孕早期盆腔疼痛的原因可能是（见表盆腔疼痛的一些原因）：

产科疾病

妇科

非妇科疾病

有时没有发现特定的病因。

妊娠早期盆腔疼痛最常见的产科原因是

妊娠期正常变化

自然流产（先兆流产、不可避免流产、不完全流产、完全流产、遗漏流产或败血性流产）

最常见的严重产科原因是

异位妊娠破裂

妇科原因包括附件扭转，其在孕期更常见的原因是孕期黄体使卵巢增大，卵巢蒂扭转的风险增高。

常见的非妇科原因包括各种常见的消化道和泌尿系统疾病：

病毒性胃肠炎

肠易激综合征

阑尾炎

炎性肠病

尿路感染

肾结石

在妊娠后期，盆腔疼痛可能是由分娩、产科并发症或盆腔疼痛的许多非产科原因之一引起的。