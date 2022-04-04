平均来说，老年司机的年碰撞率较年轻司机低。但是，由于与中年司机相比，老年人驾驶的路程短，因此他们在每英里路程内的碰撞率高于中年人。超过 70 岁时，碰撞率开始升高，80 岁以上升高的速度越来越快。按照每公里计算，老年司机出现交通违规，发生碰撞事故或致命事故的比例较 25 岁以上各个年龄段的司机都高。应该注意到的是当今老年人比上一代老年人的驾驶总里程要高得多，而且这种趋势会继续下去。

未能让右方的车先行（通常是因为他们“视而不见”）是老年司机比较常见的交通违规行为。而且老年人完全融入交通存在很多困难，在交通路口，尤其是左转弯时会遇到很多问题。这些困难是由以下几点造成的：

同时评估多个路况信息（多任务）存在困难

判断来车或物体的速度存在困难

视野减小

当然，老年司机比年轻司机更认真仔细。许多没有影响思维和判断的医学疾病（例如痴呆）的老年驾驶者开始限制他们的驾驶，以改善安全性。他们会避免在黄昏和夜间、车流高峰或恶劣天气中驾驶。而且，在涉及老年司机的碰撞事故中，很少存在酒驾。

老年司机在转弯或高速行驶时，很少发生碰撞。对于老年司机，碰撞很少涉及一个车辆。通常会涉及多个车辆。有趣的是，对于 70 岁以上的驾驶者而言，碰撞率往往会随着车辆中乘客数量增加而下降。

涉及老年驾驶者的碰撞往往会导致严重伤亡。老年驾驶者易于受伤的原因尚不清楚，但可能是由于身体脆弱和存在一种或多种医学疾病，如骨质疏松症或心脏病。此外，老年驾驶者驾驶的车辆可能不耐碰撞。虽然死于机动车辆车祸的老年人人数也有所减少，但与其他年龄组相比，老年人越来越多地涉及致命的车祸，因为老龄人口正在增加。