长期肾脏替代治疗的医疗问题

这些并发症通常是由于维生素D的肾脏生产受损和低磷血症而并存的。治疗 低钙血症 与骨化三醇一起口服或静脉注射。骨化三醇治疗可增加血清磷水平，应予撤药直至血磷水平达到正常，以避免发生软组织钙化。调整剂量以抑制甲状旁腺激素 (PTH) 水平，通常至 150 至 600 pg/mL（[150 ng/L 至 600 ng/L]；PTH 比血清钙更能反映骨质转换）（4）。过度抑制可降低骨转化，导致无动力性骨病，发生骨折的危险增高。维生素D拟似物度骨化醇（doxercalciferol）和帕立骨化醇（paricalcitol）对肠道钙磷吸收的作用较小，但同样能较好地抑制PTH。尽管早期有迹象表明这些药物与骨化三醇相比可能降低死亡率，但后来的研究并未显示死亡率有任何统计学上的显著差异。.

西那卡塞为钙敏受体拟似剂，可以增加甲状旁腺钙敏受体的敏感性，用于甲旁亢的治疗，但常规应用的效果尚未确定。其高达75％以降低PTH水平的能力可以减少在这些患者行甲状旁腺切除的需要。