影响女性性功能的因素有哪些？
类型
因素
心理因素
在童年或者青少年时期的辱骂（情感、生理或者性）
焦虑
抑郁症
对亲密的恐惧
害怕失去控制
害怕失去伴侣
高度的自我期望
缺乏自尊心
担心达不到高潮
担心性行为的不良后果（如意外怀孕或者性传播感染）
情境因素
如果女性身体形象不佳、有尿失禁、有生育问题或者曾手术切除乳房、子宫或与性相关的其他身体部位，则她在性方面的自信心可能较低。
文化背景限制了性的表达和性活动
注意力不集中或情绪紧张
关系问题
有利于性活动的环境
生理因素
生殖器异常（如出生缺陷或手术或放射治疗后形成瘢痕）
母乳喂养
阴道区域外口周围的皮肤变化（如硬化性苔藓）
生殖器割除
绝经期泌尿生殖系统综合征（绝经期可能发生的阴道和泌尿道变化，包括阴道组织变薄和迫切需要排尿）
疲劳
高泌乳素血症（垂体分泌的泌乳素水平升高）
神经损伤（可能由糖尿病、多发性硬化、周围神经病变或脊髓疾病引起）
盆腔器官脱垂（阴道或子宫等盆腔器官下垂）
身体有残疾
身体状况差
过早绝经（卵巢功能不全）
一些脑和脊髓疾病，如多发性硬化
物质使用障碍（持续使用某种物质，尽管使用该物质已造成问题）
手术摘除绝经前女性的两个卵巢
药物和其他物质
饮酒
某些抗抑郁药物，特别是选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂
抗组织胺药
β-受体阻滞剂（用于治疗高血压或心脏疾病）和用于治疗高血压的其他药物
促性腺激素释放激素激动剂（用于治疗不孕症）