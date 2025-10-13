脾大的常见原因
病因
示例
慢性溶血性贫血
血红蛋白病，包括地中海贫血、镰状细胞血红蛋白病变异型（如，血红蛋白S-C病、镰状/β地中海贫血）和先天性Heinz小体溶血性贫血
红细胞酶病（如，丙酮酸激酶缺乏）
红细胞形态异常（如，遗传性球形红细胞增多症，遗传性椭圆形红细胞增多症）
充血
门静脉血管系统的某些血管畸形或血栓形成
门静脉或脾静脉外部受压
感染或炎症
急性感染（如，传染性肝炎、传染性单核细胞增多症、鹦鹉热、亚急性细菌性心内膜炎）
慢性感染（例如，巴尔通体病、布鲁氏菌病、念珠菌病、组织胞浆菌病、疟疾、粟粒性结核、内脏利什曼病 [黑热病]、梅毒）
系统性风湿病（如类风湿性关节炎伴Felty综合征）， 系统性红斑狼疮
继发性淀粉样变性
骨髓增生性和淋巴增生性疾病
白血病，尤其是慢性淋巴细胞白血病、大颗粒性淋巴细胞白血病及慢性髓系白血病
淋巴瘤，尤其是毛细胞白血病和脾边缘区淋巴瘤
贮积病
结构性的
脾脏囊肿通常由既往脾内血肿消散后形成
Adapted from Williams WJ, et al: Hematology.New York, McGraw-Hill Book Company, 1976.