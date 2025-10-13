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人格障碍的治疗

人格障碍的治疗

诊断

心理治疗

药物治疗

反社会*

认知行为治疗

应急管理

抗抑郁药（SSRIs）

情绪稳定剂（锂，丙戊酸盐）

回避

精神动力性心理治疗

支持性心理治疗

认知行为治疗

抗抑郁药（MAOI，SSRIs）

抗焦虑药

边缘型

一般精神科处理和结构化临床管理办法

支持性心理治疗

辩证行为治疗

心智化基础治疗（Mentalization-based treatment，MBT）

聚焦移情的心理治疗

图式聚焦疗法（Schema-focused therapy，SFT）

情感预测和问题解决的系统培训

情感症状、冲动、和焦虑可以使用情绪稳定剂（拉莫三嗪，托吡酯）

非典型（第二代）抗精神病药用于治疗短暂精神病性症状、调节情绪及改善愤怒问题

抗抑郁药（无害但疗效有限）

避免使用苯二氮卓类药物兴奋剂

依赖型

精神动力性心理治疗

认知行为治疗

抗抑郁药（MAOI，SSRIs）

表演型

精神动力性心理治疗

自恋

精神动力性心理治疗

心智化基础治疗（Mentalization-based treatment，MBT）

聚焦移情的心理治疗

强迫型

精神动力性心理治疗

认知行为治疗

抗抑郁药（SSRIs）

偏执型

支持性心理治疗

认知行为治疗

抗抑郁药

非典型抗精神病药

分裂样

支持性心理治疗

社交技能训练

分裂型

支持性心理治疗

社交技能训练

用于焦虑管理的认知行为治疗

非典型抗精神病药物

* 反社会型人格障碍是否可治疗，目前仍存在争议。

MAOIs = 单胺氧化酶抑制剂；SSRIs = 选择性5-羟色胺再摄取抑制剂

* 反社会型人格障碍是否可治疗，目前仍存在争议。

MAOIs = 单胺氧化酶抑制剂；SSRIs = 选择性5-羟色胺再摄取抑制剂

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