现病史应该明确疼痛的起病、性质和严重程度，以及既往发病情况（如每天从集性发作）。重要的相关症状包括真性畏光（病眼闭眼后光照健眼引起病眼疼痛），视力减退，异物感和眨眼时疼痛，眼动时疼痛。

系统回顾应该寻找提示病因的症状，包括偏头痛先兆发作；发热和寒战（感染）；头动时疼痛，脓涕，咳痰和夜间咳嗽以及口臭（鼻窦炎）。

既往史应该包括存在眼痛危险因素的既往疾病，包括自身免疫性疾病、多发性硬化、偏头痛和鼻窦感染。 此外的危险因素包括使用（和过度使用）接触镜（接触镜相关角膜炎），过度阳光或者电焊暴露（紫外线角膜炎），敲击或者钻击金属（异物）和近期眼部的外伤或者手术（眼内炎）。