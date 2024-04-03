产科和妇科病史通常被视为病史中一个特殊的部分。该病史包括与生殖和妇科整体健康相关的既往病史，包括妊娠、月经周期、性健康问题、避孕和绝经。

就妇科就诊来说，女性更乐意选择能够轻松同她们讨论一些敏感话题（如性、避孕、妊娠、绝经等相关问题）的医务人员。这个医务人员可以是医生（包括妇科医生、全科医生），也可以是护士-助产士、执业护士或医生助理。如果需要，儿童和青少年女孩的妇科评估通常可以由儿科医生进行。

妇科评估包括产科和妇科病史，通常会进行盆腔检查。

就妇科病史而言，医生会询问过去和现在的月经周期、过去的妊娠情况、性活动，以及女性过去或现在的妇科症状、疾病和治疗情况。

关于月经期的问题包括：

月经出血开始时（月经初潮）的年龄

月经周期频率、是否有规律和月经周期多长

月经出血量

最后一次月经开始和结束的时间

月经期间是否有任何症状（例如疼痛、痛经、头痛或稀便）

是否有或曾经有异常出血——过多、过少或非经期出血

关于以往怀孕的问题包括：

怀孕次数

怀孕日期

怀孕是如何结束的（例如活产或流产）、孕龄

是否有并发症（如怀孕期间或怀孕后过度出血、高血压、糖尿病）

医生询问病史时讨论的妇科症状包括：

盆腔疼痛

异常阴道流血

阴道分泌物

尿失禁或大便失禁

绝经期症状

医生通常会询问有关性活动的问题，以评估性传播感染的风险、避孕、妊娠和性健康问题。要了解就诊女性是否正在使用或想要使用避孕措施，以及她是否对避孕、备孕或者有其他问题需要咨询和了解。

医生询问在性交过程中、月经周期中（这可能表明疼痛与排卵同时发生）或在其他情况下是否有疼痛。如果有疼痛，询问疼痛部位、何时开始、是逐渐开始还是突然开始、持续时间、严重程度、相关症状，以及缓解或加重因素。

医生还会询问乳房问题，例如疼痛、结块、触痛或发红的部位以及是否有液体从乳头溢出。询问女性是否需要任何有关乳房自查方法的信息。

医生询问女性的一般病史和手术史。

医生会检查女性正在使用的所有药物，包括处方药和非处方药或补充剂、烟草和酒精，因为其中许多会影响妇科功能。

还会询问精神、身体或性虐待情况——本人是否正在或曾受到虐待。