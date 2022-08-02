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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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产前医疗护理

（孕期保健）

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 8月 2022 | 修改的 11月 2022
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产前护理是在分娩前得到的医疗护理。产前护理包括常规的医生检查和常规测试。医生检查孕妇和发育中胎儿的健康情况。

  • 通过常规的就诊和测试，医生能够发现健康问题，并在其引起症状之前进行治疗

  • 在怀孕期间，以前曾出现过的健康问题（例如高血压或哮喘）可能需要以不同的方式进行治疗

  • 医生会告知孕妇如何照顾自己，包括饮食和需要什么维生素

  • 怀孕初期，应每月看一次医生，距离分娩的时间越近，看医生的次数就会越多

  • 每次就诊时，医生都会检查体重、尿液和血压

  • 在怀孕期间，医生通常为孕妇至少做一次超声检查，而更多时候取决于孕妇的健康史和症状

在尝试怀孕前是否应看医生？

怀孕前去看医生是个好主意。医生可以确保怀孕尽可能安全，并帮助备孕。医生会：

  • 讨论怀孕会如何影响疾病

  • 根据需要进行免疫接种

  • 询问可能遗传给婴儿的疾病（遗传性）的风险因素

如果有遗传疾病的风险因素，医生可能会建议做血液测试作为基因筛查的一部分。这些测试旨在检测孕妇或其伴侣是否携带可以遗传给孩子的疾病基因。有些医生对每个人都做这些测试，因为人们不一定有风险因素。

如果决定尝试怀孕，采取以下措施可确保以最大几率产下健康婴儿：

  • 每天服用含有至少 400 微克叶酸的复合维生素（可以在标签上找到叶酸含量）

  • 不要吸烟，也不要和吸烟的人在一起

  • 不要饮酒

  • 避免舀用过的猫砂或触摸猫粪，这会传播一种称为弓形体病的疾病，损害胎儿健康

  • 避免接触生病的人，尤其是如果他们有某些感染，例如风疹水痘带状疱疹

首次就诊时会发生什么？

应在怀孕约 6 到 8 周时就诊。怀孕的周数从最后一次月经的第一天算起。

在这次就诊时，医生会：

  • 估计预产期（医生预计婴儿出生的那一天，通常在最后一次月经的第一天之后 40 周）

  • 测量身高、体重和血压

  • 询问健康状况、服用的药物和任何早孕的细节

  • 检查脚踝有无肿胀

  • 进行盆腔（内部）检查，检查疾病或其他问题

  • 如果在推荐的时间内没有做过巴氏试验，则进行巴氏试验（检查子宫颈癌症的测试）

  • 采集血液和尿液样本进行测试

  • 性传播感染检测

怀孕期间需要什么医疗护理？

随着孕龄增大，应更频繁地就诊。首次就诊后，就诊时间安排如下：

  • 每 4 周一次，直到怀孕 28 周

  • 每 2 周一次，直到 36 周

  • 然后每周一次，直到分娩

每次就诊时，医生会：

  • 称重

  • 测量血压

  • 查看脚踝是否肿胀

  • 测量子宫

  • 检查胎儿心跳

  • 检查尿样中的糖

大约在 16 到 20 周，医生会通过超声检查胎儿：

  • 心跳

  • 性别

  • 大小和发育情况

超声检查也能分辨出：

  • 是双胞胎还是多胞胎

  • 胎儿是否有任何潜在的问题，包括出生缺陷或胎盘（为胎儿提供营养的器官）问题

根据超声检查结果，医生可能会在怀孕后期做更多的超声检查。

在大约 24 到 28 周的时候，医生会通过血液测试来检查是否有高血糖（妊娠期糖尿病）。

X 射线不是孕期保健的常规部分。如果需要进行 X 射线检查，可以用铅围裙来保护腹部，从而安全地拍摄 X 射线。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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