风险因素使你有更高几率（风险）患某种疾病。
如果你有癌症的风险因素，意味着你患癌症的可能性高于一般人
但是，有某种特定的风险因素并不意味着你会患癌症
癌症的风险因素包括：
拥有某些特定的基因（从父母和祖父母那里继承的特质）
在工作或环境中接触某些化学品
进食或饮用某些特定食物或饮品
暴露于辐射
有某些特定感染
致癌物是有时会导致癌症的物质。通常，如果暴露于更多的致癌物或暴露时间更长，则罹患癌症的风险会更高。
什么是癌症的基因风险因素？
每个身体的细胞都含有基因。基因是告诉每个细胞做什么的指令。基因告诉细胞何时生长，何时停止生长，以及制造什么物质。
有时在以下情况下，其中一个基因可能使细胞发生癌变：
基因被接触到的东西破坏（某种环境因素）
基因在正常细胞生长过程中被错误复制
在少数情况下，继承了父母一方的癌症基因。有时，一个家庭中的人更有可能患上某种癌症。一个致癌基因可以在家族中遗传。一种叫做 BRCA 的致癌基因增加患乳腺癌的风险。
什么是癌症的环境风险因素？
癌症的风险因素是什么？
你的年龄：
超过一半的癌症可能发生在 65 岁以上的人群中，因为老年人暴露于致癌物质（可能导致癌症的物质）的时间更长
饮食：
仅超重或肥胖就可能会增加患乳腺、子宫、结肠、肾和食道癌的风险。
某些药品：
雌激素和己烯雌酚 (DES)：乳腺癌
一些治疗癌症的药物实际上会增加随后患其它癌症的风险
辐射暴露，无论是出于医疗原因还是意外：
医学检测（X 线、CT 扫描）或放射治疗
电厂事故中意外暴露于放射性物质或核辐射
感染某些病毒和细菌：
炎症性疾病（某些器官的长期炎症）可能会增加患癌症的风险：