像
药物或其他物质，例如
药物或其他物质的使用史
停用药物或物质，以观察震颤是否消失
复合震颤
累及脑和脊髓以外许多神经的疾病（多发性神经病）：
震颤
肌电图检查（刺激肌肉和记录其电活动）
用于确定原因的其他测试
功能性（心因性）震颤（由心理方面因素引起）
震颤
医生的检查
*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
† 尽管医生总会进行检查，但只有诊断可以仅靠医生检查而不需做任何检验确定时，才在此列中提及
MRI = 磁共振成像；SSRI = 选择性5-羟色胺再摄取抑制剂（一种抗抑郁药物）。