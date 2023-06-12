短暂性脑缺血发作（TIA）

迅速消退的症状

计算机断层扫描，可用时进行磁共振成像

用于确定病因的检查

突发症状类似于中风症状的患者，即使症状快速缓解了，也需要立即去急诊室。这些症状提示TIA。然而其他疾病（包括惊厥、脑肿瘤、偏头痛和异常低血糖水平 [低血糖症]）也引起类似的症状，因此需要做进一步评估。

如果出现中风症状，尤其是当症状在1小时内消失时，医生可怀疑TIA。在症状消失之前，医生可能无法区分中风与TIA。快速评估出现TIA或中风症状的患者。TIA患者通常需要住院治疗，至少短期住院，以便如果在TIA后不久发生中风，进行检查和能够迅速治疗它们。TIA后的前24至48小时内，中风的风险最高。

医生首先通过问诊来了解有无危险因素，回顾既往史，抽血化验。

需要进行影像学检查（如CT或MRI），以寻找中风、出血和脑肿瘤的证据。一种称为弥散加权MRI的特殊类型MRI可以显示脑部组织严重受损和不起作用的区域。弥散加权MRI通常可以帮助医生区分TIA和缺血性中风。但是医院并不一定能提供弥散加权MRI检查。

进行测试以确定是什么导致TIA。测试可能包括

其他的影像学检查帮助确定脑部的动脉是否堵塞、哪一根血管堵塞、堵塞的程度。这些检查能够提供图像，以显示从颈部（颈内动脉和椎基底动脉）进入脑部的动脉以及脑部动脉（脑动脉）。它们包括彩色多普勒超声检查（用于评估动脉血流）、磁共振血管造影和 CT 血管造影（将造影剂注入静脉后进行 CT 检查）。