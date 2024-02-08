肌肉骨骼疾病的病史和体格检查

当患者主诉肌肉无力时, 医生会触诊肌肉的体积、肌张力（肌肉在休息状态下的紧张程度）、肌力以及压痛感。当肌肉不自主运动或抽搐时，常提示神经系统疾病而非肌肉疾病（可参阅运动神经）。医生会检查肌肉是否存在萎缩，萎缩一般是由肌肉或肌肉神经受损导致，也可因废用导致（废用性萎缩），比如长期卧床时。

医生会确定哪些肌肉无力（如有），以及无力的程度。可以对肌肉进行系统性检查，通常从面部和颈部开始，然后是手臂，最后是腿。正常情况下，人的手臂可以掌心朝上伸展一分钟而不会下垂、旋转或颤抖。手臂下垂伴手掌内转是肌无力的表现。

医生也会检查肌肉是否变大（肥大），在正常情况下，肥大是由反复活动或锻炼导致，比如举重。但是，在患病情况下，肥大可能是由一块肌肉为代偿其他肌肉的无力而增加做功导致。当正常肌肉组织被异常组织取代时，肌肉也会变大，但仅体积变大，肌力不变大。在淀粉样变性和某些遗传性肌肉疾病中（如杜氏肌营养不良），异常组织会取代正常肌肉。

肌力的检查方法是推拉肌肉，同时医生在反方向上施加阻力。肌力也可通过让患者做某些动作来测试，比如用脚跟或脚尖走路，或者从蹲位站起，或者快速从椅子上起坐 10 次。

肌张力也可通过肢体的被动活动来检查。当支配肌肉的神经受损时，肌肉对被动活动的抵抗力（称作被动抵抗力）会减弱。当脊髓或脑部损伤时，其被动抵抗力会增加。

当患者主诉肌无力时，医生还会用叩诊锤敲击患者的肌腱，检查腱反射。当支配肌肉的神经受损时，腱反射速度可能比正常情况慢。当脊髓或脑部损伤时，腱反射会亢进。