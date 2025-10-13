排尿不适的原因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法
感染性疾病*
宫颈分泌物
不安全性行为史
STI检查
典型尿频、尿急
有时血性或恶臭性尿液
膀胱触痛
临床评估，可做或不做尿液分析，除非有红色报警†发现
附睾触痛、肿胀
临床评估
前列腺增大、触痛
常有梗阻性症状病史
临床评估
可见尿道分泌物
不安全性行为史
STI检查
阴道分泌物
阴唇及阴道口红斑
临床评估、尿液分析、尿培养以除外尿路感染
置管收集尿液以减少标本污染
炎症疾病
接触刺激剂或过敏原（如杀精剂、润滑剂、橡胶避孕套）、膀胱异物、寄生虫、结石、化疗（环磷酰胺）及放疗
外部炎症
临床病史
家族史
临床评估
尿液分析
泌尿道及盆腔影像学检查
慢性症状
无其他常见病因
前驱消化系或关节症状、或两者均有
皮肤、黏膜病变
临床评估
STI检查
其他
绝经后的（包括药物、手术或放射线所致的雌激素不足）
阴道皱褶萎缩或红斑
临床评估
长期症状
通常有血尿，无脓尿或感染
膀胱镜检查、尿液细胞学检查
*常见病原包括非性传播细菌（通常为Escherichia coli（大肠埃希菌）、Staphylococcus saphrophyticus（腐生葡萄球菌）、Enterococcus（肠球菌）、Klebsiella（克雷伯菌）和Proteus（变形杆菌））及性传播病原体（如Neisseria gonorrhoeae（淋病奈瑟菌）、Chlamydia trachomatis（沙眼衣原体）、Ureaplasma urealyticum（解脲支原体）、Trichomonas vaginalis（阴道毛滴虫）和herpes simplex virus（单纯疱疹病毒））。
†红色警报指发热、侧腹疼痛或压痛、近期泌尿生殖器器械置入、免疫缺陷患者、反复发作、已知的泌尿系异常及男性。
GI=胃肠道；STI=性传播感染疾病；UTI=尿路感染。