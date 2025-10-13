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免疫球蛋白和抗毒素*

免疫球蛋白和抗毒素*

免疫生物学制剂

类型

适应证

肉毒杆菌抗毒素

特异性的马抗体

肉毒中毒的治疗

肉毒杆菌抗毒素

特异性人抗体

婴儿肉毒中毒的治疗

巨细胞病毒免疫球蛋白，静脉内使用（CMV-IGIV）

特异性人抗体

用于接受造血干细胞移植肾脏移植者的预防

白喉抗毒素

特异性的马抗体

呼吸道白喉的治疗

乙肝免疫球蛋白（HBIG）

特异性人抗体

乙肝暴露后的预防

免疫球蛋白（IG）

混合性的人抗体

用于甲型肝炎暴露前后预防；麻疹暴露后预防；免疫球蛋白缺乏症；妊娠早期风疹预防；水痘预防（无水痘-带状疱疹免疫球蛋白时）

免疫球蛋白，静脉内使用（IVIG）

混合性的人抗体

预防和治疗严重的细菌和病毒感染（如，儿童HIV感染），原发性免疫缺陷病免疫性血小板减少症慢性B细胞淋巴细胞白血病川崎病，自身免疫性疾病（如，重症肌无力格林-巴利综合征特发性炎性肌病

预防移植物抗宿主病

免疫球蛋白，皮下注射（SCIG）

混合人抗体

原发性免疫缺陷病的治疗

狂犬病免疫球蛋白（HRIG）†

特异性人抗体

用于之前未接种过狂犬病疫苗而发生狂犬病病毒暴露的人群的管理

呼吸道合胞病毒（RSV）人单克隆抗体

重组单克隆抗体（尼塞韦单抗、帕利珠单抗）

在未充分免疫RSV的母亲所生的婴儿中预防RSV感染

破伤风免疫球蛋白（TIG）

特异性人抗体

破伤风的治疗

对于未充分接种破伤风类毒素的人群进行暴露后预防

牛痘免疫球蛋白（VIG）

特异性人抗体

湿疹性牛痘、坏死性牛痘和眼部牛痘的治疗

水痘-带状疱疹免疫球蛋白 (VZIG)

特异性人抗体

对无免疫证据、严重水痘感染风险增加且有水痘疫苗接种禁忌症者进行暴露后预防。

*免疫球蛋白制剂和抗毒素通常经肌内注射给药，除非另有说明。

† 狂犬病免疫球蛋白 (HRIG) 在伤口周围局部浸润注射以及肌肉注射。

Adapted from Centers for Disease Control and Prevention.Timing and Spacing of Immunobiologics.Accessed April 21, 2025.

*免疫球蛋白制剂和抗毒素通常经肌内注射给药，除非另有说明。

† 狂犬病免疫球蛋白 (HRIG) 在伤口周围局部浸润注射以及肌肉注射。

Adapted from Centers for Disease Control and Prevention.Timing and Spacing of Immunobiologics.Accessed April 21, 2025.

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