免疫球蛋白和抗毒素*
免疫生物学制剂
类型
适应证
肉毒杆菌抗毒素
特异性的马抗体
肉毒中毒的治疗
肉毒杆菌抗毒素
特异性人抗体
婴儿肉毒中毒的治疗
巨细胞病毒免疫球蛋白，静脉内使用（CMV-IGIV）
特异性人抗体
白喉抗毒素
特异性的马抗体
呼吸道白喉的治疗
乙肝免疫球蛋白（HBIG）
特异性人抗体
乙肝暴露后的预防
免疫球蛋白（IG）
混合性的人抗体
免疫球蛋白，静脉内使用（IVIG）
混合性的人抗体
预防和治疗严重的细菌和病毒感染（如，儿童HIV感染），原发性免疫缺陷病，免疫性血小板减少症，慢性B细胞淋巴细胞白血病，川崎病，自身免疫性疾病（如，重症肌无力，格林-巴利综合征，特发性炎性肌病）
预防移植物抗宿主病
免疫球蛋白，皮下注射（SCIG）
混合人抗体
原发性免疫缺陷病的治疗
狂犬病免疫球蛋白（HRIG）†
特异性人抗体
用于之前未接种过狂犬病疫苗而发生狂犬病病毒暴露的人群的管理
呼吸道合胞病毒（RSV）人单克隆抗体
重组单克隆抗体（尼塞韦单抗、帕利珠单抗）
破伤风免疫球蛋白（TIG）
特异性人抗体
破伤风的治疗
对于未充分接种破伤风类毒素的人群进行暴露后预防
牛痘免疫球蛋白（VIG）
特异性人抗体
湿疹性牛痘、坏死性牛痘和眼部牛痘的治疗
水痘-带状疱疹免疫球蛋白 (VZIG)
特异性人抗体
对无免疫证据、严重水痘感染风险增加且有水痘疫苗接种禁忌症者进行暴露后预防。
*免疫球蛋白制剂和抗毒素通常经肌内注射给药，除非另有说明。
† 狂犬病免疫球蛋白 (HRIG) 在伤口周围局部浸润注射以及肌肉注射。
Adapted from Centers for Disease Control and Prevention.Timing and Spacing of Immunobiologics.Accessed April 21, 2025.