有提示意义的临床表现

a症状为典型的阵发性，剧烈，间断而非持续性。 耳部症状（如，耳鸣，耳闷胀感，听力损失）通常提示外周性病变。外周前庭病变引起的头晕通常不伴有意识丧失。

b外周性前庭系统疾病按照大致发病率顺序从高到低排列。

c多种药物，包括氨基糖苷类，氯喹，呋塞米和奎宁。许多其他药物也有耳毒性，但是对耳蜗而非前庭的影响更大。

d耳部症状罕见，但步态/平衡障碍常见。眼震不被凝视所抑制。

e 偏头痛的特征包括畏光、畏声、视觉或其他先兆、单侧搏动性或跳动性头痛，或限制正常活动的严重头痛。

f这些原因不引起耳部症状（如听力损失、耳鸣）或局灶性神经系统缺陷（有时由低血糖引起）。眩晕症状罕见但曾有报道。

g许多药物，包括大多数抗焦虑药、抗惊厥药、抗抑郁药、抗精神病药和镇静剂。用于治疗眩晕的药物也包括在内。