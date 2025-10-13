*常见病原包括非性传播细菌（通常为Escherichia coli（大肠埃希菌）、Staphylococcus saphrophyticus（腐生葡萄球菌）、Enterococcus（肠球菌）、Klebsiella（克雷伯菌）和Proteus（变形杆菌））及性传播病原体（如Neisseria gonorrhoeae（淋病奈瑟菌）、Chlamydia trachomatis（沙眼衣原体）、Ureaplasma urealyticum（解脲支原体）、Trichomonas vaginalis（阴道毛滴虫）和herpes simplex virus（单纯疱疹病毒））。