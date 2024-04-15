被动免疫涉及向生物体或生物体产生的毒素提供抗体。
被动免疫在以下情况下进行：
当无法生成抗体时
当在病原暴露时无免疫力或发生暴露后可能导致并发症的情况下
当已经发生感染，必须减轻毒素引起的影响
被动免疫不会诱导自然免疫。
（见表 美国提供免疫球蛋白和抗毒素。)
在美国可选用的免疫球蛋白和抗毒素*
免疫生物学制剂
类型
适应证
肉毒杆菌抗毒素
特异性的马抗体
肉毒杆菌的治疗
肉毒杆菌抗毒素
特异性人抗体
婴儿肉毒杆菌的治疗
巨细胞病毒免疫球蛋白，静脉内使用 IV（CMV-IGIV）
特异性人抗体
白喉抗毒素
特异性的马抗体
呼吸道白喉的治疗
乙肝免疫球蛋白（HBIG）
特异性人抗体
乙肝暴露后的预防
免疫球蛋白（IG）
混合性的人抗体
免疫球蛋白，静脉内使用（IVIG）
混合性的人抗体
预防和治疗严重的细菌和病毒感染（如，儿童HIV感染），原发性免疫缺陷病，自身免疫性血小板减少性紫癜；慢性B细胞淋巴细胞白血病，川崎病，自身免疫性疾病（如，重症肌无力，格林-巴利综合征，多发性肌炎/皮肌炎）
预防移植物抗宿主疾病
免疫球蛋白，皮下注射（SCIG）
混合性的人抗体
原发性免疫缺陷病的治疗
狂犬病免疫球蛋白（HRIG）†
特异性人抗体
用于之前没有接种过狂犬病疫苗而发生狂犬病毒暴露的人群的处理。
呼吸道合胞病毒（RSV）人单克隆抗体
重组单克隆抗体（尼塞韦单抗、帕利珠单抗）
呼吸道合胞病毒的预防 母亲未充分接种呼吸道合胞病毒疫苗所生的婴儿
破伤风免疫球蛋白（TIG）
特异性人抗体
破伤风的治疗
没有使用破伤风类毒素进行接种者的暴露后预防
水痘免疫球蛋白（VIG）
特异性人抗体
湿疹性水痘、坏死性水痘、眼水痘的治疗
水痘-带状疱疹病毒免疫球蛋白 (VariZIG)
特异性人抗体
存在接种水痘疫苗禁忌症者以及没有明确的水痘免疫力而面临严重水痘感染风险者的暴露后预防。
* 除非另有说明，应通过肌肉注射的方式给予免疫球蛋白制剂和抗毒素。
† 在伤口周围给予狂犬病免疫球蛋白 (HRIG) ，同时在适当部位予以肌注。
Adapted from Kroger A, Bahta L, Long S, et al: General best practice guidelines for immunization: Best practice guidance of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP).于 2024 年 3 月 27 日访问。
人免疫球蛋白 （IG）
免疫球蛋白 是一种从正常供体身上采集血浆而得到的抗体浓缩液。 免疫球蛋白 主要由IgG组成，也可包含有少量的IgA、IgM和其他血浆蛋白质。 免疫球蛋白 中罕见有可以传播的病毒（如乙肝病毒、丙肝病毒或HIV），在4℃的条件下可以稳定地储存数月之久。 肌内注射 (IM) 免疫球蛋白。
由于在肌内注射的免疫球蛋白可能在48小时后才会在血清中达到最高的抗体水平，因此在发生暴露后应该尽快的注射。 免疫球蛋白在循环系统中的半衰期大约为3周。
免疫球蛋白可用于预防暴露或处于风险中的
免疫球蛋白仅仅提供暂时性的保护，其所含的针对不同特异性抗原的抗体浓度相差可达10倍左右。 注射部位有疼痛感，并且可能发生过敏反应。
静脉用免疫球蛋白（IVIG）是能够提供更大剂量并可以重复给药的人免疫球蛋白。 静脉用免疫球蛋白可用于治疗和预防严重细菌和病毒感染、自身免疫性疾病以及免疫缺陷疾病，尤其是以下疾病：
虽然发热、寒战、头痛、虚弱、恶心、呕吐、超敏反应、过敏反应、咳嗽以及容量负荷过度等不良反应都曾发生，但是IVIG的上述不良反应较为少见。
皮下用免疫球蛋白（SCIG）也是由人血浆中制得，SCIG主要针对原发性免疫缺陷病的患者在家中使用。
注射部位的反应较常见，但是全身的不良反应（如发热、寒战）在SCIG比比使用IVIG更少见。