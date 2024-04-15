免疫球蛋白 是一种从正常供体身上采集血浆而得到的抗体浓缩液。 免疫球蛋白 主要由IgG组成，也可包含有少量的IgA、IgM和其他血浆蛋白质。 免疫球蛋白 中罕见有可以传播的病毒（如乙肝病毒、丙肝病毒或HIV），在4℃的条件下可以稳定地储存数月之久。 肌内注射 (IM) 免疫球蛋白。

由于在肌内注射的免疫球蛋白可能在48小时后才会在血清中达到最高的抗体水平，因此在发生暴露后应该尽快的注射。 免疫球蛋白在循环系统中的半衰期大约为3周。

免疫球蛋白可用于预防暴露或处于风险中的

甲肝

麻疹

免疫球蛋白缺乏症

水痘（免疫功能低下患者，当水痘 - 带状疱疹免疫球蛋白无法获取）

妊娠早期接触风疹病毒

免疫球蛋白仅仅提供暂时性的保护，其所含的针对不同特异性抗原的抗体浓度相差可达10倍左右。 注射部位有疼痛感，并且可能发生过敏反应。

静脉用免疫球蛋白（IVIG）是能够提供更大剂量并可以重复给药的人免疫球蛋白。 静脉用免疫球蛋白可用于治疗和预防严重细菌和病毒感染、自身免疫性疾病以及免疫缺陷疾病，尤其是以下疾病：

川崎病

儿童HIV感染

慢性B细胞淋巴细胞性白血病

原发性免疫缺陷病

自身免疫性血小板减少症

预防移植物抗宿主疾病

虽然发热、寒战、头痛、虚弱、恶心、呕吐、超敏反应、过敏反应、咳嗽以及容量负荷过度等不良反应都曾发生，但是IVIG的上述不良反应较为少见。

皮下用免疫球蛋白（SCIG）也是由人血浆中制得，SCIG主要针对原发性免疫缺陷病的患者在家中使用。

注射部位的反应较常见，但是全身的不良反应（如发热、寒战）在SCIG比比使用IVIG更少见。