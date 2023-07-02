什么是癌症的基因风险因素？

什么是癌症的基因风险因素？

每个身体的细胞都含有基因。基因是告诉每个细胞做什么的指令。基因告诉细胞何时生长，何时停止生长，以及制造什么物质。

有时在以下情况下，其中一个基因可能使细胞发生癌变：

基因被接触到的东西破坏（某种环境因素）

基因在正常细胞生长过程中被错误复制

在少数情况下，继承了父母一方的癌症基因。有时，一个家庭中的人更有可能患上某种癌症。一个致癌基因可以在家族中遗传。一种叫做 BRCA 的致癌基因增加患乳腺癌的风险。