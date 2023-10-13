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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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影响女性性功能的因素有哪些？

类型

因素

心理因素

在童年或者青少年时期的辱骂（情感、生理或者性）

焦虑

抑郁症

对亲密的恐惧

害怕失去控制

害怕失去伴侣

高度的自我期望

缺乏自尊心

担心达不到高潮

担心性行为的不良后果（如意外怀孕或者性传播感染）

情境因素

如果女性身体形象不佳、有尿失禁、有生育问题或者曾手术切除乳房、子宫或与性相关的其他身体部位，则她在性方面的自信心可能较低。

文化背景限制了性的表达和性活动

注意力不集中或情绪紧张

关系问题

有利于性活动的环境

生理因素

生殖器异常（如出生缺陷或手术或放射治疗后形成瘢痕）

母乳喂养

阴道区域外口周围的皮肤变化（如硬化性苔藓

生殖器割除

绝经期泌尿生殖系统综合征（绝经期可能发生的阴道和泌尿道变化，包括阴道组织变薄和迫切需要排尿）

高血压

生殖器部位感染（如生殖器疱疹）或阴道感染

疲劳

高泌乳素血症（垂体分泌的泌乳素水平升高）

神经损伤（可能由糖尿病多发性硬化周围神经病变脊髓疾病引起）

盆腔器官脱垂（阴道或子宫等盆腔器官下垂）

身体有残疾

身体状况差

过早绝经（卵巢功能不全）

性传播感染

一些脑和脊髓疾病，如多发性硬化

物质使用障碍（持续使用某种物质，尽管使用该物质已造成问题）

手术摘除绝经前女性的两个卵巢

甲状腺疾病

小便失禁

药物和其他物质

饮酒

某些抗抑郁药物，特别是选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂

抗组织胺药

抗惊厥药

β-受体阻滞剂（用于治疗高血压或心脏疾病）和用于治疗高血压的其他药物

促性腺激素释放激素激动剂（用于治疗不孕症）

阿片类药物

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