一些瘙痒的原因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法
原发性皮肤疾病
红斑，常见苔藓化，毛周角化，皮肤干燥，Dennie-Morgan线，掌纹增多
通常有特应性疾病家族史或慢性复发性皮炎病史
仅临床检查
接触过敏原继发的皮炎；红斑，水疱
仅临床检查
局限性瘙痒，环状皮损，边缘高起伴鳞屑，脱发
成人累及生殖器部位及足部；儿童多见躯干及头皮
有时存在易感因素（如潮湿、肥胖）
皮损刮屑的KOH检查
继发于反复搔抓，出现皮肤增厚
皮损为散在的红斑状鳞屑性斑块，边界清楚，皮肤粗糙且苔藓样变
仅临床检查
常累及头皮、腋窝、腰部及会阴
表皮脱落区域，可能是新鲜咬伤造成的点状损伤，可能是双侧睑缘炎
可见虫卵（虱卵），有时可见虱体
肘关节、膝关节伸侧、头皮、躯干典型伴银色鳞屑的斑块
瘙痒不仅限于斑块处
可能出现小关节炎，表现为关节僵硬、疼痛
仅临床检查
细小、波浪状、轻微鳞屑状线（长达 1 cm，即隧道）的一端有小红斑或深色丘疹；可能出现在指蹼间隙、腰带区、屈侧，以及女性的乳晕和男性的生殖器上
家人或亲密同伴有相似症状
剧烈夜间瘙痒
临床检查
隧道处皮损鳞屑显微镜检查
短暂性、边界清楚、隆起、中央苍白的红斑性皮损
可以是急性的（<6周）或慢性的（≥6周）
仅临床检查
皮肤干燥（干皮症）
冬季常见
瘙痒、干燥、皮肤脱屑，多见于下肢
高温和干燥加重病情
仅临床检查
全身性疾病
过敏反应，内在因素（多种摄入物质）
泛发性瘙痒，斑疹、丘疹或荨麻疹样皮损
可能已知或未知有过敏史
回避试验
有时进行皮肤点刺试验
瘙痒可先于其他症状
性质为烧灼感的瘙痒，主要发生在下肢（霍奇金淋巴瘤）
沐浴后瘙痒（真性红细胞增多症）
多形性皮损——斑块、斑片、肿瘤、红皮病（蕈样肉芽肿）
全血计数和骨髓活检诊断真性红细胞增多症
霍奇金淋巴瘤的淋巴结或骨髓活检
蕈样肉芽肿的皮肤活检
胆汁淤积
提示肝脏或胆囊损伤或功能障碍的表现（如黄疸、脂肪泻、乏力、右上腹疼痛）
通常为广泛性瘙痒而无皮疹，有时发生在妊娠后期
肝功能检查
糖尿病†
多尿，口渴，体重下降，视力改变
尿糖和血糖
HbA1C
乏力、头痛、易怒、耐力下降、异食癖、脱发
血红蛋白、血细胞比容、红细胞指数、血清铁蛋白、铁和铁结合力
间歇性剧烈瘙痒、肢体麻木和刺痛、视神经炎、视力下降、痉挛或无力、眩晕
MRI
脑脊液分析
有时诱发电位
精神疾病
线状表皮剥脱，精神状态异常，如抑郁，寄生虫妄想
临床检查
排除性诊断
肾病
肾脏疾病末期
泛发性瘙痒，透析期间可能加重，背部可能较明显
甲状腺疾病*
体重减轻，心悸，多汗，易怒（甲亢）
体重增加，抑郁，皮肤、头发干燥（甲减）
TSH，T4
药物
例如，阿片类药物、青霉素、ACE抑制剂、他汀类药物、抗疟药、表皮生长因子抑制剂、白细胞介素-2、维莫非尼、伊匹木单抗及其他抗肿瘤药
用药史
仅临床检查
* 患者很少以瘙痒作为主诉。
HbA1C=糖化血红蛋白；KOH=氢氧化钾；T4=甲状腺素；TSH=促甲状腺激素。