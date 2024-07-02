长期肾脏替代治疗的医疗问题

所有长期RRT患者均可逐渐伴发代谢或其他方面的异常。这些异常需要高度关注及相应治疗。措施因人而异，但大多包括改善营养和处理多种代谢异常(见营养)。
（参阅 肾脏替代治疗概要。）
饮食
应予以细心控制。通常血液透析患者倾向于发生厌食，应鼓励其进食，使每日饮食的能量在35kcal/kg理想体重（儿童根据年龄和活动量为40～70kcal/kg•d）。每日的钠盐摄入应限制在2g（88mEq [88 mmol]），钾为2.3g(60 mEq [60 mmol])，磷为800～1000mg。液体摄入量（包括食物中所含的液体）限制在1000至1500毫升/天，并通过测量透析治疗之间的体重增加来监测。腹膜透析患者的蛋白质摄入1.25～1.5g/kg/d(与血透病人1.0～1.2g/kg/d相比），以补充经腹膜的丢失量（8.4 +/～ 2.2 g/d）。维持血清白蛋白>3.5g/dL (35 g/L)的患者（无论血液透析和腹膜透析）有最高的生存率；血清白蛋白是这些患者生存率的最佳预测指标。
肾衰竭性贫血
冠状动脉疾病
高磷血症
高磷血症，由于低肾小球滤过率（GFR）导致的磷酸盐潴留的后果，增加了软组织钙化的风险，特别是在冠状动脉和心脏瓣膜中。也可刺激继发性甲状旁腺功能亢进症的进展。高磷血症患者应避免食用高磷食物。药物治疗选择包括钙基磷结合剂、非钙基磷结合剂或抑制磷吸收。
钙基磷结合剂包括碳酸钙，每日3次随餐口服，醋酸钙，每日3次随餐口服。它们比其他磷粘合剂更便宜，但它们会导致血管钙化，以及 高钙血症。
非钙基磷结合剂包括每餐服用的碳酸司维拉姆、碳酸镧、蔗糖羟基氧化铁或柠檬酸铁。与使用钙基磷结合剂相比，使用非钙基磷结合剂可使全因死亡率降低 22%（3）。部分患者（急性肾损伤住院伴有非常高血磷）需加用含铝的磷结合剂，但仅供短期使用（如需要时应用1～2周以防止铝中毒 (4)。
Tenapanor 可抑制胃肠道对磷的吸收，可作为对磷结合剂反应不足的患者的辅助疗法（5）。腹泻是一种潜在的不良影响。
低钙血症和继发性甲状旁腺功能亢进
这些并发症通常是由于维生素D的肾脏生产受损和低磷血症而并存的。治疗 低钙血症 与骨化三醇一起口服或静脉注射。骨化三醇治疗可增加血清磷水平，应予撤药直至血磷水平达到正常，以避免发生软组织钙化。调整剂量以抑制甲状旁腺激素 (PTH) 水平，通常至 150 至 600 pg/mL（[150 ng/L 至 600 ng/L]；PTH 比血清钙更能反映骨质转换）（4）。过度抑制可降低骨转化，导致无动力性骨病，发生骨折的危险增高。维生素D拟似物度骨化醇（doxercalciferol）和帕立骨化醇（paricalcitol）对肠道钙磷吸收的作用较小，但同样能较好地抑制PTH。尽管早期有迹象表明这些药物与骨化三醇相比可能降低死亡率，但后来的研究并未显示死亡率有任何统计学上的显著差异。.
西那卡塞为钙敏受体拟似剂，可以增加甲状旁腺钙敏受体的敏感性，用于甲旁亢的治疗，但常规应用的效果尚未确定。其高达75％以降低PTH水平的能力可以减少在这些患者行甲状旁腺切除的需要。
铝中毒
中毒危险在血透患者暴露在透析液铝污染情况下（目前少见） 及应用含铝磷结合剂时。铝中毒的表现为骨软化、小细胞贫血（铁抵抗），还可能为透析性痴呆（以失忆、运用障碍、幻觉、面部扭曲、肌阵挛、抽搐、特征性脑电图（EEG）变化为表现的一组症状群）。
铝中毒应在接受RRT的患者有软骨病，耐铁小细胞性贫血，或神经系统症状，如记忆力减退，运动障碍，幻觉，面部鬼脸，肌阵挛，或癫痫发作等表现应予以考虑。诊断是测定应用去铁胺5mg/kg的二天前血铝的水平。去铁胺螯合铝，从组织释放它，提高铝中毒患者的血液水平。铝水平的上升 ≥ 50 mcg/L表明毒性。铝相关性骨软化也可通过针吸骨活检（需进行铝的特殊染色）诊断。
治疗为避免使用含铝的磷结合剂，并应用去铁胺静脉或腹腔内给药。
经验与提示
骨病
维生素缺乏
由透析引起水溶性维生素（如B、C、叶酸）的丢失导致，可通过每日补充多种肾脏维生素制剂（如，含有硫胺素、核黄素、烟酸/烟酰胺、维生素 B6、维生素 B12、叶酸和泛酸）。
钙化防御
是一种极少见的全身动脉钙化异常，可导致躯干、臀部及下肢的局部区域脂肪和皮肤出现缺血和坏死。病因尚不清楚，但目前认为甲状旁腺功能亢进症、维生素D补充和钙、PO4水平升高均有可能参与。其表现为紫红色的痛性紫癜样斑块和溃疡性结节，可形成焦痂和出现感染。常为致命性的。治疗为对症处理。部分病例报道透析结束时静脉予硫代硫酸钠，每周三次，并积极控制血清钙磷乘积（Ca×PO4）可使症状得到明显改善 (6, 7)。最近的临床试验也表明，补充维生素 K 可能有益的（8）。
便秘
便秘是长期RRT患者次要但很棘手的问题，可导致肠道膨胀，可干扰腹膜透析时的导管引流。 许多患者需服用渗透性（如山梨醇）或刺激性（如车前子）轻泻剂。 应避免使用含镁(如氢氧化镁)或磷酸盐(如快速灌肠)的泻药。
参考文献
1.KDIGO Clinical Practice Guideline for Anemia in Chronic Kidney Disease: Diagnosis and evaluation of anemia in CKD.Kidney Int Suppl 2:288-291, 2012.doi:10.1038/kisup.2012.33
2.U.S. Renal Data System (USRDS), National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases: End Stage Renal Disease.访问时间：2024 年 5 月 4 日。
3.Jamal SA, Vandermeer B, Raggi P, et al: Effect of calcium-based versus non-calcium-based phosphate binders on mortality in patients with chronic kidney disease: an updated systematic review and meta-analysis.Lancet 382(9900):1268-1277, 2013.doi: 10.1016/S0140-6736(13)60897-1
4.KDIGO Executive Committee: KDIGO 2017 clinical practice guideline update for the diagnosis, evaluation, prevention, and treatment of chronic kidney disease—Mineral and bone disorder (CKD-MBD).Kidney Int Suppl 7(1):1-159.
5.Pergola PE, Rosenbaum DP, Yang Y, et al: A randomized trial of tenapanor and phosphate binders as a dual-mechanism treatment for hyperphosphatemia in patients on maintenance dialysis (AMPLIFY).J Am Soc Nephrol 32(6):1465-1473, 2021.doi: 10.1681/ASN.2020101398
6.Zitt E, König M, Vychytil A, et al: Use of sodium thiosulphate in a multi-interventional setting for the treatment of calciphylaxis in dialysis patients. Nephrol Dial Transplant 28(5):1232–1240, 2013. https://doi.org/10.1093/ndt/gfs548
7.Nigwekar SU, Brunelli SM, Meade D, et al: Sodium thiosulfate therapy for calcific uremic arteriolopathy.Clin J Am Soc Nephrol 8(7):p 1162-1170, 2013.doi:10.2215/CJN.09880912
8.Nigwekar SU: Phase 2 trial of phytonadione in calciphylaxis.American Society of Nephrology.Abstract TH-PO1188.Accessed May 16, 2024.