短暂性脑缺血发作（TIA）是指由于暂时的脑部血供中断而造成的脑功能障碍，通常能在 1 小时内完全恢复。
TIA的病因和症状与缺血性中风相似。
TIA不同于缺血性中风，因为症状通常在1小时内消失，无永久性脑损伤。
诊断依靠临床症状，但也需要进行脑部影像学检查。
确定TIA的病因时，需要进行其他影像学检查和血液检测。
建议控制高血压、高胆固醇水平、控制血糖、戒烟。
降低血液凝结可能性的药物，有时是外科手术（颈动脉内膜切除术）或血管成形术加支架术，被用来降低短暂性脑缺血发作后中风的风险。
TIA可能是即将发生中风的一个危险信号。有TIA的人比没有TIA的人更容易中风。TIA后的前24至48小时内，中风的风险最高。识别TIA并确定和治疗病因有助于预防中风。
TIA最常见于中、老年人群。
TIA不同于缺血性中风，因为TIA不会造成永久性脑损伤。也就是说，TIA 症状很快就完全消失，极少或无脑细胞死亡——至少不足以引起可通过脑部影像学检查或神经系统检查检出的改变。
TIA 的原因
TIA和缺血性中风的病因几乎一样。大多数TIA是因为心脏或动脉（通常在颈部）壁上的动脉粥样硬化斑块破裂而导致的血栓或脂肪物质（动脉粥样硬化斑块）进入血流（成为血栓栓子），并停留在脑部供血动脉内而引起。
如果脑部动脉已经狭窄（如动脉粥样硬化患者），有时其他情况也可导致类似于TIA的症状。这些情况包括血氧水平极低(可能由肺部疾病引起)、红细胞严重缺乏(贫血)、一氧化碳中毒、血液增厚(如红细胞增多症)或血压非常低(低血压)。
风险因素
TIA的危险因素与缺血性中风 相同。
其中一些风险因素可以在一定程度上得到控制或改变，例如，通过治疗可增加风险的疾病。
TIA主要的可改变危险因素是
胰岛素抵抗（对胰岛素反应不充分），发生在 2 型糖尿病中
肥胖，尤其是腹部周围超重时
酗酒
缺乏体力活动
不健康的饮食(例如饱和脂肪、反式脂肪和卡路里含量高的饮食)
抑郁或其他精神压力
颈动脉变窄（颈动脉狭窄）
感染性心内膜炎（心内膜感染，通常是心脏瓣膜感染）
血管炎症（血管炎）
导致过度凝血的凝血障碍
使用雌激素治疗，包括口服避孕药
无法改变的风险因素包括
既往中风史
男性
老年人
中风家族史
TIA 的症状
TIA症状是突然发生的。与缺血性中风的症状相同，但是是暂时的、可逆的。它们通常持续2到30分钟，然后完全消失。
患者可能一天发作几次或数年仅发作两三次TIA。
症状可能包括
身体一侧（例如，一侧面部、一侧上肢、下肢或躯体）突然无力或瘫痪
身体一侧的感觉突然丧失或感觉异常
突然讲话困难（例如口齿不清）
突然意识模糊或理解困难
突然视物模糊、失明，尤其是发生在一侧眼睛
突然头晕或失去平衡和协调
TIA 的诊断
迅速消退的症状
计算机断层扫描，可用时进行磁共振成像
用于确定病因的检查
突发症状类似于中风症状的患者，即使症状快速缓解了，也需要立即去急诊室。这些症状提示TIA。然而其他疾病（包括惊厥、脑肿瘤、偏头痛和异常低血糖水平 [低血糖症]）也引起类似的症状，因此需要做进一步评估。
如果出现中风症状，尤其是当症状在1小时内消失时，医生可怀疑TIA。在症状消失之前，医生可能无法区分中风与TIA。快速评估出现TIA或中风症状的患者。TIA患者通常需要住院治疗，至少短期住院，以便如果在TIA后不久发生中风，进行检查和能够迅速治疗它们。TIA后的前24至48小时内，中风的风险最高。
医生首先通过问诊来了解有无危险因素，回顾既往史，抽血化验。
需要进行影像学检查（如CT或MRI），以寻找中风、出血和脑肿瘤的证据。一种称为弥散加权MRI的特殊类型MRI可以显示脑部组织严重受损和不起作用的区域。弥散加权MRI通常可以帮助医生区分TIA和缺血性中风。但是医院并不一定能提供弥散加权MRI检查。
进行测试以确定是什么导致TIA。测试可能包括
持续 ECG 监测（可在家中或医院内进行），连续 24 小时（或更长时间）记录心率和心律，这可能会检测到不可预测或短暂出现的异常心律
超声心动图检查心脏是否有血栓、泵血或结构异常以及瓣膜疾病
其他成像检查
其他的影像学检查帮助确定脑部的动脉是否堵塞、哪一根血管堵塞、堵塞的程度。这些检查能够提供图像，以显示从颈部（颈内动脉和椎基底动脉）进入脑部的动脉以及脑部动脉（脑动脉）。它们包括彩色多普勒超声检查（用于评估动脉血流）、磁共振血管造影和 CT 血管造影（将造影剂注入静脉后进行 CT 检查）。
你知道吗……
TIA 的治疗
药物
患者可能会被给予药物使血液不易凝固（抗血小板药物或抗凝剂）。
口服抗血小板药物（比如阿司匹林、或小剂量阿司匹林联合双嘧达莫、氯吡格雷、或氯吡格雷联合阿司匹林的复方制剂）可降低血栓形成并导致 TIA 或缺血性中风的几率。抗血小板药物可减少血小板聚集，从而减少血栓形成。（血小板是血中微小的细胞样颗粒，在血管损伤时可帮助凝血。）
服用氯吡格雷加阿司匹林似乎比单独服用阿司匹林更能降低未来中风的风险，但仅限于中风后的前 3 个月。之后，这种组合的效果不会好于单独服用阿司匹林。此外，服用氯吡格雷加阿司匹林会少量增加出血风险。
如果心脏中的血栓导致TIA，可给予华法林等抗凝剂，使血液不易凝集。达比加群、阿哌沙班和利伐沙班是较新型抗凝血剂，有时可用于代替华法林。这些较新的抗凝剂使用起来更方便，因为与华法林不同，它们不需要通过血液检查进行定期监测来测量凝血需要多长时间。此外，它们不受食物影响，也不太可能与其他药物相互作用。但该新型抗凝剂有一些缺点。达比加群和阿哌沙班必须每天服用两次。（华法林每天服用一次。） 此外，为了使新药发挥功效，患者不能错过任何剂量，而且这些药物要比华法林贵得多。
手术
颈动脉狭窄的程度有助于医生估计中风或随后TIA的风险，从而决定是否需要进一步治疗。如果患者属于高危人群（例如颈动脉变窄至少70%），可以采用手术扩大动脉（称为颈动脉内膜切除术）来降低风险。颈动脉内膜切除术通常包括清除由于颈内动脉粥样硬化和凝块引起的脂肪沉积(动脉粥样硬化斑块)。但是，该手术可能会诱发中风，因为该手术可能会使血栓或其他物质脱落，并进入血流，从而堵塞动脉。手术后，中风的风险可以在随后的数年大大降低，其效果远远高于单纯口服药物的预防效果。该操作可导致心脏病发作，因为接受该手术的患者通常有冠状动脉疾病的风险因素。
血管成形术和支架放置
如果患者身体不能耐受手术、可考虑支架血管成形术（见图了解经皮冠状动脉介入治疗 (PCI)）。进行此手术时，通过将末端带有一个球囊的导管放入狭窄的动脉。球囊扩张数秒，以扩宽狭窄的动脉。为了保持血管开放的状态，通常需要植入一个支架。