引起眼痛的部分病因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法*
主要累及角膜的病变†
接触镜相关角膜炎
眼痛，沙砾感，接触镜过度佩戴史，双眼充血，流泪，角膜水肿
病史和体格检查，包括眼科检查（如果出现视力下降）
通常有明确的损伤史或高危活动，例如磨削金属、眨眼时单侧疼痛、异物感
有时是诱发性疾病，例如 倒睫 （睫毛接触角膜）
裂隙灯下可见损伤灶或者异物
病史和体格检查，包括眼科检查，包括眼睑外翻
疼痛，异物感，畏光，眼红，角膜灰白色混浊，随之出现火山口样病变
可能有佩戴接触镜过夜史
刮片培养（由眼科医生进行）
严重时的流行性角结膜炎（伴有角膜炎的腺病毒性结膜炎）
眼痛，沙砾感，双眼充血，大量水样分泌物，耳前淋巴结病，结膜水肿（结膜的隆起），常有眼睑水肿
荧光素染色可见角膜点状着染
病史和体格检查，包括眼科检查（如果出现视力下降）
早期：单侧V1支配区皮肤红斑，其上有水疱和痂皮，有时累及鼻尖部
眼睑水肿，眼红
后期：充血，十分严重的疼痛
通常伴有葡萄膜炎
眼科评估
如果诊断不明确可进行病毒培养
急性：结膜炎后出现，眼睑水疱
迟发急性或者复发性：裂隙灯下见典型的树枝状角膜病灶
通常单侧发病（在儿童或特应性患者可为双眼发病）
病史和体格检查，包括眼科检查
如果诊断不明确可进行病毒培养
电光性或者 紫外线性（UV）角膜炎
暴露于过度紫外线（如电弧光或者雪地里强烈阳光照射）后数小时发病
双侧性，眼痛，沙砾感
显著充血和荧光素染色下见典型的角膜点状着染
病史和体格检查，包括眼科检查（如果诊断不清楚）
其他眼部疾病
严重眼痛，头痛，恶心，呕吐，光晕，角膜混浊（水肿造成），显著眼红
眼内压通常>30-35 mmHg
眼科医生行房角镜检查
眼痛，睫状充血，畏光，通常存在危险因素（如自身免疫性疾病，外伤后）
裂隙灯下见细胞和闪辉
很少情况下见前房积脓
眼科评估
眼痛，严重的结膜充血，畏光，严重视力下降，危险因素（通常见于近期内眼手术、外伤或菌血症后）
单侧发病
裂隙灯检查见细胞，闪辉，常有前房积脓
即时眼科评估和微生物学检测(例如，革兰氏染色和内源性眼内炎抽吸物培养，血液和尿培养)
轻度疼痛，可随眼球运动加重
视力下降，严重程度可表现为视野上小盲点至全盲
传入性瞳孔障碍（当患者仍保留一定视力时为提示性表现）
眼睑和角膜正常，有时可见视盘水肿
考虑进行脑部和眼眶钆增强核磁共振成像（MRI）以观察视神经水肿和脑部的脱髓鞘病变（最多见于多发性硬化）
眼痛，眼周疼痛，眼睑充血和肿胀，眼球突出，眼外肌运动受损，视力下降，发热
单侧发病
有时之前有鼻窦炎症状
眼眶CT或MRI
眼痛，眼周疼痛（可非常严重），单侧眼球突出
眼外肌运动受损，眶周肿胀，缓慢起病
眼眶CT或MRI
活检
剧烈眼痛（通常描述为钻孔样痛），畏光，流泪，球结膜下红色或者紫色斑块，巩膜水肿
常有自身免疫性疾病病史
眼科评估
引起牵涉痛的疾病
既往发作史，特征性时间模式（例如，每天同一时间丛集性发作）
刀割样疼痛，流涕，流泪，面部潮红
病史和体格检查
既往发作史，先兆，搏动性疼痛，恶心，有时伴光敏感或畏光
病史和体格检查，包括眼科检查，有时还包括脑部核磁共振成像（MRI）或计算机断层成像（CT）（例如，40岁后发病，或存在非典型神经体征）
有时有眶周肿胀，除此之外眼部检查无明显异常表现
脓性鼻涕，头痛，或者随头位变化的眼部或者面部疼痛
面部疼痛，发热，有时有夜间痰咳，口臭
有时需CT检查
*眼科检查应包括裂隙灯荧光染色检查和眼压测量。
†大多数患者有流泪和真性畏光（患侧闭眼后光照健眼引起患眼的疼痛）。
UV=紫外线，V1=三叉神经的眼支。