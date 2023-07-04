盆腔疼痛在孕早期比较常见，可伴有一些或轻微或严重的异常情况。一些引起盆腔疼痛的情况也可引起阴道流血。 其中一些疾病（例如：异位妊娠破裂，黄体囊肿出血破裂）出血可以很严重，甚至造成出血性休克。
上腹部和全腹疼痛的原因与非孕期患者类似。
病因学
孕早期盆腔疼痛的原因可能是（见表盆腔疼痛的一些原因）：
产科疾病
妇科
非妇科疾病
有时没有发现特定的病因。
妊娠早期盆腔疼痛最常见的产科原因是
妊娠期正常变化
自然流产（先兆流产、不可避免流产、不完全流产、完全流产、遗漏流产或败血性流产）
最常见的严重产科原因是
异位妊娠破裂
妇科原因包括附件扭转，其在孕期更常见的原因是孕期黄体使卵巢增大，卵巢蒂扭转的风险增高。
常见的非妇科原因包括各种常见的消化道和泌尿系统疾病：
在妊娠后期，盆腔疼痛可能是由分娩、产科并发症或盆腔疼痛的许多非产科原因之一引起的。
孕早期盆腔疼痛的原因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法*
产科疾病
妊娠期间的正常变化，包括由于子宫和周围结缔组织的拉伸和生长而引起的
下腹部、骨盆、下背部或其组合出现痉挛感或压迫感
有时，随着运动，突然剧烈疼痛（圆韧带疼痛）
常规产前评估，包括产妇生命体征、腹部检查，有时还有骨盆检查和胎儿心率听诊（取决于胎龄）
有时，盆腔超声检查
评估异位妊娠或其他情况（如果怀疑）
腹部或骨盆疼痛，通常是突然的、局部的、持续的（非痉挛），通常伴有阴道出血
宫颈口闭合
无胎心音
若异位妊娠破裂，可能造成血流动力学不稳定
有时，可触及的附件肿块
定量β-hCG测量，如果诊断不确定，每2天重复一次
全血细胞计数
盆腔超声检查
有时，子宫内膜取样
腹腔镜检查，如果患者血流动力学不稳定，则进行剖腹手术
自然流产（先兆，难免，不全，完全，稽留流产）
腹痛、弥漫性下腹疼痛，常伴有阴道出血
宫颈口的开闭取决于流产类型（见表阴道出血的一些原因）
胎心率听诊
定量β-hCG测量，如果诊断不确定，每2天重复一次
全血细胞计数
盆腔超声检查
通常，近期有人工流产或自然流产史（如果在没有经过适当培训的临床医生和设备的情况下进行人工流产或自行流产，风险更高）
发烧、发冷、持续腹部或盆腔疼痛
阴道出血和/或脓性阴道分泌物
子宫压痛
宫颈口开
妇科疾病
子宫肌瘤变性
突然发作的盆腔疼痛，呈钝痛或剧烈疼痛，通常很严重，常伴有恶心、呕吐和发烧
有时出现阴道流血
子宫压痛
超声检查
MRI（仅在诊断不确定时使用）
局部盆腔疼痛突然发作，可能是严重的间歇性疼痛（如果扭转自行缓解）
常伴恶心呕吐
多普勒超声
黄体囊肿破裂
局部腹部或骨盆疼痛
有时出现阴道流血
常常突然起病
超声检查
全血细胞计数
盆腔炎性疾病（孕期不常见）
脓性宫颈阴道分泌物
明显的宫颈运动、子宫和/或附件压痛
经常发烧和/或阴道异常出血
性传播感染和阴道炎的评估
白细胞计数
良性或恶性卵巢肿瘤
腹部钝痛或压迫感
有时候，进行减肥
有时，腹胀和腹水
有时， 卵巢癌症的危险因素
超声检查
肿瘤标志物
有时，诊断性腹腔镜检查
卵巢过度刺激综合征
妊娠期使用生育药物
腹部钝痛或压迫感
如果是中度或重度，体重增加、腹胀和腹水、急性肾脏疾病、胸腔积液或弥散性血管内凝血
超声检查
全血细胞计数
综合代谢检查
非妇科疾病
通常，持续弥漫性或局部腹痛、压痛
与未怀孕患者相比，可能不典型的位置（如右上象限）或性质（较轻，痉挛，无腹膜征象）；由于子宫增大，阑尾可能处于不同的位置
有时，腹膜征象
有时，恶心、呕吐或食欲不振
盆腔/腹部超声检查，如果超声检查无法得出结论，则进行 MRI；如果 MRI 不易获得，则考虑 CT
白细胞计数或 C 反应蛋白
耻骨上方不适，膀胱症状（例如：灼烧感，尿频，尿急）
有时，发烧、发冷和/或腹痛（妊娠期肾盂肾炎的风险增加）
尿常规和尿培养
疼痛各异（痉挛性或持续性），疼痛部位不固定，常伴腹泻，有时带黏液或血液
有时伴有发热
常IBD病史明确
有时粪便钙卫蛋白
有时行内镜检查
急性恶心和呕吐，通常发生在接受过腹部手术、患有腹内恶性肿瘤或有时在检查时发现嵌顿疝的患者中
绞痛，呕吐，无肠蠕动，肠胀气
腹胀，腹部鼓音
常有腹部手术史（引起粘连）, 患有腹腔内恶性肿瘤, 或有时在检查中发现嵌顿疝
可能由阑尾炎引起或发生于阑尾炎患者
评估同异位妊娠
立卧位腹部平片，超声检查，必要时行CT检查（若平片和超声检查不能明确）
常呕吐，腹泻
无腹膜刺激征
有时，粪便检查（如果怀疑细菌或寄生虫感染）
β-hCG =的β亚基human绒毛膜促性腺激素；性传播感染=性传播感染。
*对所有孕妇相关症状的评估应包括对产妇生命体征的评估、身体检查以及通过胎儿心率监测或超声检查对胎儿状态的评估。
评估
首先应除外潜在的严重可治性疾病（例如：破裂或非破裂的异位妊娠，流产感染，阑尾炎）。
病史
现病史 应包括估计的预产期（以及是否基于上次月经或超声波检查）、产科并发症的任何风险因素，以及当前妊娠期间的既往检查或并发症。它应该包括与疼痛发作相关的任何事件（如身体创伤）和疼痛特征：发作（突然或逐渐）、位置（局部或弥漫）、特征（痉挛、绞痛或尖锐）、模式（持续或间歇性）和运动效果。应注意任何发烧、发冷、阴道流血或分泌物。有自行流产或非法终止妊娠史提示败血性流产，但无此病史并不排除此诊断。
系统回顾应包括提示病因的泌尿生殖系统和胃肠道症状。
重要的泌尿生殖系统症状和建议的病因包括
重要的胃肠道症状和建议的病因包括
既往病史 应包括妊娠（确认怀孕的数量）、产次（足月和早产的数量）和流产（自然流产或人工流产）的数量，以及与已知引起盆腔疼痛的疾病相关的问题（例如，炎症性肠病、肠易激综合征、肾结石、宫外孕、自然流产）。应该明确这些疾病的危险因素。
最有意义的 宫外孕的危险因素 包括
既往异位妊娠史（最重要）
既往腹部手术史（尤其是输卵管手术，例如输卵管结扎术）
输卵管异常（例如输卵管积水）
宫内节育器的使用现状
当前妊娠的体外受精
异位妊娠的其他风险因素包括性传播感染或盆腔炎病史、目前使用的雌激素/孕激素口服避孕药、吸烟、不孕以及既往自发或人工流产。
自然流产的危险因素包括
年龄>35岁
自然流产史
吸烟
非法药物或其他物质（例如可卡因，可能是酒精或高剂量的咖啡因）
子宫异常（例如：平滑肌瘤、粘连）
肠梗阻的危险因素包括
腹部手术史
疝
腹腔内恶性肿瘤
体格检查
对妊娠期患者的评估应包括常规产前评估，以评估产妇和胎儿状况，包括
产妇生命体征评估
腹部检查子宫高度
有时，盆腔检查
胎儿心率听诊对胎儿状态的评估
有时进行盆腔超声检查（取决于症状和胎龄）
旨在评估骨盆疼痛的体格检查包括注意生命体征是否表明发烧和血容量不足的体征（低血压、心动过速）。
了解腹部有无压痛，有无腹膜刺激征（反跳痛、肌紧张、肌卫），子宫大小，叩诊查看有无鼓音。
盆腔检查包括阴道窥诊检查宫颈有无分泌物，扩张，出血。如果怀疑 阴道炎 或者 宫颈炎 ，应采样并检测阴道或宫颈分泌物是否感染。
双合诊检查有无宫颈举痛，附件包块或压痛，以及子宫大小。如果怀疑 宫外孕 ，应仔细进行盆腔检查，不要对附件施加过大压力，否则可能导致输卵管妊娠破裂。
危险信号
要特别注意以下情况：
血流动力学不稳定（血压低，心率快，或两者皆有）
昏厥或近昏厥
腹膜刺激征（反跳痛，肌紧张，肌卫）
发热，寒战，和阴道脓性分泌物
临床表现解析
有些表现可提示引起盆腔痛的原因，但并不一定总能诊断（见表盆腔疼痛的一些原因）。
无论是否有其他表现，所有孕早期出现盆腔痛的妇女，一定要排除最常见的严重病因——异位妊娠。 对于未孕妇女，则应警惕和除外引起盆腔疼痛的非产科疾病（例如急性阑尾炎）。
对于有腹膜刺激症状（如，局部压痛，肌紧张，反跳痛，肌卫）的患者应加以注意。引起上述表现的常见疾病包括阑尾炎，异位妊娠破裂，和较少见的卵巢囊肿破裂。然而，即使没有腹膜刺激症状，也不能除外以上病变，还应高度怀疑。
表明原因的发现包括
阴道流血合并腹痛：自然流产或异位妊娠。
通过子宫颈或阴道的开放的子宫颈器官或组织：通常是不可避免的、不完全的或完全的流产
发热、寒战、阴道脓性分泌物：脓毒性流产（特别是有子宫手术操作史或非法堕胎史者）。
盆腔炎在怀孕期间很少见，但可能会发生。
辅助检查
如果怀疑盆腔疼痛是产科疾病引起，应定量检测β-hCG和全血细胞计数。
如果患者也有阴道出血或疑似内出血，则进行血型和Rh分型。如果患者血流动力学不稳定（低血压，持续心率快，或两者皆有），应交叉配血，检测纤维蛋白原、纤维蛋白裂解产物及凝血酶原时间/部分凝血酶活时间（PT/PTT）。
如果怀疑异位妊娠，可以提前进行肾和肝功能测试，因为在服用甲氨蝶呤之前，需要进行这些测试来排除肾脏或肝脏疾病。
盆腔超声检查可以明确宫内妊娠，并评估
胎儿的心跳、大小和运动
子宫病理学
输卵管或卵巢肿块或其他异常
骨盆内有游离液体
如有必要，可同时行经腹和经阴道超声检查。如果子宫是空的并且患者没有注意到组织从阴道排出，则怀疑宫外孕。若多普勒超声提示附件血供缺失或减少，应怀疑附件（卵巢）扭转。然而，这种表现可能因扭转自然复位而消失。
然而，考虑到宫外孕或出血自然流产的可能性非常高，对于妊娠试验阳性的血流动力学不稳定患者，超声检查可以而且应该根据需要推迟，以加快手术治疗。
腹腔镜检查可用于诊断在常规评估后仍然明显且未被诊断的疼痛。
治疗
妊娠早期盆腔痛的治疗是针对病因。
如果 异位妊娠 经证实没有破裂，通常可以考虑使用甲氨蝶呤，或者行手术输卵管切开术或输卵管切除术。如果怀疑异位妊娠破裂，应立即进行腹腔镜检查或剖腹手术治疗。
自然流产的治疗根据流产的类型和患者的血流动力学情况而定。先兆流产可以用口服止痛药保守治疗。难免、不完全、或稽留流产，可以口服米非司酮或者行扩张和刮宫（D & C）手术。流产合并感染应行清宫术，额外添加静脉抗生素治疗。
Rh阴性血型 、阴道出血或异位妊娠的妇女应给予Rho（D）免疫球蛋白以防止同种免疫。
黄体囊肿破裂和子宫肌瘤变性的患者予口服止痛药保守治疗。
手术治疗 附件扭转 ：
如果卵巢是有功能的：手动扭转
如果卵巢梗死且不能存活：卵巢切除术或输卵管切除术
关键点
妊娠早期的骨盆疼痛应始终引起对异位妊娠的关注。
考虑非产科病因作为妊娠期间急腹症的原因。
如果没有发现明确的非产科疾病，常需行超声检查。
近期有宫腔操作或人工流产史，应怀疑脓毒性流产。
确定所有妇女在怀孕早期的血型和 Rh 状态；如果出现大量阴道流血或宫外孕，所有Rh阴性血的女性都应该注射Rho(D)免疫球蛋白。