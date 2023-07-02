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小知识
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癌症的风险因素

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 7月 2023
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风险因素使你有更高几率（风险）患某种疾病。

  • 如果你有癌症的风险因素，意味着你患癌症的可能性高于一般人

  • 但是，有某种特定的风险因素并不意味着你会患癌症

癌症的风险因素包括：

  • 拥有某些特定的基因（从父母和祖父母那里继承的特质）

  • 在工作或环境中接触某些化学品

  • 进食或饮用某些特定食物或饮品

  • 暴露于辐射

  • 有某些特定感染

致癌物是有时会导致癌症的物质。通常，如果暴露于更多的致癌物或暴露时间更长，则罹患癌症的风险会更高。

什么是癌症的基因风险因素？

每个身体的细胞都含有基因。基因是告诉每个细胞做什么的指令。基因告诉细胞何时生长，何时停止生长，以及制造什么物质。

有时在以下情况下，其中一个基因可能使细胞发生癌变：

  • 基因被接触到的东西破坏（某种环境因素）

  • 基因在正常细胞生长过程中被错误复制

在少数情况下，继承了父母一方的癌症基因。有时，一个家庭中的人更有可能患上某种癌症。一个致癌基因可以在家族中遗传。一种叫做 BRCA 的致癌基因增加患乳腺癌的风险。

什么是癌症的环境风险因素？

某些环境可能会增加患癌的机会，包括：

  • 烟草烟雾：口腔咽喉食道肾脏膀胱癌

  • 石棉（一种用于绝缘和其它建筑材料的矿物纤维）：肺癌和间皮瘤（肺内膜组织中的癌症）

  • 阳光：皮肤癌

  • X 光片：白血病和暴露于辐射的器官发生的癌症

  • 氡气（一种来自地下的放射性气体，可以在地下室积聚到有害水平）：肺癌

某些在工作中使用的化学品（如苯、铬酸盐、镍、某些杀虫剂、氯乙烯）可能导致癌症。

地理位置（居住的地区）会影响患癌症的几率。其中一个原因是不同地区的人可能会暴露于不同数量的致癌物质。另一个原因是不同地区的人可能有不同的基因风险因素。

癌症的风险因素是什么？

你的年龄

  • 超过一半的癌症可能发生在 65 岁以上的人群中，因为老年人暴露于致癌物质（可能导致癌症的物质）的时间更长

饮食

仅超重或肥胖就可能会增加患乳腺、子宫、结肠、肾和食道癌的风险。

某些药品

  • 雌激素和己烯雌酚 (DES)：乳腺癌

  • 一些治疗癌症的药物实际上会增加随后患其它癌症的风险

辐射暴露，无论是出于医疗原因还是意外：

  • 医学检测（X 线、CT 扫描）或放射治疗

  • 电厂事故中意外暴露于放射性物质或核辐射

感染某些病毒和细菌：

炎症性疾病（某些器官的长期炎症）可能会增加患癌症的风险：

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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