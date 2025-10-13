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婴儿 、儿童和青少年呕吐的一些病因

婴儿 、儿童和青少年呕吐的一些病因

病因*

有提示意义的临床表现

诊断方法

婴儿呕吐

病毒性胃肠炎

通常有腹泻

有时发热，和/或与相似症状的人接触

病史和体格检查

有时对病毒抗原进行快速免疫测定或对肠道病原体（如轮状病毒、腺病毒）进行PCR检测

胃食管反流

喂食期间或喂食之后反复烦躁

可能体重增长不佳，背部拱起，反复呼吸道症状（例如，咳嗽，喘鸣，喘息）

经验性应用抑酸药

有时需要进行上消化道造影检查，牛奶扫描，食管pH监测和/或阻抗的研究，或胃镜检查

细菌性肠炎或结肠炎

通常伴有腹泻（通常带血），发热，痉挛腹痛，腹胀

通常曾与相似症状的人接触

病史和体格检查

有时进行粪便白细胞计数检查和肠道病原体培养或PCR检测

幽门狭窄

新生儿和2-12周龄婴儿，饭后直接反复喷射性呕吐，且排便不频繁。

可能是瘦弱和脱水的

有时在右上腹可触及"橄榄"样包块

幽门超声检查

如没有超声或检查无法确诊可行上消化道造影

原发性闭锁或狭窄

腹胀

出生后24～48小时呕吐胆汁（狭窄程度较低，呕吐可延迟出现）

有时可有怀孕期间羊水过多，唐氏综合征，黄疸

腹部X线检查

根据检查结果行上消化道造影或造影剂灌肠

肠套叠

腹部绞痛，哭泣无法安抚，嗜睡，双腿屈曲抱向胸部

接着，血性（“果酱样”）大便

通常在3～36个月，但也可在此之外

如果超声阳性或无法诊断，进行空气灌肠或造影剂灌肠（除非患者出现腹膜炎或穿孔表现）。

如果超声阳性或无法诊断，空气灌肠或用造影剂灌肠（除非患者出现腹膜炎或穿孔表现）。

先天性巨结肠

新生儿，胎粪排出延迟，腹胀，胆汁性呕吐

腹部X线检查

造影剂灌肠

直肠活检

肠旋转不良伴肠扭转

新生儿、胆汁性呕吐、腹胀、腹痛

便血

腹部X线检查

造影剂灌肠或上消化道系列

败血症

发热、呆滞、心动过速、气促

脉压差增大，低血压

细胞计数和培养（血液，尿液，脑脊液）

如有胸部症状，行胸部X线片检查

食物不耐受

腹痛、腹泻

可能有湿疹或荨麻疹

排除饮食

有时需要进行皮肤试验和/或放射变应性吸附法试验

代谢性疾病

喂养困难、生长和体重增长迟缓（以前称为生长发育迟缓）、嗜睡、肝脾肿大、黄疸

有时可有异常气味，白内障

电解质、氨、肝功能检查、血尿素氮(BUN)、肌酐、血糖、总胆红素和直接胆红素、全血细胞计数、凝血酶原时间/部分凝血活酶时间(PT/PTT)

新生儿代谢筛查

根据检查结果进行进一步特殊检查

儿童和青少年呕吐

病毒性胃肠炎

通常有腹泻

有时发热，与相同症状的人接触，或旅行史

病史和体格检查

有时对病毒抗原进行快速免疫测定或对肠道病原体（如轮状病毒、腺病毒）进行PCR检测

细菌性肠炎或结肠炎

通常伴有腹泻（通常带血），发热，痉挛腹痛，腹胀，便急

通常曾与相同症状的人接触，或有旅行史

病史和体格检查

有时进行粪便中的白细胞计数检查和肠道病原体的培养或PCR检测

大麻素剧吐综合征

经常吸食大麻的人周期性发作的恶心和呕吐现象

病史和体格检查

非消化道感染

发热

根据病因，常有局部表现（例如，头痛、耳痛、咽痛、颈淋巴结肿大、排尿困难、侧腹痛、鼻涕）

病史和体格检查

对可能原因进行必要的检查

阑尾炎

初期全身不适和脐周不适，随后疼痛局限于右下腹，疼痛出现呕吐，食欲不振，发热，麦氏点压痛，肠鸣音减弱

超声检查（优先于CT，减少辐射）

严重感染

发热，中毒，背痛，排尿困难（肾盂肾炎）

颈强直，恐光（脑膜炎

嗜睡，低血压，心动过速（败血症

按检查所示，进行细胞计数和培养（血液，尿液，脑脊液）

周期性呕吐

激烈急性的恶心和不间断的呕吐发作次数≥3次，有时伴有腹痛或头痛，持续数小时至数天。

无症状间歇期持续数星期到数月

排除代谢性疾病、胃肠道疾病（例如，肠旋转不良）或中枢神经系统疾病（例如，脑肿瘤）

颅内高压（由肿瘤或创伤引起）

慢性，进行性头痛；夜间觉醒；早上呕吐；因咳嗽或瓦尔萨瓦动作使得头痛加重；视力变化

头部CT（无造影剂）

进食障碍

暴饮暴食和通便循环，腐蚀牙釉质，体重减轻或增加

有时因催吐引起皮肤损伤（罗素体征）

病史和体格检查

妊娠

闭经，晨吐，肿胀，乳房触痛

无保护性行为史†

尿液或血清妊娠试验

摄入毒物（例如，对乙酰氨基酚酒精

常有摄入史

摄入的物质不同，可能有不同发现

定性，有时定量测定血药浓度（依据摄入物质而定）

药物不良反应（例如，对化疗药物反应）

特定药物接触史

病史和体格检查

*按照病因发生频率顺序列出。

†许多青少年不承认有性生活史。

GI = 胃肠道； PCR = 聚合酶链式反应。

*按照病因发生频率顺序列出。

†许多青少年不承认有性生活史。

GI = 胃肠道； PCR = 聚合酶链式反应。

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