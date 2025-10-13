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脾大的常见原因

脾大的常见原因

病因

示例

慢性溶血性贫血

血红蛋白病，包括地中海贫血、镰状细胞血红蛋白病变异型（如，血红蛋白S-C病、镰状/β地中海贫血）和先天性Heinz小体溶血性贫血

红细胞酶病（如，丙酮酸激酶缺乏）

红细胞形态异常（如，遗传性球形红细胞增多症遗传性椭圆形红细胞增多症

充血

门静脉血管系统的某些血管畸形或血栓形成

肝硬化门脉高压症

门静脉或脾静脉外部受压

感染或炎症

急性感染（如，传染性肝炎传染性单核细胞增多症、鹦鹉热、亚急性细菌性心内膜炎

慢性感染（例如，巴尔通体病布鲁氏菌病念珠菌病组织胞浆菌病疟疾粟粒性结核内脏利什曼病 [黑热病]、梅毒

系统性风湿病（如类风湿性关节炎伴Felty综合征）， 系统性红斑狼疮

噬血细胞性淋巴组织细胞增多症

朗格汉斯细胞组织细胞增生症

结节病

继发性淀粉样变性

骨髓增生性和淋巴增生性疾病

白血病，尤其是慢性淋巴细胞白血病、大颗粒性淋巴细胞白血病及慢性髓系白血病

淋巴瘤，尤其是毛细胞白血病和脾边缘区淋巴瘤

原发性骨髓纤维化

真性红细胞增多症

贮积病

戈谢病

Niemann-Pick病

Wolman病

结构性的

脾脏囊肿通常由既往脾内血肿消散后形成

Adapted from Williams WJ, et al: Hematology.New York, McGraw-Hill Book Company, 1976.

Adapted from Williams WJ, et al: Hematology.New York, McGraw-Hill Book Company, 1976.

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