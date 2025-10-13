头晕和眩晕的选定原因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法
周围性前庭系统疾病a,b
头部向特定方向运动产生的严重而短暂（<2分钟）的旋转感
潜伏时间为0至30秒、易疲劳、扭转、向最下面的耳朵跳动的眼球震颤
Frenzel护目镜通常用于防止视觉固定并显现眼球震颤
听力、神经检查正常
Dix-Hallpike手法评估特征性位置性眼震
眩晕感，大多伴有恶心呕吐，持续20分钟至12小时
眩晕发作期间反复出现单侧耳鸣、听力丧失、耳闷胀感
听力检查
钆增强MRI排除其他疾病
前庭神经炎 （疑为病毒性）
突然的，无法承受的严重眩晕而无听力下降或其他表现
症状逐渐减轻，至多持续一周
可导致位置性眩晕
有时仅凭病史和体格检查（如果早期检查，可观察到自发性眼球震颤；如果数天后检查，则可通过头部脉冲试验观察到功能减弱）
有时需做钆增强的MRI
神经炎中的位置性眩晕可通过Dix-Hallpike手法与BPPV鉴别
迷路炎 （病毒性或细菌性）
听力下降，耳鸣
听力检查
怀疑有化脓性感染行颞骨CT检查
有单侧听力下降和耳鸣者行钆增强的MRI检查
耳痛，耳科体检异常，慢性中耳炎时有耳漏
感染病史
听力检查
胆脂瘤，需行CT检查以排除半规管瘘的形成
创伤（如：鼓膜穿孔、迷路挫伤、外淋巴瘘、颞骨骨折、脑震荡后遗症）
创伤常有明确病史
其他表现基于损伤部位和范围
有时仅考虑病史和体格检查
必要时CT检查
前庭神经鞘瘤或后颅窝或内听道脑膜瘤
缓慢进展的单侧听力损失、耳鸣、眩晕、平衡障碍
偶有面部麻木，无力或两者兼有
听力检查
如有双耳听力不一致或单侧耳鸣，应进行钆增强的MRI检查
近期使用氨基糖苷类（如庆大霉素）治疗，通常伴有双侧听力损失和前庭功能损伤
听力检查
有时需要眼震电图和转椅实验等前庭功能检查
也影响膝状神经节，因此面瘫侧的舌味觉丧失常与听力下降同时出现
可能有眩晕但非典型症状
耳廓和外耳道水疱
仅病史和体格检查
慢性晕动症
急性运动病症状持续
仅病史和体格检查
中央性前庭系统疾病d
脑干出血或梗死
突然发病
耳蜗动脉受累可能导致听力损失和耳鸣
立即成像（钆增强 MRI，如果可用，否则为 CT）
小脑出血或梗死
突然起病，伴共济失调和其他小脑体征，常有头痛
病情快速恶化
立即成像（钆增强 MRI，如果可用，否则为 CT）
发作性、复发性眩晕或头晕，有时伴有单侧听觉症状如耳闷和耳压感，可能伴有通常为双侧的耳鸣
需有偏头痛病史，且至少50%的头晕/眩晕发作伴有≥1项偏头痛特征e才能诊断
在没有偏头痛个人病史的人群中，偏头痛的家族史具有很高的提示性，可以诊断为“可能的”前庭性偏头痛。
通常进行病史采集和体格检查，必要时行脑影像学检查以排除其他病因
有时进行偏头痛预防试验
各种中枢神经系统运动和感觉障碍，缓解和发作交替
脑和脊髓的钆增强MRI检查
椎动脉夹层
经常出现头部和颈部疼痛，以及急性、严重的失衡或共济失调
MRI血管成像
椎基底动脉缺血
间歇性短暂发作，有时伴有跌倒或严重平衡障碍发作，视力障碍，意识混乱
MRI血管成像
中枢神经系统广泛性功能损害f
肤色苍白，乏力，大便隐血试验阳性
全血细胞计数
作用于中枢神经系统的药物g（非耳毒性）
最近新服用药物或剂量增加；尤其在老年患者，常常是多种药物并用
症状与运动和位置无关
有时仅考虑病史和体格检查
有时测定药物水平（特别是某些抗惊厥药）
有时尝试撤药
低血糖症（通常由糖尿病药物引起）
最近剂量增加
有时出汗
末梢血糖测试（最好是症状发作时）
低血压（由心脏疾病、抗高血压药物、失血、脱水或直立性低血压综合征引起，包括体位性直立性心动过速综合征及其他自主神经功能障碍）
坐位或卧位起身时出现症状，有时伴有迷走神经刺激（例如，排尿），但头部活动或卧位时不会出现
表现与不同的诱因有关（如，失血，腹泻）
直立位生命体征检查，有时行倾斜台试验、心电图
呼吸急促
常有肺病史
脉搏血氧饱和度
胸部X光检查
其他原因f
持续性知觉性姿势性头晕 (PPPD)
持续超过3个月，大多数日子都存在的慢性非旋转性眩晕（一种摇晃感）
症状在静止站立时加重，尤其是在排队时，伴随主动（头部运动）或被动运动（例如，夜间经过街灯时、患者停下时经过汽车）或视觉刺激（例如，当进入杂货店时）
常由其他急性病症引起，例如良性阵发性位置性眩晕或前庭性偏头痛
可以是一种 焦虑症 的表现
仅病史和体格检查
怀孕
可能未被察觉
妊娠试验
精神性（如：惊恐发作、过度通气综合征、焦虑、抑郁）
症状表现为慢性、短暂、复发性
与运动和位置无关，但在受刺激或烦躁时发作
神经科和耳科检查正常
起初可能被诊断为外周前庭功能障碍但对相应的治疗无反应
仅病史和体格检查
慢性表现伴波动性双侧听力损失，周期性眩晕
听力检查
梅毒血清学检验
体重改变
冷、热耐受力差
甲状腺功能测试
无代偿性外周前庭无力
平衡失衡
转头时的视觉模糊（内部摇摆感）
可发生在前庭神经炎、偏头痛伴眩晕、梅尼埃病发作后，或头部创伤或内耳手术后
前庭功能检查
a症状为典型的阵发性，剧烈，间断而非持续性。 耳部症状（如，耳鸣，耳闷胀感，听力损失）通常提示外周性病变。外周前庭病变引起的头晕通常不伴有意识丧失。
b外周性前庭系统疾病按照大致发病率顺序从高到低排列。
c多种药物，包括氨基糖苷类，氯喹，呋塞米和奎宁。许多其他药物也有耳毒性，但是对耳蜗而非前庭的影响更大。
d耳部症状罕见，但步态/平衡障碍常见。眼震不被凝视所抑制。
e 偏头痛的特征包括畏光、畏声、视觉或其他先兆、单侧搏动性或跳动性头痛，或限制正常活动的严重头痛。
f这些原因不引起耳部症状（如听力损失、耳鸣）或局灶性神经系统缺陷（有时由低血糖引起）。眩晕症状罕见但曾有报道。
g许多药物，包括大多数抗焦虑药、抗惊厥药、抗抑郁药、抗精神病药和镇静剂。用于治疗眩晕的药物也包括在内。
BPPV = 良性阵发性位置性眩晕；CNS = 中枢神经系统；CT = 计算机断层扫描；ECG = 心电图；MRI = 磁共振成像；URI = 上呼吸道感染。