人格障碍的治疗
诊断
心理治疗
药物治疗
反社会*
应急管理
抗抑郁药（SSRIs）
情绪稳定剂（锂，丙戊酸盐）
精神动力性心理治疗
认知行为治疗
抗抑郁药（MAOI，SSRIs）
一般精神科处理和结构化临床管理办法
支持性心理治疗
心智化基础治疗（Mentalization-based treatment，MBT）
图式聚焦疗法（Schema-focused therapy，SFT）
情感预测和问题解决的系统培训
情感症状、冲动、和焦虑可以使用情绪稳定剂（拉莫三嗪，托吡酯）
非典型（第二代）抗精神病药用于治疗短暂精神病性症状、调节情绪及改善愤怒问题
抗抑郁药（无害但疗效有限）
精神动力性心理治疗
认知行为治疗
抗抑郁药（MAOI，SSRIs）
精神动力性心理治疗
—
精神动力性心理治疗
心智化基础治疗（Mentalization-based treatment，MBT）
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精神动力性心理治疗
抗抑郁药（SSRIs）
认知行为治疗
抗抑郁药
支持性心理治疗
社交技能训练
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支持性心理治疗
社交技能训练
用于焦虑管理的认知行为治疗
非典型抗精神病药物
* 反社会型人格障碍是否可治疗，目前仍存在争议。
MAOIs = 单胺氧化酶抑制剂；SSRIs = 选择性5-羟色胺再摄取抑制剂