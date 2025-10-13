婴儿 、儿童和青少年呕吐的一些病因
病因*
有提示意义的临床表现
诊断方法
婴儿呕吐
病毒性胃肠炎
通常有腹泻
有时发热，和/或与相似症状的人接触
病史和体格检查
有时对病毒抗原进行快速免疫测定或对肠道病原体（如轮状病毒、腺病毒）进行PCR检测
喂食期间或喂食之后反复烦躁
可能体重增长不佳，背部拱起，反复呼吸道症状（例如，咳嗽，喘鸣，喘息）
经验性应用抑酸药
有时需要进行上消化道造影检查，牛奶扫描，食管pH监测和/或阻抗的研究，或胃镜检查
细菌性肠炎或结肠炎
通常伴有腹泻（通常带血），发热，痉挛腹痛，腹胀
通常曾与相似症状的人接触
病史和体格检查
有时进行粪便白细胞计数检查和肠道病原体培养或PCR检测
新生儿和2-12周龄婴儿，饭后直接反复喷射性呕吐，且排便不频繁。
可能是瘦弱和脱水的
有时在右上腹可触及"橄榄"样包块
幽门超声检查
如没有超声或检查无法确诊可行上消化道造影
原发性闭锁或狭窄
腹胀
出生后24～48小时呕吐胆汁（狭窄程度较低，呕吐可延迟出现）
有时可有怀孕期间羊水过多，唐氏综合征，黄疸
腹部X线检查
根据检查结果行上消化道造影或造影剂灌肠
腹部绞痛，哭泣无法安抚，嗜睡，双腿屈曲抱向胸部
接着，血性（“果酱样”）大便
通常在3～36个月，但也可在此之外
如果超声阳性或无法诊断，进行空气灌肠或造影剂灌肠（除非患者出现腹膜炎或穿孔表现）。
如果超声阳性或无法诊断，空气灌肠或用造影剂灌肠（除非患者出现腹膜炎或穿孔表现）。
新生儿，胎粪排出延迟，腹胀，胆汁性呕吐
腹部X线检查
造影剂灌肠
直肠活检
肠旋转不良伴肠扭转
新生儿、胆汁性呕吐、腹胀、腹痛
便血
腹部X线检查
造影剂灌肠或上消化道系列
发热、呆滞、心动过速、气促
脉压差增大，低血压
细胞计数和培养（血液，尿液，脑脊液）
如有胸部症状，行胸部X线片检查
腹痛、腹泻
可能有湿疹或荨麻疹
排除饮食
有时需要进行皮肤试验和/或放射变应性吸附法试验
喂养困难、生长和体重增长迟缓（以前称为生长发育迟缓）、嗜睡、肝脾肿大、黄疸
有时可有异常气味，白内障
电解质、氨、肝功能检查、血尿素氮(BUN)、肌酐、血糖、总胆红素和直接胆红素、全血细胞计数、凝血酶原时间/部分凝血活酶时间(PT/PTT)
新生儿代谢筛查
根据检查结果进行进一步特殊检查
儿童和青少年呕吐
病毒性胃肠炎
通常有腹泻
有时发热，与相同症状的人接触，或旅行史
病史和体格检查
有时对病毒抗原进行快速免疫测定或对肠道病原体（如轮状病毒、腺病毒）进行PCR检测
细菌性肠炎或结肠炎
通常伴有腹泻（通常带血），发热，痉挛腹痛，腹胀，便急
通常曾与相同症状的人接触，或有旅行史
病史和体格检查
有时进行粪便中的白细胞计数检查和肠道病原体的培养或PCR检测
经常吸食大麻的人周期性发作的恶心和呕吐现象
病史和体格检查
非消化道感染
发热
根据病因，常有局部表现（例如，头痛、耳痛、咽痛、颈淋巴结肿大、排尿困难、侧腹痛、鼻涕）
病史和体格检查
对可能原因进行必要的检查
初期全身不适和脐周不适，随后疼痛局限于右下腹，疼痛后出现呕吐，食欲不振，发热，麦氏点压痛，肠鸣音减弱
超声检查（优先于CT，减少辐射）
严重感染
发热，中毒，背痛，排尿困难（肾盂肾炎）
颈强直，恐光（脑膜炎）
嗜睡，低血压，心动过速（败血症）
按检查所示，进行细胞计数和培养（血液，尿液，脑脊液）
激烈急性的恶心和不间断的呕吐发作次数≥3次，有时伴有腹痛或头痛，持续数小时至数天。
无症状间歇期持续数星期到数月
排除代谢性疾病、胃肠道疾病（例如，肠旋转不良）或中枢神经系统疾病（例如，脑肿瘤）
颅内高压（由肿瘤或创伤引起）
慢性，进行性头痛；夜间觉醒；早上呕吐；因咳嗽或瓦尔萨瓦动作使得头痛加重；视力变化
头部CT（无造影剂）
暴饮暴食和通便循环，腐蚀牙釉质，体重减轻或增加
有时因催吐引起皮肤损伤（罗素体征）
病史和体格检查
闭经，晨吐，肿胀，乳房触痛
无保护性行为史†
尿液或血清妊娠试验
常有摄入史
摄入的物质不同，可能有不同发现
定性，有时定量测定血药浓度（依据摄入物质而定）
药物不良反应（例如，对化疗药物反应）
特定药物接触史
病史和体格检查
*按照病因发生频率顺序列出。
†许多青少年不承认有性生活史。
GI = 胃肠道； PCR = 聚合酶链式反应。