肿瘤相关抗原（TAAs）有助于诊断各种肿瘤，有时还能判断对治疗的反应或复发。理想的肿瘤标志物是

仅从肿瘤组织中释放

对特定的肿瘤类型具有特异性

在低水平的肿瘤细胞负荷下可检测到

与肿瘤细胞负荷有直接关系

出现在所有肿瘤患者中

尽管大多数肿瘤能检测到释放到血循环中的大分子抗原，但是没有任何肿瘤标志物具备所有必要的特性来提供足够的特异性或敏感性，用于早期诊断和大规模肿瘤筛查。

癌胚抗原（CEA）是一种蛋白多糖复合物，见于结肠癌以及正常的胎儿肠道、胰腺和肝脏。结肠癌患者的血液水平升高，但特异性相对较低，因为在重度吸烟者≥20包/年、肝硬化、溃疡性结肠炎和其他癌症（如乳腺、胰腺、膀胱、卵巢和宫颈等）患者中也会出现阳性结果。如果患者最初CEA水平升高，那么监测CEA水平有助于发现肿瘤切除术后复发，还能根据分期对预后进行评估。

甲胎蛋白是胎儿肝细胞的正常产物，也见于原发性肝癌、非精原性生殖细胞肿瘤、卵巢或睾丸胚胎癌患者的血清中。血清水平有助于评估预后，偶尔也有助于诊断。

人绒毛膜促性腺激素beta （beta-hCG），通过免疫分析法测定，是女性 妊娠滋养细胞肿瘤 （GTN）以及三分之二左右的男性睾丸胚胎性癌或绒毛膜癌的主要临床标志物。GTN是一组疾病，包括葡萄胎、非转移性GTN、转移性GTN。因为beta亚单位是hCG特有的，因此检测beta-hCG。这个标志物在健康人群中处于低水平，怀孕期间的水平升高。

前列腺特异性抗原 （PSA），是一种前列腺导管上皮细胞的糖蛋白，在健康男性的血清中可以检测到低浓度。采用单克隆抗体测定PSA ，确定适当的正常上限。血清PSA水平升高见于90%的晚期 前列腺癌患者，即使没有明确的转移病灶。PSA比前列腺酸性磷酸酶更敏感。但是，在其他情况下PSA也会升高（如良性前列腺增生、前列腺炎以及近期的泌尿生殖道检查），因此特异性低。在前列腺癌诊断和治疗后，PSA可用于监测复发。

尽管任何腹膜炎症过程和其他一些癌症都可以升高其水平，但CA125在临床上有助于卵巢癌的诊断和监测治疗。

beta2-微球蛋白在多发性骨髓瘤和一些淋巴瘤中经常升高，主要用于判断预后。

CA19-9 最初是用来诊断结直肠癌的，但有人证实胰腺癌更敏感，主要用于判断晚期胰腺癌患者对治疗的反应。CA19-9在其他胃肠道癌症中也会升高，尤其是胆管癌以及一些良性胆管和胆汁淤积性疾病。

CA15-3和CA27-29升高见于大多数转移性乳腺癌患者。在其他情况下，水平也会升高。这些标志物主要用于监测对治疗的反应。

嗜铬粒蛋白A是用于类癌和其他神经内分泌肿瘤的标志物。神经内分泌肿瘤的敏感性和特异性超过75%，广泛期肿瘤的诊断准确性高于局限期肿瘤。 其他癌症，如肺癌和前列腺癌，以及一些良性疾病也会升高（如原发性高血压病、慢性肾脏疾病和慢性萎缩性胃炎）。

甲状腺球蛋白由甲状腺产生，在各种甲状腺疾病中都可能会升高。主要用于监测甲状腺癌切除术后复发以及转移性甲状腺癌 对治疗的反应。

TA-90是一种泌尿道肿瘤相关抗原的高免疫原性亚单位，见于70％的黑色素瘤、软组织肉瘤、乳腺癌、结肠癌和肺癌。一些研究表明，在黑色素瘤手术后，TA-90水平可准确地预测生存期和亚临床病变的存在(1, 2)。